Har markedet blitt forelsket i Bumble?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Bumble, den kvinnesentriske datingappen som en gang hadde en sterk markedstilstedeværelse, har nylig sett formuen sin ta en kraftig nedtur.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

8. august krasjet Bumble-aksjene nesten 33 %, og nådde et rekordlavt nivå etter at selskapet reduserte sin årlige salgsvekst og 2024-inntektsveiledning.

Dette plutselige stupet har utløst bekymring blant investorer, og signaliserte at merkevarens innsats for å gjenopplive vekst gjennom en omfattende appoverhaling ikke har levert de ønskede resultatene.

Selskapet, som nå er verdsatt til rundt 1 milliard dollar, er satt til å tape mer enn 350 millioner dollar i markedsverdi, noe som markerer dets største intradag-nedgang noensinne.

Bumbles Q2-resultater viser synkende ytelse

Copy link to section

Bumbles resultater for andre kvartal har falt under Wall Streets forventninger, og understreker utfordringene selskapet står overfor for å opprettholde sin markedsposisjon.

Inntektene for kvartalet som endte 30. juni økte med 3,4 % til 268,6 millioner dollar, men dette var under gjennomsnittlig analytikerestimat på 273,2 millioner dollar.

Mer bekymringsfullt var nedgangen i gjennomsnittlig inntekt per betalende bruker, som falt til $21,37 fra $23,23 et år tidligere.

Selskapets pris-til-inntekt-forhold, en nøkkelmåling for å verdsette aksjer, var 7,91 ganger, betydelig lavere enn konkurrenten Match Groups multiplum på 15,15.

Bumbles brukerbase vokste, med antallet betalende brukere som steg 14,7 % til 2,8 millioner, i tråd med Wall Street-estimatene.

Den lunken inntektsveksten og synkende gjennomsnittsinntekten per bruker indikerer imidlertid at Bumble sliter med å konvertere brukerbasen sin til bærekraftig økonomisk vekst.

Utsikter for tredje kvartal og veiledning for 2024 løfter røde flagg

Copy link to section

Selskapets utsikter for tredje kvartal og hele året 2024 har reist ytterligere bekymringer blant investorer.

Bumble forventer nå at helårsinntektene vil vokse mellom 1 % og 2 %, en betydelig nedgradering fra tidligere prognose på 8 % til 11 %.

For tredje kvartal har selskapet anslått salg mellom $269 millioner og $275 millioner, godt under $296,1 millioner som analytikere hadde forventet.

Justert resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA) forventes å variere mellom $77 millioner og $80 millioner, og faller under Wall Streets forventninger på $91,5 millioner.

Dette forsiktige synet har utløst bekymringer om effektiviteten av Bumbles nylige app-relansering og introduksjonen av nye funksjoner som Premium Plus-tilbudet.

Selskapets ledelse har knyttet den reviderte veiledningen til en bredere “tilbakestilling” av strategien, som de diskuterte i detalj under en analytikersamtale.

Bumble planlegger å bremse visse innsatser for inntektsgenerering, for eksempel utvidelse av Premium Plus-abonnementet, som opprinnelig var planlagt for andre halvdel av året.

Er Bumbles nye retning for lite, for sent?

Copy link to section

Bumbles lederskapsovergang har også spilt en rolle i selskapets nåværende knipe.

Grunnlegger Whitney Wolfe Herd kunngjorde sin avgang som administrerende direktør i november, og siden den gang har Bumble utnevnt fire nye C-suite-ledere som har i oppgave å overhale appen for å appellere til yngre brukere.

Selskapet har introdusert flere nye funksjoner, inkludert nye interessefiltre, en AI-assistert fotovelger og forbedringer av matchingsalgoritmen, alt rettet mot å skape en mer “autentisk” brukeropplevelse.

Imidlertid har disse endringene ennå ikke ført til økonomisk suksess. Plattformens fokus på å belønne «positiv peer-atferd» og slå ned på dårlige aktører kan forbedre brukeropplevelsen på lang sikt, men det ser ut til å ha fremmedgjort enkelte brukere på kort sikt.

Som et resultat av dette har Bumbles ledelse bestemt seg for å bremse sin nære innsats for inntektsgenerering, noe som kan påvirke inntektsveksten ytterligere.

