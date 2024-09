Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kryptovalutaen og aksjemarkedet opplever betydelig støy når investorer vurderer den økende risikoen for en resesjon og avviklingen av den japanske yen-handelen. Som et resultat, til tross for de siste markedsgevinstene, har frykt- og grådighetsindeksen sunket til den ekstreme fryktsonen mens VIX-indeksen stiger.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Poodlana fyrer på alle sylindre

Copy link to section

Til tross for disse tapene, har noen lommer av kryptoindustrien det bra. Poodlana (POODL), en kommende Solana meme-mynt, fyrer på alle sylindre ettersom den gjennomfører et av årets tokensalg med best resultater.

I løpet av de siste tre ukene har investorer fra hele verden investert over 5,59 millioner dollar i tokenet.

De har en god grunn til å gjøre det siden meme-mynter er noen av de beste aktivaene i året. Data viser at en ny meme-mynt som Dogwifhat (WIF) har oppnådd en markedsverdi på over 1,72 milliarder dollar.

Ifølge Solscan har Dogwifhat 176 127 holdere. Forutsatt at alle innehavere har samme beløp – noe som ikke er tilfelle – betyr det at de hver holder nesten $10 000. WIF anslås å ha gjort noen få millionærer.

Det samme skjer med andre tokens som Bonk, Popcat, Brett og Cat in a dogs world, som har en markedsverdi på over 500 millioner dollar.

Poodlana har posisjonert seg som et bedre hundetema. For det første er det oppkalt etter Poodl, et av de dyreste merkene i Japan. Dessuten har utviklerne stemplet den som creme de la creme på luksusmarkedet.

I dette tilfellet har de beskrevet det som Hermes av kryptoindustrien. Som jeg har skrevet før, har Hermes blitt et av de mest spenstige luksusmerkene i verden ettersom det har fortsatt å slå slike som Dior og Kering.

I tillegg har Poodlana valgt Solana som sin foretrukne blokkkjede. Solana har utviklet seg til et av de mest populære blokkjedenettverkene for meme-myntutviklere på grunn av dets betydelig lave transaksjonskostnader.

Poodlana er ulikt de fleste tokensalg

Copy link to section

Brukere kjøper POODL-tokenet av flere andre grunner. En av de viktigste er at den vil begynne å handle like etter at token-salget avsluttes. Nøyaktig, det vil være live i noen Solana Decentralized Exchanges (DEX) som Raydium kl. 12:00 UTC 16. august.

Dette er en viktig tilnærming siden det betyr at token-kjøperne vil ha en sjanse til å avslutte handlene sine med en gang. Tidligere har noen tokens enten ikke oppført eller blitt værende i mange måneder uten oppføring, noe som har ført til betydelige tap blant brukere.

I tillegg kan brukere bruke flere valutaer for å kjøpe tokenet. De mest populære er stablecoins som Tether, USD Coin og til og med amerikanske dollar. De har også opprettet et token-salg på stige hvor prisen fortsetter å stige etter to dager, noe som betyr at de første kjøperne kjøpte med en høy rabatt sammenlignet med de som vil kjøpe den siste dagen av salget.

For å være tydelig: å investere i tokens før salg innebærer en viss risiko, noe som forklarer hvorfor investorer bør ha de beste risikostyringsstrategiene. Den beste tilnærmingen er å sikre at du bare investerer midler du er komfortabel med å tape, siden ting kan gå galt. Du kan kjøpe Poodlana-tokenet her.