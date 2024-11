Hvor vanskelig er det å ta TSMCs markedsandeler? Samsung lærer på den harde måten

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Samsung Electronics, i et trekk som har avdekket selskapets produksjonsproblemer, har bedt ASML Holdings om å utsette utsendelsen av utstyr til sin nye fabrikk i Texas.

Selskapet har ennå ikke skaffet nok kunder for prosjektet sitt til å gjøre driften av fabrikken verdt tiden.

Selskapet leter desperat etter kunder til fabrikken som de brukte 17 milliarder dollar på å bygge.

Selskapet har sendt noen av de ansatte hjem for å administrere kostnadene knyttet til anlegget.

Hvis det ikke er i stand til å finne kunder for produktene sine, kan det utgjøre en alvorlig risiko for selskapets økonomiske helse.

Hvorfor er Taylor City-fabrikken viktig?

Samsungs styreleder Jay Y. Lee vil at selskapet hans skal utvides fra bare en minnebrikkeprodusent til en fullverdig brikkeprodusent.

Brikkeproduksjonsindustrien er for tiden dominert av Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

En annen Samsung-konkurrent, SK Hynix, øker også for tiden produksjonen for sine AI-brikker.

Dette etterlater Samsung i en vanskelig posisjon og risikerer å bli etterlatt når konkurrenter går for å dominere nye teknologier.

Tidligere denne uken falt ASMLs aksjer etter at brikkeprodusenten senket veiledningen, med henvisning til lav ikke-AI-etterspørsel.

Den nevnte også at den forventer noe forsinket inntekt på grunn av noen få fabrikker som opplever forsinkelser på slutten.

Det ser ut til at en av disse fabrikkene var Samsungs Taylor-byanlegg.

Industrien forventer allerede at fabrikken blir forsinket til 2026.

Men hvis Samsung ikke er i stand til å hente inn volumklienter, kan en eiendelsavskrivning ikke utelukkes.

Samsung har selvfølgelig benektet denne utviklingen og sa at tilbakeføringen av personalet er en rutinemessig rotasjon.

Hvor vanskelig er det å fange TSMC?

Det er vanskelig å forestille seg at et lite land som Taiwan skulle bli sentrum for AI-revolusjonen.

Men takket være sin unike og pålitelige teknologi ønsker alle å jobbe med selskapet.

Denne overavhengigheten har blitt et heftig debattert tema også i politiske kretser. Land som USA og Kina er avhengige av TSMC for å lage viktig forsvarsutstyr for dem.

Begge disse landene har så langt ikke klart å finne alternativer, og Samsungs utvikling viser hvorfor.

Samsungs markedsandel innen kontraktsproduksjon har gått ned fra 19 % til 11 % de siste 5 årene.

I mellomtiden kontrollerer TSMC nå 62 % av markedsandelen. Dette økende gapet er vanskelig å dekke, og alle som har prøvd, finner ut av den harde virkeligheten.

Intel er et annet selskap som gikk inn i kontraktsproduksjonsvirksomheten i et forsøk på å diversifisere virksomheten.

Den amerikanske regjeringen ønsket også godtgjørelsen, og finansierte sine fabrikker i USA i et forsøk på å redusere avhengigheten av utenlandske selskaper.

Men Intels historie er allerede kjent for alle. Selskapet smuldrer opp under vekten av utvidelsene.

Samsung har nå utsatt ytterligere investeringer i sine støperilinjer i Korea. Dens 3nm-brikkeproduksjon står også overfor problemer med lavt utbytte, et annet problem som andre brikkeprodusenter også har møtt tidligere.

Inntil andre selskaper finner ut TSMCs hemmelige ingrediens, vil det være vanskelig å ta markedsandeler fra brikkeprodusenten.