Falmende sjarm av dating-apper

Copy link to section

Bumbles kamp er ikke unik; de reflekterer bredere utfordringer som online datingindustrien står overfor.

Den pandemidrevne boomen i bruk av datingapper har avtatt, og selskaper sliter med en post-pandemisk nedgang i brukerengasjement og vilje til å betale for premiumtjenester.

Kilde: TradingView

Konkurransen er hard, med rivaler som Match Group som rapporterer sterkere resultater, takket være stabiliserende trender hos Tinder og robust vekst hos Hinge.

Dessuten har makroøkonomiske faktorer økt presset. En nedgang i forbruket, spesielt blant yngre brukere, har gjort det vanskeligere for dating-apper å opprettholde veksten.

Crispus Nyaga, analytiker hos Invezz, bemerket:

Bumble-aksjen krasjet etter svak inntjening og svak veiledning, en refleksjon av at nettdatingindustrien står overfor betydelig motvind. Disse resultatene kom bare en uke etter at Match Group, morselskapet til Tinder og OkCupid, kuttet ned jobber etter nok et sett med svake resultater. Bumbles hovedutfordring er hvordan man kan tjene penger på virksomheten sin når konkurransen – inkludert fra Meta Platforms og TikTok – øker. Kundetilgangen vil sannsynligvis fortsette å øke, og selskapet må forbedre tilbudene sine for å rettferdiggjøre premiumtilbudene.

Hva er galt med Bumbles økonomi?

Copy link to section

Bumbles økonomiske beregninger avslører et selskap som sliter med å opprettholde fotfestet i et konkurranseutsatt marked.

Det totale antallet betalende brukere økte til 4,1 millioner i andre kvartal, opp fra 3,6 millioner ett år tidligere.

Denne veksten i brukere førte imidlertid ikke til proporsjonal inntektsvekst, ettersom gjennomsnittsinntekten per bruker fortsatte å synke.

Bumbles resultat per aksje for kvartalet kom inn på 22 cent, og slo anslaget på 13 cent. Selv om dette er et positivt tegn, overskygges det av selskapets reduserte inntektsføringer og de bredere bekymringene rundt vekststrategien.

Selskapet har også annonsert planer om å introdusere flere funksjoner på Bumble-appen, inkludert flere alternativer for å gjøre “åpningsbevegelser” og en AI-assistert bildevelger for å lette profiloppretting.

Disse funksjonene forventes å rulle ut gjennom høsten og tidlig vinter, men om de vil være nok til å snu utviklingen gjenstår å se.

Investorer er forsiktige

Copy link to section

Investorsentimentet overfor Bumble har blitt dårligere, noe som gjenspeiles i den kraftige nedgangen i aksjekursen.

Selskapets nedrevidering av inntekts- og inntjeningsveiledningen har fått investorer til å stille spørsmål ved klarheten og effektiviteten til vekststrategien.

Bumbles utfordringer forsterkes av den bredere markedsdynamikken, inkludert endrede forbrukerpreferanser, økt konkurranse og ugunstige makroøkonomiske forhold.

Mens selskapets ledelse tar skritt for å løse disse problemene, er veien videre sannsynligvis utfordrende.

Kan Bumble sprette tilbake?

Copy link to section

Bumbles siste kamp fremhever vanskelighetene med å opprettholde vekst i et svært konkurransedyktig og raskt skiftende marked.

Selskapets innsats for å gjenoppfinne seg selv gjennom nye funksjoner og en oppdatert app har ennå ikke gitt de ønskede resultatene, og dets økonomiske resultater har lidd som et resultat.

Markedets reaksjon på Bumbles reviderte veiledning og skuffende Q2-resultater tyder på at investorer mister tilliten til selskapets evne til å navigere i disse utfordringene.

Mens Bumble fortsatt har en sterk merkevare og en betydelig brukerbase, må den demonstrere at den nye strategien kan levere bærekraftig vekst på lang sikt.

Når Bumble beveger seg fremover, vil det være avgjørende for selskapet å finne den rette balansen mellom å forbedre brukeropplevelsen og drive inntektsvekst.

Om den kan oppnå denne balansen og gjenvinne investortilliten gjenstår å se.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.