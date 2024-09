Intervju: De fleste sentralbanker, spesielt Fed, får renten feil, sier Jim Rogers

Den ville svingningen som Japan, Asia og globale markeder, inkludert USA, var vitne til mandag etter data om amerikanske jobber og avviklingen av yen-bærehandelen har stabilisert seg foreløpig, men frykten for at USA skal gli inn i en resesjon er fortsatt.

Ace Amerikansk investor og styreleder i Beeland Interests, James Beeland Rogers, populært kjent som Jim Rogers, har sett tidevannet snu mange ganger, og holdt seg sterkt.

Invezz henvendte seg til Rogers for å få hans syn på hvordan man kan forstå de siste hendelsene, hvilke eiendeler som skal kjøpes eller holdes i slike volatile tider, og hvorfor, selv om han tror et bjørnemarked er rundt hjørnet, han ikke selger short ennå. Redigerte utdrag:

Invezz: Hva mener du om mandagens markedskrakk ledet av Japan og frykten for forestående resesjon i USA?

Vel, aksjemarkeder rundt om i verden har alle tatt nye høyder, bortsett fra Kina. Alle andre har hatt det veldig bra. Det fører vanligvis til et problem. Når alle er fornøyde, bør du være bekymret.

Så Japan hadde vært nede i 35 år. Så begynte det å gå opp i år, av mange grunner, og det gikk rett oppover lenge. Når et slikt marked begynner å gå ned, blir det vanligvis veldig skummelt, og Japan ble skummelt.

Er det slutten? Jeg vet ikke. Jeg vet at slutten kommer snart, fordi alle i verden har hatt det veldig bra, inkludert India, inkludert Japan. Dette er markeder som ikke har vært store på lenge. Så jeg vet ikke når slutten kommer, men jeg vet at vi nærmer oss.

Mandag markedskrasj et signal for tider som kommer?

Kanskje det var en ring av bjeller som sa, gjør deg klar, gjør deg klar.

Jeg vil fortelle deg at jeg ikke eier mange aksjer noe sted i verden, fordi jeg vet at vi kommer til å ha et nytt bjørnemarked, og jeg vet at det kommer til å bli veldig, veldig alvorlig når det skjer.

Vi hadde et problem i 2008 på grunn av for mye gjeld. Det er alt. Siden 2009 har gjelden overalt skutt i været. Til og med India har gjeld nå. Så vær bekymret. Jeg er bekymret. Men jeg selger ikke short ennå.

Invezz: Så, hvor holder du rikdommen din nå? Hvilken aktivaklasse investorer bør se på i slike volatile tider?

Det jeg har lært tidligere er at du bør se på ting som fortsatt er deprimert.

Sølv er en billig ressurs å vurdere, vil kjøpe mer gull når det går ned

Jeg mener, sølv er billig. Gull er på det høyeste nivået gjennom tidene. Sølv er ned 40 % fra rekorden noensinne. Så kanskje sølv. Jeg eier sølv. Jeg håper jeg kjøper mer. Jeg håper jeg kjøper mer gull hvis det går ned.

Landbruket er fortsatt billig, men det meste er ikke billig. De fleste eiendeler, spesielt aksjer over hele verden, er dyre. Så det er ikke mange ting å kjøpe.

Når du begynner å selge short, bør du shorte de aksjene som har gått mest opp. Disse aksjene i Amerika, du vet, de (storslåtte) syv- når bjørnemarkedene kommer, er det slike ting man bør selge short.

Jeg vet ikke noen aksjer i India å selge short. Det er mer sannsynlig at Amerika er stedet å selge short.

Invezz: Eksperter har diskutert om AI-aksjer vil gå nedover dot-com-banen. Hva synes du om hele AI-boomen som driver Big Tech?

AI forandrer allerede verden. Det kommer til å forandre verden enda mer. Og det vil bli gjort store formuer. Det blir store katastrofer også. Det har alltid vært.

Men det var slik elektrisitet forandret verden. Og det var fantastisk. Aksjene var fantastiske en stund.

Som sagt, noen av disse selskapene kommer til å kollapse. De fleste av aksjene vil kollapse. Men jeg shorter ikke ennå, dels fordi jeg ikke vet hvilke og dels fordi timingen er dårlig.

Venter på at mer hysteri skal bygges opp i AI

Det jeg venter på, er mer hysteri. Jeg venter på at det skal bli vilt hysteri. Det er da jeg skal selge short, hvis det skjer. Vanligvis når du har en boble, enten det er jernbaner eller elektrisitet eller TV eller datamaskiner, hva som helst, blir det hysteri på slutten.

