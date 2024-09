Er en amerikansk resesjon overhengende? Økonomiske eksperter bestrider nåværende frykt

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den siste tidens frykt for en amerikansk resesjon har blitt drevet av en skuffende sysselsettingsrapport, som utløste et kraftig globalt markedssalg.

Mens markedene delvis har kommet seg, vedvarer bekymringene for økonomiens bane.

Eksperter antyder imidlertid at denne lavkonjunkturfrykten kan være overdrevet.

Her er en nærmere titt på det nåværende økonomiske landskapet og ekspertperspektiver på potensialet for en nedgang.

Analyse av jobbdata

Den siste amerikanske sysselsettingsrapporten har hevet røde flagg, og viser svak jobbvekst og en svak økning i arbeidsledigheten.

Goldman Sachs mener imidlertid at bekymringene kan være overdrevne.

David Mericle, amerikansk sjeføkonom i Goldman Sachs, tilskriver nedgangen i jobbveksten til midlertidige faktorer som værrelatert fravær og en økning i midlertidige permitteringer.

I episoden 6. august av Goldman Sachs Exchanges understreket Mericle at til tross for nylige svingninger, antyder den generelle trenden en jevn jobbskapingsrate på rundt 150 000 per måned.

Han advarte mot å overreagere på en enkelt måneds data, og la merke til at i fravær av et betydelig økonomisk sjokk, ser den nåværende situasjonen ut til å være mer en “bremsing” snarere enn en fullstendig resesjon.

Resesjonsutløsere forblir fraværende

Historisk sett har resesjoner blitt utløst av spesifikke økonomiske sjokk som oljeprisoppgang, bobler i aktivamarkedet eller overbelåning.

Ifølge Commerzbank er ingen av disse triggerne til stede for øyeblikket. Olje- og naturgassprisene har nylig falt, og energiutgiftene er fortsatt lave sammenlignet med historiske standarder.

Når det gjelder aktivamarkeder, mens det har vært korrigeringer nylig, holder aksjemarkedene seg nær toppene, og eiendomsprisene har steget det siste året.

Banken bemerker at et betydelig og vedvarende fall i formuesprisene vil være nødvendig for å utløse en resesjon, noe som virker usannsynlig for øyeblikket.

På gjeldsfronten har husholdningenes gjeld i prosent av BNP sunket fra toppen i 2008 og er nå 71 %. Bedriftsgjelden, som steg under COVID-19-pandemien, har stabilisert seg på rundt 75 % av BNP.

Commerzbank konkluderer med at selv om noen ubalanser eksisterer, er de ikke utbredt nok til å utgjøre en betydelig trussel mot den totale økonomien.

Federal Reserves rentekutt: Forfalt eller ikke?

En faktor som bidrar til markedsvolatilitet er troen på at Federal Reserve ligger bak kurven ved ikke å kutte renten på sitt juli-møte.

Historisk har amerikanske resesjoner fulgt kraftige renteøkninger.

Fed hevet renten med 525 basispunkter mellom mars 2022 og juli 2023.

Chris Hyzy, Chief Investment Officer i Merrill og Bank of America Private Bank, antyder at Fed justerer rentene basert på inflasjon og sysselsettingstrender snarere enn frykt for lavkonjunktur.

Han forventer potensielle betydelige kutt snart, med futuresmarkeder som indikerer en 80 % sannsynlighet for et kutt på 50 basispunkter i september.

Commerzbank påpeker at realrenten for øyeblikket er over sitt nøytrale nivå, noe som potensielt kan utløse en resesjon.

Tilsvarende forhold i 1984 og 1995 førte imidlertid ikke til resesjoner.

Banken bemerker også at pengepolitikken alene er utilstrekkelig til å forutsi en resesjon; andre faktorer som langsiktig avkastning og aktivapriser spiller også en avgjørende rolle.

Ekspertkonsensus: Frykten for lavkonjunktur overdrevet

Totalt sett er eksperter enige om at selv om det er noen advarselstegn, for eksempel Sahm-regelindikatoren, er det usannsynlig at en lavkonjunktur er.

I stedet forventes amerikansk økonomi å vokse i et lavere tempo enn langsiktig gjennomsnitt i de kommende kvartalene.

Gunstige finansieringsforhold og sannsynlig moderasjon i rentekutt støtter disse optimistiske utsiktene.

Investorer anbefales å forberede seg på kortsiktig markedsvolatilitet, unngå å reagere impulsivt på overskrifter, opprettholde diversifisering og se på svakheter i markedet som muligheter til å forbedre sine porteføljer strategisk.

Mens økonomisk usikkerhet vedvarer, tyder nåværende data og ekspertanalyser på at frykten for en forestående amerikansk resesjon kan være overdreven.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.