Venezuela blokkerer X midt i eskalerende spenninger mellom Maduro og Musk

Venezuelas president Nicolás Maduro har eskalert spenningen med Elon Musk ved å beordre midlertidig blokkering av tilgang til X, den sosiale medieplattformen tidligere kjent som Twitter.

Dette trekket, som kommer midt i en pågående nettstrid mellom de to og i kjølvannet av Maduros kontroversielle gjenvalg, representerer en betydelig nedbryting av dissens i landet.

Maduro anklager Musk for å skape uro

Maduro, som ofte fremstiller seg selv som en revolusjonær sosialist, har anklaget Musk for å bruke X for å fremme protester og uro i Venezuela.

Presidenten hevder at disse handlingene er en del av et bredere «fascistisk, imperialistisk» kuppforsøk støttet av USA. I en tale holdt torsdag kveld uttalte Maduro,

Han har brutt reglene ved å oppfordre til hat, fascisme, borgerkrig, død, konfrontasjon av venezuelanere og har brutt alle venezuelanske lover.

Disse anklagene gjenspeiler den bredere fortellingen som ofte brukes av Maduros regjering, som ofte gir utenlandske makter, spesielt USA, skylden for landets interne utfordringer.

Ved å sikte på Musk, framstiller Maduro den sosiale mediemogulen som en betydelig ekstern trussel mot Venezuelas suverenitet.

Regjeringen beordrer X sperret i 10 dager

Som svar på disse anklagene kunngjorde Maduro at Venezuelas nasjonale kommisjon for telekommunikasjon ville blokkere tilgangen til X i en periode på 10 dager.

“Vi vil fjerne det sosiale nettverket X ut av sirkulasjon i Venezuela i 10 dager,” erklærte Maduro.

Fredag morgen rapporterte brukere i Venezuela at innlegg på X hadde sluttet å laste, med bare de som bruker VPN-er som har tilgang til plattformen.

Dette trekket understreker regjeringens pågående innsats for å undertrykke dissens og kontrollere informasjonsflyten i landet.

Sosiale medieplattformer som X har lenge vært et viktig verktøy for opposisjonsgrupper i Venezuela for å organisere protester og dele informasjon, noe som gjør dem til et hyppig mål for regjeringens aksjoner.

Konsekvensene av forbudet

Det midlertidige forbudet mot X reiser flere kritiske spørsmål om fremtiden for ytringsfrihet og tilgang til informasjon i Venezuela.

Ved å blokkere en av de mest populære sosiale medieplattformene, kveler regjeringen effektivt en nøkkelvei for offentlig diskurs og dissens.

Dette kan få betydelige konsekvenser for landets allerede skjøre politiske miljø.

I tillegg kan beslutningen om å målrette mot en plattform eid av en høyprofilert skikkelse som Elon Musk ytterligere belaste Venezuelas allerede svake forhold til USA.

Musk, en milliardærgründer med betydelig innflytelse, kan bruke plattformen sin til å forsterke situasjonen i Venezuela, og trekke større internasjonal oppmerksomhet til Maduro-regjeringens handlinger.

Fremover: Hva kan du forvente?

Etter hvert som forbudet på 10 dager skrider frem, gjenstår det å se om den venezuelanske regjeringen vil forlenge blokkeringen eller iverksette ytterligere tiltak mot andre sosiale medieplattformer.

Situasjonen reiser også spørsmål om hvordan internasjonale aktører, inkludert USA, kan reagere på denne siste eskaleringen.

Foreløpig vil venezuelanere med tilgang til VPN-er fortsette å bruke X og andre blokkerte plattformer for å dele informasjon og uttrykke dissens.

Regjeringens vilje til å innføre en så betydelig begrensning tyder imidlertid på at strengere tiltak kan være i horisonten.

