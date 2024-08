USD/JPY-prognose: «tidevannet på den japanske yenen snur»

Valutakursen USD/JPY har hatt en bemerkelsesverdig reversering de siste ukene ettersom divergensen mellom Federal Reserve og Bank of Japan (BoJ) fortsetter. Den har falt i fire påfølgende uker og nådde et lavpunkt på 149,54, ned fra det høyeste til nå på 161,76.

Hedgefond overrasket

Det pågående USD/JPY-paret har skadet hedgefond og andre spekulanter som fortsatt mangler den japanske yenen. Data fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) viser at spekulanter har hatt en netto shortposisjon på yenen siden mars 2021.

Selvfølgelig har disse investorene tjent en formue ettersom den japanske yenen har stupt med over 47 % fra sitt høyeste nivå i 2020. Nå stenger noen av disse investorene sine posisjoner når valutaen tar seg opp igjen. Netto shortposisjonering har falt fra minus 184.000 i juni til 107.000 forrige uke.

Dovish Federal Reserve

USD/JPY har trukket seg tilbake først og fremst på grunn av den pågående divergensen mellom Federal Reserve og Bank of Japan (BoJ).

Banken besluttet i sitt rentevedtak onsdag å la renten være uendret mellom 5,25 % og 5,50 %. Den avgjørelsen fanget ikke investorene på lur siden den var i tråd med det analytikerne forventet.

I sin uttalelse bemerket banken at den nå var fokusert på begge sider av dobbeltmandatet: arbeidsmarked og inflasjon.

Nyere data viste at disse tallene beveget seg i forskjellige retninger. Inflasjonen beveger seg mot Federal Reserve-målet på 2,0 % siden den har falt i tre måneder på rad.

På den annen side har arbeidsledigheten fortsatt å avta de siste månedene. Data utgitt onsdag av ADP viste at den private sektoren bare la til 122 000 arbeidsplasser i juli, den minste økningen på over ett år.

En dag tidligere avslørte data fra Bureau of Labor Statistics (BLS) at antall ledige stillinger i USA falt til det laveste i to år.

Økonomer forventer at fredagens ikke-gårdslønnsdata (NFP) vil vise at økonomien la til 140 000 arbeidsplasser mens arbeidsledigheten steg til 4,2%.

Derfor, hvis disse tallene er riktige, og hvis inflasjonen avtok i juli, vil Fed bruke Jackson Hole Symposium til å peke på et rentekutt i september. Hvis dette skjer, betyr det at amerikanske dollar vil være mykere en stund.

Bank of Japan renteøkning

Fed og BoJ beveger seg derfor i motsatt retning. I sin rentebeslutning onsdag bestemte banken seg for å levere sin andre renteøkning på 17 år.

Den økte renten med 0,25 %, noen måneder etter at den økte dem med 0,10 %. Det viktigste er at banken signaliserte at den kan fortsette å øke i de kommende månedene hvis inflasjonen holder seg stabil.

BoJs renteøkninger kommer etter at sentralbanken gjorde store valutaintervensjoner verdt over 22 milliarder dollar da yenen kollapset.

BoJ risikerer imidlertid å forårsake en stor nedgang i en økonomi som allerede viser tegn til nedgang. Data fra Au Jibun Bank viste at landets PMI for industrien falt fra 50 i juni til 49,1 i juli. Dette fallet var lavere enn mediananslaget på 49,2. Det kom to dager etter at Japan publiserte svake industriproduksjonsdata.

Samtidig er USD/JPY-ytelsen et tegn på at investorer avvikler den mest populære bærehandelen i markedet. En carry trade er en situasjon der investorer låner en billigere valuta enn JPY og investerer i en med høyere avkastning.

I lang tid har USD til JPY-paret vært et av de beste carry trade-parene på grunn av den økende spredningen mellom de to rentene. Nå, med de to bankene i motsatt retning, er det tegn på at investorer vil begynne å slappe av sine handler. I et notat sa ING-analytikere:

“Likevel har avviklingen av carry trade i juli forårsaket blodbad for aktivitetsvalutaene, og kanskje noen uferdige saker i USD/JPY-korreksjonen kan fraråde investorer å gå tilbake til aktivitetsvalutaene ennå.”

USD/JPY-prognose

USD/JPY-diagram av TradingView

USD/JPY-paret står i fare for en dypere nedtur, slik USD til Kenya shilling gjorde i år. Interessant nok er denne krasjen i tråd med det jeg spådde for noen måneder siden, med henvisning til det stigende kilediagrammønsteret som har dannet seg siden desember.

USD til JPY-paret har trukket seg tilbake under det 50-ukers glidende gjennomsnittet. Den har beveget seg under det 50-ukers glidende gjennomsnittet mens Relative Strength Index (RSI) har beveget seg under nøytralpunktet ved 50.

Derfor vil paret sannsynligvis fortsette å falle ettersom selgere målretter nøkkelstøtten til 145. På baksiden vil et trekk over nøkkelmotstandspunktet på 151,91 ugyldiggjøre det bearish synet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.