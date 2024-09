Algorand signaliserer bedring midt i kryptoprisstigning

Prisen på Algorand (ALGO) steg med mer enn 11 % 8. august da det bredere kryptomarkedet var vitne til en økning i oppsidepresset.

CoinGecko-data viser at ALGO for tiden handler rundt $0,12 på store kryptobørser, omtrent 7 % opp i løpet av de siste 24 timene.

ALGO signaliserer potensiell utvinning

Da Bitcoin, flaggskipets kryptovaluta, steg til over $60 000, brøt Algorands ALGO-token høyere. De tosifrede gevinstene som ble sett på torsdag reflekterte gevinstene som topp altcoins registrert som XRP eksploderte.

For ALGO-innehavere som har sett kryptovalutaen synke til laveste nivå på $0,094 tidligere i uken, kan toppen for BTC bevise et vendepunkt.

I dette tilfellet, mens altcoinen forblir rød i løpet av uken og forrige måned, antyder retestingen av priser over $0,10 og overgangen til nær $0,13 at ytterligere styrking på tvers av kryptomarkedet kan hjelpe Algorands bullish søken.

Hva er bullish for Algorands pris?

Midt i denne sannsynlige økningen for ALGO-prisen er Algorand-økosystemets fortsatte trekkraft som en topplag-1 blokkjede for Web3.

Spesielt har nettverket sett en viktig milepæl med de totale transaksjonene i kjeden som overstiger 2 milliarder. Algorand Foundation delte milepælsdetaljene via X 8. august, som viste at transaksjoner på kjeden oversteg 240 millioner i juni.

Algorand-økosystemet er også hjemsted for over 1000 desentraliserte applikasjoner, de fleste av dem i den virkelige verden.

Bemerkelsesverdige prosjekter inkluderer plattformen for digitale samleobjekter fra FIFA, tokeniserte flybilletter fra reise og brøkdel av eiendomsmarkedet Lofty.

Quantoz er en plattform for tokenisering og digitale eiendeler bak det MiCA-kompatible digitale eurotokenet EURD.

Det har også vært en landemerke første Mastercard-betaling via en Algorand-finansieringskilde.

Analytikere sier at disse brukene i den virkelige verden er en indikator på at Algorands trekkraft i RWA-markedet øker og som slår nåværende prisytelse. Algorands “teknologi er egnet for formålet,” sa markedsanalytiker Eldar nylig i et X-innlegg.

Kombinasjonen av sterke fundamentale forhold og det generelle langsiktige sentimentet for krypto antyder at ALGO-prisen ennå kan gå tilbake til nivåer som ble sett i 2019 da den handlet over $3,50.

Kortsiktige utsikter for ALGO-pris

Mens langsiktige investorer ser potensial for ALGO-pris, antyder de kortsiktige utsiktene at okser kan slite.

Data fra IntoTheBlock viser også at de fleste ALGO-adresser er med tap, med over 90 % av adressene som har slitt med smerten i flere måneder nå. Det dette antyder er at noen investorer kan se på profittavtaler når prisene stiger.

Av adressene som kjøpte ALGO mellom $0,10 og $0,14, kan den største forsyningsmuren ligge rundt $0,134 til $0,14. Totalt 415 000 adresser kjøpte mer enn 354 millioner ALGO til en gjennomsnittspris på $0,138.

Hvis ALGO-prisen hopper av dette nivået, kan den sprette av $0,15 ettersom okser sikter mot topper hittil i år rundt $0,31.

Algorands retrett etter å ha brutt over en viktig synkende trendlinje i juli tillot selgere å presse prisene til de siste bunnene.

Det skjedde da det totale markedet krasjet på flere negative triggere, inkludert frykt for lavkonjunktur og økende geopolitiske spenninger.

Hvis denne følelsen tar kontroll, kan ALGO falle under $0,10.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.