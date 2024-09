Desentraliserte børser (DEX) tokens har sluttet seg til resten av kryptoindustrien i et dypt salg. Uniswap (UNI), den største DEX i bransjen, har trukket seg tilbake til $5,56, ned med over 66 % fra det høyeste punktet i år.

På samme måte har Raydium (RAY), den største Solana DEX, falt til $1,60, mye lavere enn hittil i år på $3,30. Andre DEX-tokens som Jupiter og dYdX har også falt kraftig de siste ukene.

Den samme trenden har skjedd i den sentraliserte børsindustrien da Coinbase-aksjen har trukket seg tilbake til $180, ned med 37 % fra det høyeste nivået i år. Likevel, til tross for disse nedgangene, DTX Exchange fyrer på alle sylindre mens token-salget fortsetter.

DEX-volumene har falt

Denne trenden skjedde ettersom nyere data viser at volumet som handles i DEX-plattformer har falt fra det høyeste punktet i år. Dataene viser at mens volumet steg til over 190 milliarder dollar i juli, var det lavere enn de 250 milliarder dollar som ble håndtert i mars i år.

DEX volume | Source: DeFi Llama

Den siste nedgangen var på grunn av det nylige salget av Bitcoin og andre altcoins. Etter å ha steget til rekordhøye $73 500 i mars, har Bitcoin beveget seg inn i et bjørnemarked og svingte på $54 000 torsdag morgen.

Denne trenden kan fortsette hvis kryptovalutaer forblir under press de neste månedene, slik noen analytikere forventer. De siterer de nylige utfordringene forårsaket av renteøkningen til Bank of Japan (BoJ), som har ført til en stor avvikling av en såkalt carry trade til over 500 milliarder dollar.

Tilbaketrekkingen til DEX-tokens som Raydium og Uniswap gjenspeiler tilbaketrekningen til andre kryptovalutaer som Ethereum og Solana som også har trukket seg tilbake.

DTX Exchange trosser tyngdekraften

Til tross for utfordringene i kryptoindustrien, fyrer én ressurs på alle sylindre: DTX Exchange.

Data på nettstedet viser at børsen har samlet inn over 1,23 millioner dollar de siste ukene, noe som gjør den til et av de beste tokensalgene i år.

DTX Exchange har som mål å endre krypto- og aksjehandelsindustrien ved å inkorporere disse eiendelene i en desentralisert plattform. Ved å bruke plattformen vil brukere kunne kjøpe og selge tusenvis av eiendeler som kryptovalutaer, valuta, CFD`er og råvarer.

En annen fremtredende funksjon er at brukere vil kunne få tilgang til opptil 1000x giring når de bruker plattformen. Det viktigste er at utviklerne håper at plattformen vil håndtere over 175 millioner dollar i volum i utgangspunktet, et volum som vil gi den en fortjeneste på 3,5 millioner dollar daglig.

Noen av disse fortjenestene vil gå tilbake til VIP-forhåndsinvestorene, et trekk som vil gi dem robuste passive inntektsmuligheter.

Derfor gir investering i DTX-token brukere en sjanse til å eie en plattform som er satt til å dominere krypto- og CFD-markedene. Gjennom årene har lignende prosjekter skapt millionærer.

For eksempel har Uniswaps UNI-token en markedsverdi på over 3 milliarder dollar, noe som gjør den større enn noen kjente selskaper som GameStop, SiriusXM og AMC Holdings. Alle disse firmaene har produsert millionærer gjennom årene. I motsetning til meme-mynter som Dogwifhat, er DTX et kryptoprosjekt med et reelt verktøy, noe som betyr at det kan gjøre det bra over tid. Du kan kjøpe DTX-tokenet på nettsiden.