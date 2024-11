Kan Walmarts bittesmå hjem under $16 000 være løsningen for en rimelig bolig?

I en uventet vri for boligkjøpere, går Walmart (WMT) inn i det lille boligmarkedet, og tilbyr rimelige boalternativer akkurat som Amazon tidligere våget seg inn i dette området med trendy popup-boliger.

Detaljhandelsgiganten tilbyr et “utvidbart prefabrikkert hus” fra Chery Industrial, priset til attraktive $15 900 for 19 x 20 fots modellen.

Dette prispunktet er betydelig lavere enn Amazons tidligere liste på $19 000 for et lignende lite hjem, som inkluderte en midlertidig rabatt på $1000 tilbake i april; Imidlertid er denne modellen for øyeblikket ikke tilgjengelig på Amazons nettsted.

For de som søker enda større besparelser, har produsenten en mer kompakt versjon av det ferdige huset – en 15 x 20 fots modell – som for tiden selges for like under $12.000.

Å kjøpe en av disse boligene krever litt ekstra innsats; kjøpere må sikre seg en pakke med land, sammen med nødvendig fundament, strømforsyning og vanntilkobling.

Selve huset er utstyrt med essensielle fasiliteter, inkludert toalett, dusj, skap og dørlåser.

Ved levering kommer huset i kompakt, sammenfoldet tilstand.

Kjøpere vil trenge hjelp til å brette ut vegger og tak for å oppnå hele strukturen. Mens møbler ikke er inkludert, kan shoppere enkelt finne møbler på Walmart eller Amazon.

Trenden med småhus har skutt fart i løpet av de siste par tiårene, drevet av millennials som i økende grad avviser viltvoksende “McMansions” midt i skyhøye boligpriser.

En 24-åring som omfavnet den lille hjemmelivsstilen i foreldrenes bakgård, klarte å spare nok for et hus på $250 000 og samlet en betydelig TikTok etter å ha delt reisen hennes.

I en tid hvor rimelige priser føles stadig mer utenfor rekkevidde, kan Walmarts små hjem meget vel redefinere hva det vil si å bo stort i en mindre skala, og tilby en praktisk vei for å oppnå drømmen om å eie et hjem.