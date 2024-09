Biden markerer to år med CHIPS Act da USA sikter mot 30 % global brikkeproduksjon innen 2032

USAs president Joe Biden markerte andreårsdagen for CHIPS and Science Act ved å fremheve de betydelige fremskritt USA har gjort innen halvlederproduksjon.

Lovgivningen, vedtatt i 2022, tar sikte på å revitalisere innenlandsk brikkeproduksjon og styrke landets posisjon innen avanserte teknologier som kunstig intelligens (AI). Bidens kommentarer understreker virkningen av loven, som har ført til betydelige investeringer og jobbskaping i halvlederindustrien.

Fra 10 % til 30 %: amerikanske brikkeproduksjonsmål for 2032

I årene frem til CHIPS Act var USA vitne til en kraftig nedgang i sin andel av den globale halvlederproduksjonen.

Når de utgjorde 40 % av markedet, sank landets bidrag til bare 10 %. CHIPS and Science Act ble innført som et svar på denne nedturen, med sikte på å gjenvinne USAs lederskap innen halvledersektoren.

Biden bemerket at USA, takket være loven, nå anslås å produsere nesten 30 % av den globale forsyningen av ledende brikker innen 2032, et betydelig sprang fra de ubetydelige tallene for bare to år siden.

Dette ambisiøse målet gjenspeiler en bredere strategi for å sikre at USA forblir konkurransedyktig innen nye teknologier, spesielt AI, som er sterkt avhengig av avanserte halvlederbrikker.

Skiftet mot økt innenlandsk produksjon handler ikke bare om å sikre forsyningskjeder, men også om å opprettholde teknologisk lederskap i en stadig mer digitalisert verden.

400 milliarder dollar i halvlederinvesteringer

Siden vedtakelsen av CHIPS and Science Act har USA sett en økning i investeringer fra firmaer som er ivrige etter å kapitalisere på insentivene gitt av lovgivningen.

Biden fremhevet at disse selskapene har annonsert investeringer på til sammen 400 milliarder dollar i halvlederproduksjonsanlegg over hele landet.

Disse investeringene er avgjørende for å utvide den innenlandske chipproduksjonskapasiteten, redusere avhengigheten av utenlandske leverandører og sikre forsyningskjeden for essensielle teknologier.

Tilstrømningen av kapital til halvledersektoren har også ført til betydelig jobbskaping. Ifølge Biden har industrien allerede generert 115 000 produksjons- og konstruksjonsjobber, noe som gir et sårt tiltrengt løft til den amerikanske økonomien.

Disse jobbene er ikke bare for halvlederindustrien, men også for den bredere produksjonssektoren, som har sett en gjenoppblomstring i aktiviteten som et resultat av disse investeringene.

Veien videre: Utfordringer og muligheter

Selv om fremgangen de siste to årene er prisverdig, er det fortsatt utfordringer på veien for å nå USAs ambisiøse mål for halvlederproduksjon. Å bygge infrastrukturen som kreves for avansert brikkeproduksjon er en kompleks og tidkrevende prosess.

Det innebærer ikke bare å bygge toppmoderne fasiliteter, men også å sikre at en dyktig arbeidsstyrke er tilgjengelig for å betjene dem.

Dessuten er den globale konkurransen i halvlederindustrien hard, med land som Kina og Sør-Korea som også øker produksjonsevnen.

Suksessen til CHIPS and Science Act vil avhenge av hvor effektivt USA kan opprettholde sin teknologiske fordel mens de navigerer i dette konkurransepresset.

Ser vi fremover, vil CHIPS-lovens langsiktige innvirkning avhenge av vedvarende investeringer, kontinuerlig innovasjon og sterke offentlig-private partnerskap.

Siden USA har som mål om 30 % av den globale brikkeproduksjonen innen 2032, vil reisen kreve koordinert innsats på tvers av myndigheter, industri og akademia for å møte utfordringene og gripe mulighetene som ligger foran oss.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.