Invezz: Når vi kommer tilbake til frykten for en resesjon i USA, ser det historisk ut til at fremvoksende markeder har hatt fordeler når utviklede markeder ser en resesjonsfase. Ser du at mønsteret blir gjentatt hvis det skjer?

Vel, dette er en av de få gangene i livet mitt at jeg har sett nesten alle unntatt Kina blomstrer og når alle tiders høyder.

Det har skjedd sjelden i livet mitt. Så når denne markedsboomen tar slutt, kommer det til å bli veldig, veldig ille.

I 2008 hadde vi et problem på grunn av for mye gjeld. Det er alt siden 2009. Gjelden overalt har skutt i været. Så neste gang vi har et bjørnemarked, neste gang vi har et problem, må det være vanskelig.

Gjelden er så høy. Jeg fikk ut et papir her om dagen, og jeg begynte å prøve å finne ut amerikansk statsgjeld. Det er umulig for Amerika noensinne å betale gjelden. Men folk bryr seg ikke akkurat nå. Jeg kan se at barna mine kommer til å ha fryktelige problemer i løpet av livet.

Selv India bygger opp gjeld. Jeg mener, India er ingenting så ille som USA. Men amerikanere, unge amerikanere kommer til å ha det vanskelig. Det er en god tid å være en gammel amerikaner. Det er ikke en god tid å være en ung amerikaner.

Invezz: Hvem har skylden for dette? Er dette noe du hadde ventet deg selv før hele praten om en lavkonjunktur startet?

Vel, vi har lagt merke til at noen små problemer utvikler seg i USA og andre land. Det er slik resesjoner starter. De begynner i det små der borte. Ingen bryr seg. Det gjør de ikke. Den er for liten. Det er for ubetydelig. Til slutt er det på kveldsnyhetene. Det er på BBC over hele verden.

Det er ikke der ennå. Men tegnene begynner å dukke opp. Men jeg selger ikke short ennå.

Mandag var den typen ting som skjer for å advare folk om at problemer kommer. Kanskje det var tegnet. Jeg vet ikke. Men det er et tegn på at vi nærmer oss slutten.

Fed har ventet for lenge, faktisk

Invezz: Mange eksperter er bekymret for at Fed kan ha holdt renten for høy for lenge, noe som gir næring til frykten for en resesjon. Tror du at Fed feilvurderte inflasjonssituasjonen?

De fleste sentralbanker, spesielt Fed, feilvurderer og tar feil. Det har vært svært få smarte sentralbanker i historien. India hadde en flott en for noen år siden. Jeg tror han er professor et sted nå. Amerika har hatt to eller tre i vår historie.

De fleste av dem vet ikke hva de gjør. Det er derfor de får jobb for staten. Jeg gjør mange feil selv.

Men det ser ut til at ja, de har ventet for lenge, at de burde sette opp renten, ikke kutte renten, men de vil kutte dem noe mer.

Hvor er krypto på vei?

Invezz: Hva er ditt syn på kryptovaluta? Det har vært en viss formalisering i aktivaklassen med SEC green-lighting ETFer for Bitcoin.

Vel, jeg har aldri kjøpt eller solgt krypto. Jeg har aldri solgt short. Jeg mener, jeg skulle ønske jeg hadde kjøpt krypto da jeg var to. Jeg skulle ønske jeg hadde kjøpt IBM i 1940. Det er mange ting jeg ønsker meg.

Jeg ser ingen verdi for krypto bortsett fra for handel. Og hvis du er en trader, har du sannsynligvis mye moro, og det er ikke noe galt med det.

Det er handelsavtaler rundt om i verden, men jeg ser ingen reell verdi eller virkelig verdi for kryptovalutaer bortsett fra som handel.

Jeg tror ikke at USAs regjering noen gang kommer til å si, ok, du kan bruke krypto til å betale skatten din hvis du vil. Eller du kan bruke krypto til å kjøpe lisenser. Regjeringer vil ha monopol.

Så, etter mitt syn, vil krypto aldri være ekte for meg og vil forsvinne en dag.

Er nedgangen i Kina en bekymring?

Invezz: Du snakket om at Kina er et unntak fra trenden med all-time highs. Hva mener du om nedgangen der?

Vel, Kina har også vært veldig vellykket, som du vet. Men så ble Kina rammet av viruset som skadet dem alvorlig.

Og de hadde en enorm eiendomsboble, en av de største i historien i verden. De prøvde å stoppe det uten hell, men så satte markedet opp boblen.

Så nå har Kina to svært alvorlige problemer. Eiendomsboblen kollapset, og de hadde viruset. Så de sliter. Dette har skjedd med mange land i historien.

Ikke bekymre deg, Kina vil komme seg. Ikke gi opp Kina. Hvis du kan gjøre forretninger med Kina, bør du.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.