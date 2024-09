Indias sentralbank holder renten uendret på 6,5 % på grunn av høy matvarevekst

Reserve Bank of Indias (RBI) pengepolitiske komité (MPC) har holdt reporenten stabil på 6,5 % for niende møte på rad, og siterer vedvarende matinflasjon som en betydelig trussel mot detaljhandelsinflasjonen.

Beslutningen ble kunngjort torsdag 8. august, og pengepolitikken forblir på “uttak av overnatting.”

Som et resultat av MPCs avgjørelse, forventes bankene å opprettholde sine nåværende rentesatser, og sikre at likestilte månedlige avdrag (EMI) for lån forblir uendret.

Denne stabiliteten gir lindring til låntakere som har vært bekymret for potensielle økninger i lånebetalingene.

RBI har også opprettholdt sin vekstanslag for bruttonasjonalprodukt (BNP) for FY2025 på 7,2 % og prognosen for inflasjon i detaljhandelen på 4,5 %, til tross for pågående utfordringer med matinflasjon.

Det internasjonale pengefondet (IMF) oppgraderte Indias BNP-vekstprognose i FY25 med 20 basispunkter til 7 % i juli.

Vedvarende matinflasjon

I løpet av de siste månedene har RBI uttrykt økende bekymring for økt matinflasjon, noe som utgjør en risiko for den generelle desinflasjonsbanen.

Overordnet inflasjon, målt ved år-til-år endringer i hele Indias konsumprisindeks (KPI), steg til 5,1 % i juni fra 4,8 % i mai. Spesielt matvareveksten økte til 8,4 % i juni fra 7,9 % i mai.

RBI sa i en uttalelse,

Matvareveksten, med en vekt på rundt 46 % i KPI-kurven, bidro til mer enn 75 % av den samlede inflasjonen i mai og juni. Grønnsaksprisene økte kraftig og bidro med om lag 35 % til inflasjonen i juni. Høyt inflasjonspress vedvarte også over andre viktige matvarer.

RBI-guvernør Shaktikanta Das understreket behovet for prisstabilitet for å oppnå høy vekst, og la merke til at MPC må være årvåken for å forhindre ringvirkninger fra vedvarende matinflasjon.

Sentralbanken sa at det forventes en viss lettelse i matinflasjonen fra oppturen i den sørvestlige monsunen og sunn fremgang i såingen. Bufferlagrene av korn er fortsatt over normene.

Den festet KPI-inflasjonen for 2024-25 til 4,5 % forutsatt at det var en normal monsun.

Feds rentehandling vil sannsynligvis veilede RBIs fremtidige holdning: analytikere

Nylige raske bevegelser i globale markeder, drevet av spenninger i Midtøsten, en økning i den japanske yenen og bekymring for en amerikansk resesjon, har økt forventningene om rentekutt fra den amerikanske sentralbanken.

Madhavi Arora, hovedøkonom ved Emkay Global Financial Services, sa:

Vi forstår at skiftende debatter om globale narrativer krever at RBI er fleksibel. Volatiliteten i Indias valutaer og kurser har imidlertid vært håndterbar midt i de siste globale markedsuroene, noe som gir fleksibilitet til RBI til å holde fokus på innenlandsk inflasjon og risikostyring i finanssektoren. Vi fastholder at Feds pivot vil gå foran og påvirke RBIs endring i holdning og rentehandling. Dessuten vil det å holde seg relativt haukeaktig og fremheve det fortsatt unnvikende holdbare inflasjonsmålet på 4 % bare skape uønsket INR-bæring, i en tid da RBI fortsatt er opptatt av å håndtere overflodsproblemet, spesielt i H1FY25.

Arora la imidlertid til at Indias vekstprognoser fra RBI (7,2 % for FY25) er altfor optimistiske, med svakere etterspørselsdynamikk som sannsynligvis vil holde kjerneinflasjonen under press.

I følge en HDFC-bankuttalelse:

Forventningene om et rentekutt fra den amerikanske sentralbanken har økt betydelig de siste ukene, med krav om et 50 bps rentekutt allerede i september og kumulative rentekutt på 115 bps forventet i 2024. Selv om noen av disse forventningene virker overspent på dette stadiet, ser vi en stor sjanse for at Fed starter sin rentekuttsyklus i september – med et kutt på 25 bps. Dette kan ha implikasjoner for rupien, og RBI kan begynne å justere pengepolitikken sin med den globale rentesyklusen for å redusere eventuelle betydelige fremtidige politiske avvik.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.