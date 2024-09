BYDs rekordsalg, globale fotavtrykk står overfor tolltrusler fra EU og Canada

I juli 2024 oppnådde BYD en betydelig milepæl ved å sette en ny rekord for salg av nye energibiler (NEV).

Selskapet solgte 342 383 NEV-er, en kraftig økning på 30 % fra året før. Denne imponerende ytelsen understreker BYDs økende dominans i det globale elbilmarkedet.

Men ettersom BYD søker å utvide sin rekkevidde til det kanadiske markedet, står det overfor potensielle hindringer fra både kanadiske og europeiske regulatorer som vurderer nye tariffer på kinesiske elbiler.

Canada veier tariffer på kinesiske elbiler

Den kanadiske regjeringen har nylig fullført en månedslang konsultasjon angående innføring av toll på kinesiske elbiler.

Dette trekket kommer som et svar på den økende tilstrømningen av kinesiskproduserte biler, som utgjør en konkurransemessig trussel for lokale bilprodusenter.

Med det kanadiske markedet klar for BYDs inntreden, øker bekymringen om virkningen av disse utenlandske kjøretøyene på den innenlandske industrien.

Sjefen for General Motors Canada har offentlig støttet innføringen av tariffer, og hevdet at et rettferdig konkurransemiljø er avgjørende for å oppmuntre til investeringer og jobbskaping.

Han understreket at myndighetenes handling er avgjørende for å opprettholde like konkurransevilkår.

Argumentet mot kinesiske elbiler dreier seg om deres betydelige statssubsidier, som kritikere hevder forvrider markedskonkurransen og setter lokale industrier i fare.

Den kanadiske regjeringen ser ut til å ha sterk innenlandsk støtte for slike tiltak, inkludert støtte fra organisasjoner som Global Automakers of Canada, Unifor og Canadian Chamber of Commerce.

Imidlertid er de spesifikke detaljene angående potensielle tariffer fortsatt under diskusjon.

Nylig utvikling i USA, hvor tollsatsene på kinesiske elbiler ble hevet fra 25 % til 100 % på bare to måneder, har komplisert landskapet ytterligere.

Europa eskalerer tolltiltak mot kinesiske elbiler

Europa har allerede implementert tariffer på opptil 38 % på kinesiske elbiler, med ytterligere tiltak muligens i pipelinen.

Europeiske myndigheter, som nylig håndhevet nye tariffer 5. juli, vurderer nå å tilbakedatere disse tariffene til mars.

Et slikt grep kan ytterligere anstrenge forholdet og eskalere spenningene mellom Europa og kinesiske produsenter.

Den europeiske unions strenge tilnærming har ført til et svar fra Kina, som har sendt inn en klage til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Kina argumenterer for at deres støtte til EV-produsenter er i samsvar med WTOs regler og derfor ikke bør straffes av Europa.

Som gjengjeldelse har Kina igangsatt undersøkelser av europeisk eksport av svinekjøtt og fransk konjakk, noe som gjenspeiler den bredere geopolitiske friksjonen.

Til tross for disse utfordringene forblir BYD uforstyrret.

Selskapet fortsetter å utvide sitt globale fotavtrykk, med planer om å lansere kjøretøyene sine i Pakistan innen slutten av neste uke. Som det femte største landet etter befolkning, representerer Pakistan en betydelig mulighet for BYD, spesielt i lavprisbilsegmentet.

Effekten av tariffer på globale elbilmarkeder

De potensielle tariffene som pålegges av både Canada og Europa kan få vidtrekkende konsekvenser for det globale elbilmarkedet.

For BYD og andre kinesiske produsenter kan disse handelsbarrierene begrense deres vekst i viktige internasjonale markeder.

Imidlertid antyder selskapets pågående ekspansjon til nye regioner en strategisk innsats for å redusere disse risikoene og utnytte nye muligheter.

Den utviklende handelsdynamikken fremhever det komplekse samspillet mellom internasjonal handelspolitikk og den raskt voksende elbilsektoren.

Mens regjeringer over hele verden sliter med utfordringene med å balansere innenlandsk industribeskyttelse med å fremme innovasjon, vil utfallet av disse tollkonfliktene være avgjørende for å forme fremtiden til globale bilmarkeder.

BYDs rekordsalg og strategiske utvidelser illustrerer selskapets motstandskraft og tilpasningsevne i et konkurransedyktig og ofte omstridt globalt landskap.

Mens tariffer utgjør utfordringer, understreker BYDs fortsatte vekst dens sentrale rolle i den globale overgangen til elektrisk mobilitet.

