Book of Meme hopper 18 % som MOG-, MEW-, FLOKI- og WIF-spike

Book of Meme steg i løpet av de siste 24 timene da meme-mynter ledet kryptomarkedsrallyet 18. oktober.

Etter Bitcoins (BTC) imponerende oppgang over $68k, har meme-mynter tatt søkelyset.

Dogecoin (DOGE) hoppet 10 %, og nådde et 11-ukers høydepunkt, mens andre tokens med hundetema som Brett, Bonk og Popcat også så betydelige gevinster.

I følge DEGEN NEWS on X var syv av de 10 beste vinnerne blant de 100 beste myntene etter markedsverdi under tidlig handel i USA på fredag meme-mynter.

BOME hopper 18 %

Per CoinMarketCap-data i skrivende stund, er de tre beste symbolene i form av 24-timers gevinster blant de 100 beste etter markedsverdi Book of Meme (BOME), Mog Con (MOG) og cat in a dogs world (MEW) . Floki (FLOKI) og dogwifhat (WIF) var også blant toppvinnerne.

For Book of Meme så oppsiden også en økning i handelsvolum, med handelsmenn som gjorde over 337 millioner dollar for en økning på 26 % i samme periode.

Mens denne anstendige økningen antydet at okser er aggressive, handlet BOME på nivåer som sist ble sett den 15. oktober da prisene falt fra over $0,011 midt i økt volatilitet.

Den Solana-baserte meme-mynten har steget mer enn 55 % den siste uken og over 986 % det siste året.

MOG-, MEW-, FLOKI- og WIF-tokens øker

Andre meme-mynter steg også da analytikere forutså en styrking av meme-narrativet i den forventede oksesyklusen.

MOG og MEW registrerte hver en oppsidebevegelse som slo topp altcoins. Mog Coins pris endret for eksempel hender rundt 11 % høyere, og cat in dogs verden handlet 9 % opp.

FLOKI og WIF registrerte også en økning i både pris og daglig volum, med et hopp på henholdsvis 19 % og 14 %.

TRON-økosystemet dro godt av meme-myntstigningen

De 100 beste meme-myntvinnerne er stort sett på Ethereum og Solana.

Imidlertid fremhever en fersk rapport fra kryptoplattformen Messari hvordan meme-mynter spilte en avgjørende rolle i TRON (TRX) prisgevinster i siste kvartal.

SunPump, TRONs nye meme-myntlanseringsplattform er det som antente denne veksten, postet Messari på X. Denne veksten ble gjenspeilet i desentralisert finans (DeFi) beregninger for TRON, inkludert en økning i Q3-inntekter med 29 % til en ny all-time high.

Tron-baserte meme-mynter som Sundog (SUNDOG) henger etter.

Men beregninger på kjeden viser at de i siste kvartal førte TRONs desentraliserte utvekslingsvolum (DEX) til en 150 % økning i QoQ.

Plattformens totale verdi låste nådde 8,09 milliarder dollar med en topp på 4 %.