Hvorfor krasjet Manappuram Finance-aksjer?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Manappuram Finances aksjer falt kraftig 17. oktober, og falt så mye som 15 % til Rs 150,73 i morgenhandel etter at Reserve Bank of India (RBI) beordret datterselskapet Asirvad Microfinance å stoppe utbetalinger av lån.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Sentralbankens undertrykkelse av Asirvad, sammen med tre andre ikke-bankbaserte finansselskaper (NBFCs), siterte vesentlige tilsynsbekymringer over politikk for prissetting av lån.

Advertisement

Manappuram Finances aksjer ble handlet til Rs 149,70 klokken 10:10 fredag.

RBI stopper lån hos Asirvad Microfinance, noe som fører til salg

Copy link to section

RBI kunngjorde sin aksjon mot Asirvad Microfinance, Arohan Financial Services, DMI Finance og Navi Finserv, og beordret dem til å stoppe lånesanksjoner og utbetalinger.

Ifølge RBI engasjerte disse firmaene seg i overdreven prisingspraksis som brøt med regulatoriske retningslinjer.

Asirvad Microfinance, en kritisk del av Manappuram Finance som gir smålån til kvinner med lav inntekt, bidro med 27 % til morselskapets totale inntekter i FY24.

Etter RBIs kunngjøring traff aksjene i Manappuram Finance raskt en salgstur, med analytikere som reiste bekymring for potensiell innvirkning på inntjeningen og behov for kapitaltilførsel.

Meglerhus reagerer med blandede syn på aksjen

Copy link to section

Internasjonalt meglerhus Jefferies nedgraderte Manappuram til å “holde”, med henvisning til sannsynligheten for redusert inntjening og det potensielle behovet for Asirvad for å skaffe kapital.

Firmaet advarte om at morselskapet kan trenge å gå inn med kapitalstøtte hvis Asirvads nettoformue forringes, noe som legger press på Manappurams finansielle stabilitet.

Bank of America gjentok sin «kjøp»-oppfordring, men reduserte målprisen fra 240 INR til 220 INR per aksje, og justerte inntjeningsanslagene ned med 3-6 % for å reflektere lavere vekst i Asirvad.

“Aksjen har allerede falt med 25% i løpet av de siste tre månedene, noe som i stor grad står for vekstsvakheten,” bemerket meglerhuset, og la til at gullfinansiering fortsatt er et lyspunkt.

Morgan Stanley inntok en mer forsiktig holdning, nedgraderte Manappuram til «lik vekt» og reduserte inntjeningsprognosen med 30 % for FY26-27.

Meglerhuset fremhevet risikoer fra lavere lånevekst, strammere kredittpraksis og økte avsetninger for å opprettholde investortilliten, noe som kan forsinke en eventuell utvinning i aksjen.

JP Morgan reviderte også sine syn på Manappurams obligasjoner, og advarte om at RBIs intervensjon kan påvirke selskapets lånekostnader og finansieringstilgang.

CRISIL opprettholder for tiden en langsiktig ‘AA-/Stable’ rating på Asirvad Microfinance, men analytikere advarer om at ytterligere regulatorisk gransking kan føre til nedgraderinger.

Manappuram står overfor gjentatt reguleringskontroll

Copy link to section

Dette er ikke første gang Manappuram Finance kommer under press fra sentralbanken.

I mai utstedte RBI et råd som begrenser kontantutbetalingen av lån for både Manappuram og dets jevnaldrende, Muthoot Finance, og instruerte dem om å overholde inntektsskattelovens grense på 20 000 INR for kontantutbetalinger.

I september instruerte RBI gullfinansiører om å gjennomgå praksisen for utstedelse av lån etter å ha flagget uregelmessigheter i lån mot pantsatte gullsmykker.

Analytikere mener at disse regulatoriske tiltakene kan tynge på vekst og lønnsomhet i gullfinanssektoren.

Asirvad Microfinance lover korrigerende tiltak

Copy link to section

Som svar på RBIs direktiv uttalte Asirvad Microfinance: “Vi verdsetter tilbakemeldingene fra RBI og har tatt umiddelbare skritt for å varsle styret vårt.

Det er innkalt til et møte for å ta opp bekymringene som er reist og iverksette nødvendige korrigerende tiltak.”

Mens RBIs trekk vekker bekymring for operasjonell stabilitet, forblir meglerhus delt i de langsiktige utsiktene for Manappuram Finance.

Med gullfinansieringsvirksomheten viser motstandskraft, tror noen analytikere at nåværende verdivurderinger kan presentere en kjøpsmulighet. Imidlertid er investorsentimentet fortsatt skjørt, og aksjen kan ta tid å hente seg inn på grunn av pågående regulatorisk usikkerhet.