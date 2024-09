Hargreaves Lansdown aksepterer 6,9 milliarder dollar overtakelsestilbud fra CVC-konsortiet

Det britiske investeringsselskapet Hargreaves Lansdown kunngjorde fredag at det har gått med på et overtakelsestilbud på 5,4 milliarder pund (6,9 milliarder dollar) fra et konsortium av investorer ledet av private equity-majorene CVC Group og Nordic Capital, også inkludert Abu Dhabis suverene formuesfond.

Kunngjøringen avslutter måneder med usikkerhet om fremtiden til Storbritannias største DIY-investeringsplattform.

Samtalene om oppkjøpet startet tidligere i år. I mai hadde Hargreaves Lansdown avvist et tilbud fra konsortiet da det følte at det undervurderte firmaet og dets utsikter. Konsortiet forseglet deretter avtalen til gjeldende verdi.

Vilkår for avtalen

I henhold til avtalen vil Hargreaves Lansdown-aksjonærene motta 1.110 britiske pence per aksje og et ekstra utbytte på 30 pence per aksje.

Avtalen inkluderer et “alternativt” alternativ for aksjonærer som ønsker å forbli investert i firmaet, ved å la dem overføre eierandelen sin til det unoterte selskapet.

Peter Hargreaves, som har nesten 20 % av selskapet, støtter transaksjonen og vil selge halvparten av sine aksjer mens han beholder en del under det nye eierskapet. På den annen side har Stephen Lansdown bestemt seg for å selge hele sin eierandel, som er nær 6%.

Alison Platt, styreleder i Hargreaves Lansdown, sa:

Styret mener at kontanttilbudet representerer en attraktiv mulighet for HL-aksjonærene. . . som kanskje ikke er oppnåelig før gjennomføringen av strategien er levert på mellomlang til lengre sikt.

Pev Hooper fra CVC Private Equity Group, Emil Anderson fra Nordic Capital Advisors og Hamad Shahwan Aldhaheri fra Abu Dhabi Investment Authority uttalte at det er behov for betydelige investeringer for en teknologidrevet transformasjon for å forbedre Hargreaves Lansdowns forslag og motstandskraft.

“Vi ser frem til å samarbeide med HLs ledelse for å akselerere transformasjonsplanen deres – inkludert investeringer i teknologiinfrastruktur, digitale kanaler og tjenesteforbedring – alt med kundeverdi, service, innovasjonshastighet og HLs klare formål i kjernen.”

Aksjekursen til selskapet klatret mer enn 2% i tidlig handel på fredag. Aksjen har steget med 54% hittil i år.

Historie og vekst til Hargreaves Lansdown

Hargreaves Lansdown ble grunnlagt i 1981 av Peter Hargreaves og Stephen Lansdown fra et ekstra soverom med lånte skrivebord, og har vokst betydelig.

Firmaet administrerer nå 1,55 milliarder pund for 1,8 millioner kunder. I utgangspunktet kommuniserte gjennom nyhetsbrev, har selskapet utviklet seg til å tilby en høyteknologisk nettbasert investeringsplattform.

Hargreaves Lansdown, som er notert på London Stock Exchange siden 2007, har blitt en del av FTSE 100-indeksen.

Overtakelsesgruppens tilbud på 5,4 milliarder pund hadde blitt anbefalt til aksjonærene, selv om noen bransjeeksperter, inkludert Ben Yearsley fra Fair Investing, mente at selskapet er verdt mer på grunn av sin sunne kontantstrøm, fortjeneste og rekordverdier under forvaltning.

HL sysselsetter rundt 2400 personer, hvorav de fleste jobber på flaggskipskontorene ved Bristols havneside.

Storbritannias ledende digitale formuesforvalter har en betydelig lojal kundebase og en robust digital plattform.

Ved å tilby aksjonærene en andel i fremtidig fortjeneste, har konsortiet som mål å samordne interesser og sikre godkjenning.

PE foretar oppkjøp av britiske selskaper

Oppkjøpet av HL er det siste tilskuddet til en rekke London-noterte selskaper som blir snappet opp av private equities eller andre oppkjøpere som finner dem relativt billige sammenlignet med sine jevnaldrende i USA.

Ifølge en rapport fra Times, PE-firmaer økte oppkjøpet av britiske selskaper betydelig, med 95 avtaler verdt 13,8 milliarder pund i første halvdel av 2024.

I Storbritannia inkluderer bemerkelsesverdige oppkjøp de siste seks månedene Marlowe-grunnlegger Alex Dacres oppkjøp av det børsnoterte programvarefirmaets risiko- og compliance-avdeling i februar, i en avtale på 430 millioner pund støttet av private equity-selskapet Inflexion.

Senere i år kan også logistikkselskapet Evri bytte hender, med sin nåværende eier, Advent International, som ønsker å selge det for rundt 2 milliarder pund.

I tillegg forventer det amerikanske oppkjøpsfirmaet Thoma Bravo å fullføre oppkjøpet av cybersikkerhetsspesialisten Darktrace på 4,3 milliarder pund før årsskiftet.

