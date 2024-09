Kryptovalutaprisene gjorde det bra i løpet av helgen da den nylige følelsen av frykt blant investorer bleknet. Beam-tokenet steg med over 16 % på søndag, mens Akash Network (AKT), Artificial Superintelligence Alliance (FET) og Terra Classic (LUNC) hoppet med tosifrede tall.

De fleste store mynter var også i positivt terreng, med Bitcoin, Ethereum og Solana som steg med over 2 % fra fredag. I mellomtiden fokuserer investorer fortsatt på Bitbot, den kommende Telegram-handelsboten som hadde et svært vellykket token-salg.

Kryptovalutaer stiger

Det er noen få grunner til at prisene på de fleste digitale mynter stiger. For det første viser data at kryptofrykt- og grådighetsindeksen har beveget seg fra fryktnivået på 35 til nøytralpunktet på 55. Denne trenden betyr at den kan stige til grådighetssonen på 60. I de fleste tilfeller klarer kryptovalutaer seg godt når det er en følelse av grådighet i markedet.

For det andre steg myntene etter hvert som håpet økte om at flere regjeringer vil omfavne disse digitale myntene. I USA har Donald Trump lovet å opprettholde landets Bitcoin-beholdning, som står på over 213k. Det er også tegn på at han vil gå med på å sette den som et lands reserve.

I forrige uke signerte Russlands president Putin et lovforslag som legaliserte Bitcoin og gruvedrift i en stor endring av melodi. Analytikere mener at Kina nå kan endre sin holdning for å fjerne forbudet mot disse myntene, et trekk som ville være positivt for myntene.

For det tredje er det tegn på at Federal Reserve vil begynne å kutte renten i neste møte i september. Det er fordi arbeidsmarkedet har forverret seg mens inflasjonen har fortsatt å falle de siste månedene.

Rentekutt i Federal Reserve vil utløse flere gevinster blant risikable eiendeler som aksjer og kryptovalutaer, slik vi så i 2021.

BitBot-tokenkravet fortsetter

I mellomtiden ser tradere på BitBot, den kommende Telegram-boten som samlet inn millioner av dollar i et svært vellykket token-forhåndssalg.

Utviklerne har nå åpnet prosjektet for krav i forkant av den forventede børsnoteringsprosessen.

For det første er BitBot et selskap som søker å gifte seg med tre raskt voksende bransjer: krypto, telegram og kunstig intelligens. Kryptovalutaer er nå verdsatt til over 2,3 billioner dollar og sektoren fortsetter å vokse.

Telegram har blitt en stor industri, hjulpet av de pågående tap-to-earn og andre spillplattformer. Noen av de mest bemerkelsesverdige aktørene i bransjen er Hamster Kombat, TapSwap, Catizen, PixelSwap og Notcoin.

Nettverket er også i skjæringspunktet mellom kunstig intelligens (AI), som har forstyrret alle bransjer. Spesielt har applikasjonen som mål å bli den største Telegram-boten for finansnæringen. Det vil gi handelssignaler på tvers av andre bransjer som forex, krypto og råvarer.

BitBots viktigste fordel er at den har en ikke-depot-funksjon, noe som betyr at brukermidler vil være trygge siden utviklerne ikke vil ha tilgang til midlene. Du kan lære om BitBot her.