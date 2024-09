Trump vs Harris-debatt satt til 10. september på ABC: Trump presser på for ytterligere to showdowns på Fox og NBC

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Mens det amerikanske presidentkappløpet i 2024 varmes opp, skal den republikanske kandidaten Donald Trump og den demokratiske kandidaten Kamala Harris møte opp i en etterlengtet debatt på ABC 10. september.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Nettverket bekreftet datoen torsdag, og markerte den første av det som kan være en serie debatter mellom de to kandidatene.

Imidlertid har Trump, som aldri viker unna kontroverser eller en high-stakes-kamp, allerede etterlyst to ekstra debatter – en på Fox 4. september og en annen på NBC 25. september.

Dette presset for flere debatter kommer på et sentralt tidspunkt i kampanjen, ettersom Harris’ sene inntreden i løpet har endret dynamikken betraktelig, og sendt begge leirene til å prøve å justere strategiene sine.

Trumps forespørsel om flere debatter reiser spørsmål om hans tillit til å opprettholde ledelsen han en gang hadde over tidligere president Joe Biden, nå erstattet av Harris som den demokratiske nominerte.

Trumps debattstrategi: Et tegn på styrke eller bekymring?

Copy link to section

Under en rykende pressekonferanse på hans Palm Beach, Florida-residens, gjorde Trump sin sak for ytterligere debatter, selv om han ikke ga spesifikke detaljer som om begivenhetene ville inkludere et publikum.

Mangelen på klarhet fra Trumps kampanje om dette forslaget får mange til å lure på om hans oppfordring til flere debatter er en kalkulert strategi for å dominere medienarrativet eller en reaksjon på den nylige økningen i Harris’ popularitet.

Fraværet av et svar fra Harris-kampanjen legger til et nytt lag med usikkerhet.

Selv om det er klart at debatten om ABC vil fortsette, avhenger sannsynligheten for ytterligere debatter av om begge parter kan bli enige om vilkår.

Trumps fremstøt for flere face-offs kan være et forsøk på å utnytte styrkene hans i en debattsetting, der hans uforutsigbare stil historisk sett har fått betydelig oppmerksomhet.

Alternativt kan det sees på som et grep for å utvanne virkningen av en enkelt debatt, og spre potensielle risikoer over flere hendelser.

Harris’ momentum omformer løpet

Copy link to section

Kamala Harris, som erstattet Biden som den demokratiske nominerte for mindre enn tre uker siden, har raskt oppmuntret den demokratiske basen.

Ved siden av sin løpskamerat, Minnesota-guvernør Tim Walz, har Harris trukket til seg store folkemengder på stevner i viktige slagmarksstater som Pennsylvania, Michigan og Wisconsin.

Entusiasmen rundt Harris har ikke bare gitt energi til demokratiske velgere, men også forstyrret Trump-kampanjens tidligere solide strategi.

Nylige meningsmålinger indikerer at Harris har lykkes med å lukke gapet som Trump hadde åpnet over Biden, og skapt et hals-og-hals-løp som gjenspeiler den fornyede energien blant demokratene.

Kampanjen har også sett en betydelig tilstrømning av donasjoner, med hundrevis av millioner av dollar som strømmet inn fra både grasrotsupportere og store givere.

Dette økonomiske løftet befester Harris’ posisjon som en formidabel utfordrer i løpet ytterligere.

Trumps uendrede tilnærming midt i skiftende dynamikk

Copy link to section

Til tross for det skiftende landskapet, insisterer Trump på at kampanjestrategien hans forblir uendret.

Under pressekonferansen bagatelliserte han gjentatte ganger betydningen av Harris og Walz som motstandere, og beskrev dem som «svake kandidater» som allerede mister gjennomslag i meningsmålingene.

Denne påstanden virker i strid med det synlige momentumet på den demokratiske siden, og reiser spørsmål om hvorvidt Trumps tillit er ekte eller bare en offentlig front.

Dessuten uttrykte Trump frustrasjon over ikke å kunne møte Biden i valget, og antydet at presidenten ble kastet ut av den demokratiske billetten gjennom en grunnlovsstridig manøver.

Denne fortellingen, som maler Biden som et offer, kan gi gjenklang med Trumps base, som lenge har sett på det politiske etablissementet med mistenksomhet.

Imidlertid risikerer det også å fremmedgjøre usikre velgere som kan se dette som et forsøk på å avlede fra de reelle utfordringene Harris utgjør.

Flere debatter eller et enkelt oppgjør?

Copy link to section

Når 10. september-debatten nærmer seg, vil alle øyne være rettet mot hvordan kandidatene forbereder seg og om Trumps oppfordring om ytterligere debatter vil materialisere seg.

Potensialet for flere debatter kan enten gi Trump flere muligheter til å utfordre Harris direkte eller utsette ham for større risiko hvis debattene ikke går i hans favør.

For Harris representerer debatten et kritisk øyeblikk for å befeste hennes posisjon som den demokratiske nominerte og motvirke Trumps aggressive retorikk.

Hvordan hun takler presset og om hun kan opprettholde momentumet hun har bygget på så kort tid vil være nøkkelfaktorer for å bestemme løpets bane.

Uansett er de kommende debattene satt til å bli et avgjørende element i presidentvalget i 2024, og tilby velgerne et klarere syn på kandidatene og deres visjoner for landet.

Ettersom begge kampanjene forbereder seg på det som lover å bli en omstridt og nøye overvåket begivenhet, forblir det politiske landskapet like uforutsigbart som alltid.

Hvorvidt Trumps fremstøt for flere debatter er et tegn på tillit eller bekymring vil snart vise seg, men én ting er klart: løpet er langt fra over.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.