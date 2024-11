Yenen sklir forbi 150 per dollar: Japan i høy beredskap for ytterligere nedgang midt i økonomisk usikkerhet

Japans valutamyndigheter har utstedt en advarsel da yenen har falt over den kritiske terskelen på 150 per dollar, noe som signaliserer risikoen for ytterligere fall til tross for potensielle intervensjonstiltak.

Etter uttalelsene til Atsushi Mimura, landets øverste valutafunksjonær, klarte yenen en liten bedring, og klatret 0,2 % til 149,86 per dollar.

I følge en Bloomberg-rapport antyder analytikere som overvåker valutaen at den kan svekke seg ytterligere, muligens nå 160 per dollar, påvirket av robuste amerikanske økonomiske data som har ført til at tradere har dempet forventningene til rentekutt i Federal Reserve.

Usikkerhet i både japansk og amerikansk pengepolitikk bidrar til svingninger i yenens verdi.

Statsminister Shigeru Ishiba indikerte tidligere denne måneden at Japan ikke er forberedt på ytterligere renteøkninger, selv om han senere tilpasset synspunktene sine til Bank of Japan (BOJ).

Motsatt antyder indekserte bytteavtaler over natten at Fed sannsynligvis vil gjennomføre minst to kvartpoengs rentekutt i de kommende tre møtene gjennom januar.

“Markedet overpriser fortsatt et rentekutt fra Fed, så når vi ser forventningene avta, tror jeg at yenen gradvis vil svekkes,” uttalte Tohru Sasaki, sjefstrateg i Fukuoka Financial Group Inc. Han la til at yenen kan nå 160-merket når vi går inn i det nye året.

En ytterligere nedgang i yenen mot 150 eller 155 kan få BOJ til å vurdere tidligere renteøkninger enn forventet, ifølge Kazuo Momma, en tidligere administrerende direktør i BOJ, som talte på en Bloomberg-konferanse i forrige uke.

Han bemerket at BOJs beslutning om å heve renten i juli i stor grad var drevet av yenens svakhet.

Inntil nå har tjenestemenn fra finansdepartementet i stor grad avstått fra å kommentere yenens bevegelse siden 7. oktober, da sterke amerikanske jobbdata utløste et salg.

Uttalelsene deres indikerer vanligvis graden av bekymring angående valutaens stabilitet og sannsynligheten for intervensjon.

“Det er en mulighet for at dollar-yen vil stige mer, så Mimura kom sannsynligvis med kommentaren for å dempe yenens ytterligere svekkelse,” observerte Teppei Ino, Tokyo-sjef for global markedsundersøkelse ved MUFG Bank Ltd.

Han advarte om at BOJ kan gå tom for tid til å gripe inn effektivt.

Investorstemningen er også formet av usikkerhet rundt kommende valg i både USA og Japan.

Den potensielle avkastningen til tidligere president Donald Trump eller risikoen for at Japans regjerende liberale demokratiske parti mister sitt flertall i underhuset øker markedsvolatiliteten.

“Hvis vi bryter 152, ser jeg 156 hvis vi ikke ser noen intervensjon fra finansdepartementet,” spådde Shoki Omori, sjefsstrateg ved Mizuho Securities Co.

Han bemerket at selv om verbale intervensjoner kan øke, virker sannsynligheten lav for at Japan aktivt støtter sin valuta før det nasjonale valget 27. oktober.

Markedsdeltakere vil nøye overvåke uttalelser fra sentralbanktjenestemenn i begge land, spesielt en tale av BOJs viseguvernør Shinichi Uchida, som representerer guvernør Kazuo Ueda.

Noen analytikere mener imidlertid at det er usannsynlig med betydelige bevegelser i valutaen på kort sikt på grunn av det rådende forsiktige miljøet.

«Med Trump-risikoen i tankene, ser det ut til at miljøet vil fortsette å gjøre det vanskelig å selge dollaren på kort sikt», skrev Yujiro Goto, leder for valutastrategi i Nomura Securities Co. i Tokyo.

Han la til at selv om han forventer en justering av dollar-yen-kursen mot slutten av året, vil den sannsynligvis forbli forhøyet rundt 150-merket i nær fremtid.