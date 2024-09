Chiles siste stålfabrikk som stengte midt i kinesisk importkonkurranse

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Chiles eneste stålfabrikk, Huachipato, skal stenge på ubestemt tid innen september, noe som markerer et betydelig tilbakeslag for landets industrisektor.

Fabrikken, som drives av CAP, har slitt med å konkurrere med en tilstrømning av billig kinesisk stålimport, noe som har ført til mer enn 500 millioner dollar i tap de siste to årene.

Til tross for regjeringens innsats, inkludert innføring av toll på kinesisk stål, understreker fabrikkens nedleggelse utfordringene innenlandske industrier står overfor i møte med global konkurranse.

Virkningen av kinesisk import på Chiles stålindustri

Huachipato-fabrikken, som ligger i Chiles sentrale Bio Bio-region, har vært en hjørnestein i landets industrielle økonomi i flere tiår.

Anlegget er en kritisk leverandør av stålmaterialer til Chiles kobbergruveindustri, og sysselsetter rundt 20 000 mennesker direkte og indirekte.

Fabrikken har imidlertid ikke vært i stand til å motstå konkurransepresset fra kinesisk import, som har oversvømmet markedet med billigere alternativer.

Ifølge CAP har tilstrømningen av kinesisk stål gjort det umulig å heve prisene, noe som gjør fabrikkens virksomhet økonomisk ulønnsom.

Denne situasjonen fremhever en bredere trend over Latin-Amerika, der billig kinesisk eksport har økt i ulike sektorer, og forstyrret lokal industri.

Bare i 2023 importerte regionen rekordhøye 10 millioner tonn kinesisk stål, en økning på 44 % fra året før, ifølge den latinamerikanske stålindustrigruppen Alacero.

Statlig inngripen og dens begrensninger

I et forsøk på å beskytte sin innenlandske stålindustri, innførte den chilenske regjeringen midlertidige tollsatser på kinesisk stål tidligere i år.

Nærmere bestemt ble det lagt en toll på 34 % på stålkuler fra Kina, sammen med en toll på 25 % på stengene som ble brukt til å produsere dem.

Disse tiltakene var ment å utjevne konkurransevilkårene for lokale produsenter som CAP og Molycop, en annen nøkkelaktør i Chiles stålindustri.

Til tross for denne innsatsen har tollsatsene vist seg utilstrekkelige til å dempe virkningen av kinesisk konkurranse.

CAP kunngjorde at markedsforholdene, selv med tariffene på plass, forhindret enhver betydelig økning i stålprisene, noe som gjorde det umulig å opprettholde driften.

Dette har ført til kritikk fra ulike interessenter, inkludert den chilenske regjeringen. Økonomiminister Nicolás Grau uttrykte sin frustrasjon over CAPs avgjørelse, og kalte den «uansvarlig».

Han kritiserte både CAP og Molycop for ikke å oppnå en avtale om salg og priser som kunne ha utnyttet de nye markedsforholdene skapt av tariffene.

Grau la vekt på regjeringens fortsatte innsats for å reversere fabrikkens nedleggelse, selv om sjansene for suksess virker små.

Bredere implikasjoner for Chile og Latin-Amerika

Nedleggelsen av Huachipato-fabrikken er mer enn bare et slag for Chiles stålindustri; det har bredere implikasjoner for landets økonomi og dets forhold til Kina.

Siden Kina er Chiles største handelspartner, og står for nesten 40 % av landets eksport, kan beslutningen om å innføre tollsatser og det påfølgende nedfallet belaste de økonomiske forholdet mellom de to nasjonene.

I juni uttrykte Kinas ambassadør i Santiago bekymring for at tollsatsene hadde «skadet de legitime interessene til kinesiske stålselskaper» og «skadet det økonomiske og kommersielle forholdet» mellom Kina og Chile.

Disse diplomatiske spenningene legger enda et lag av kompleksitet til det allerede utfordrende økonomiske miljøet.

Videre reflekterer situasjonen i Chile et større problem som berører mange land i Latin-Amerika og Asia, hvor innenlandske industrier sliter med å konkurrere med tilstrømningen av billigere kinesiske varer.

Den aggressive prisene og rikelig tilgang på kinesiske produkter legger i økende grad press på lokale produsenter, noe som fører til tap av arbeidsplasser og nedleggelse av langvarige virksomheter.

Fremtiden til Chiles industrilandskap

Nedleggelsen av Huachipato etterlater Chile uten et innenlandsk stålproduksjonsanlegg, noe som vekker bekymring for fremtiden til landets industrisektor.

Tapet av en så betydelig arbeidsgiver og leverandør til kobbergruveindustrien kan få ringvirkninger i hele økonomien, spesielt i Bio Bio-regionen.

Mens Chile sliter med disse utfordringene, kan det være nødvendig å utforske nye strategier for å beskytte og revitalisere sin industrielle base.

Dette kan innebære ytterligere statlig inngripen, diversifisering av industrisektoren eller økte investeringer i teknologi og innovasjon for å øke konkurranseevnen.

Mens de umiddelbare utsiktene for Chiles stålindustri er dystre, vil landets svar på denne krisen være avgjørende for å bestemme den fremtidige retningen for industripolitikken.

Etter hvert som den globale konkurransen tiltar, vil Chile måtte tilpasse seg og innovere for å sikre bærekraften til sine nøkkelindustrier.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.