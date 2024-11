British American Tobacco tilbyr forlik på 24 milliarder dollar for å løse kanadiske søksmål

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Philip Morris International (PM.N), British American Tobacco (BATS.L) og Japan Tobacco (2914.T) har nådd et foreslått forlik på C$32,5 milliarder ($23,6 milliarder) for å løse en langvarig juridisk tvist i Canada.

Forliket kommer etter nesten et tiår med rettssaker, etter en Quebec-domstolsavgjørelse fra 2015 som tildelte erstatning til over 100 000 røykere og eks-røykere som hevdet at selskapene ikke hadde tilstrekkelig advart forbrukere om helserisikoen forbundet med røyking.

Forslaget er en del av en meklingsprosess overvåket av en rettsoppnevnt mekler.

Rettsavgjørelsen i 2015 tilkjente 15 milliarder dollar i erstatning

Den juridiske kampen begynte i 2015 da en domstol i Quebec dømte mot de kanadiske datterselskapene til Philip Morris, British American Tobacco og Japan Tobacco.

Dommen tilkjente ca. 15 milliarder C$ i erstatning til røykere i Quebec som hevdet at selskapene hadde visst om helserisikoen ved røyking siden 1950-tallet, men fortsatte å selge produktene sine uten advarsler.

Etter at retten opprettholdt kjennelsen i 2019, søkte de kanadiske enhetene konkursbeskyttelse, noe som ga tid til forhandlinger om et potensielt oppgjør.

Meklingsprosess fører til forslag på flere milliarder dollar

Under rettsovervåking har de kanadiske datterselskapene til de tre tobakksgigantene forhandlet vilkårene for et forlik.

Selv om det samlede oppgjørsbeløpet på C$32,5 milliarder er fastsatt, er tildelingen av denne summen mellom Philip Morris, British American Tobacco og Japan Tobacco ennå ikke ferdigstilt.

Selskapene er fortsatt optimistiske om at den juridiske prosessen vil avsluttes snart, med Philip Morris’ administrerende direktør Jacek Olczak som uttrykker håp om at deres kanadiske enhet, Rothmans, Benson & Hedges (RBH), kan flytte fokus til fremtidig forretningsdrift.

BAT kaller den foreslåtte planen et “positivt skritt”

British American Tobacco, som eier Imperial Tobacco Canada, har beskrevet det foreslåtte forliket som et positivt skritt mot løsning.

Mens selskapet avsto fra å gi spesifikke detaljer om planen, understreket det sin støtte til forliksrammeverket.

Selskapet planlegger å bruke tilgjengelige kontantreserver og fremtidig kontantstrøm fra salg av kanadisk tobakk for å finansiere sin del av oppgjøret.

Til tross for denne kunngjøringen falt British American Tobaccos aksjer med 3 % fredag morgen, noe som gjenspeiler investorens forsiktighet.

Philip Morris regner med å stemme over planen i desember

Den foreslåtte oppgjørsplanen krever godkjenning fra fordringshavere før den går videre.

Philip Morris har uttalt at en avstemning forventes å finne sted i desember 2024, med et påfølgende rettsmøte for å godkjenne planen sannsynligvis i første halvdel av 2025, hvis avstemningen går gjennom.

En vellykket avstemning ville avslutte år med usikkerhet for tobakksselskapenes kanadiske virksomhet, som har operert under konkursbeskyttelse og står overfor betydelige økonomiske forpliktelser.

Forlik markerer et betydelig skifte i kanadisk tobakkstvister

Dette forliket, hvis det ble godkjent, ville være et av de største i kanadisk rettshistorie og et vendepunkt i tobakkstvister i landet.

Saken har fremhevet de langsiktige helsemessige konsekvensene av røyking og tobakksselskapenes ansvar for å avsløre risiko for forbrukere.

Det understreker også den betydelige økonomiske innvirkningen slike rettssaker kan ha på store globale aktører som Philip Morris, British American Tobacco og Japan Tobacco, når de navigerer i pågående juridiske utfordringer i forskjellige jurisdiksjoner.