Ny interesse for kryptospill har fått play-to-earn spillet Axie Infinity (AXS) til å stige i takt med at oksene feirer oppsiden.

Det er et syn som også har katalysert interessen for Dogizen (DOGIZ).

Dette tap-to-earn-spillet har fanget investorens oppmerksomhet med tidenes første Telegram ICO.

Axie Infinity-prisen opp 13 % når Axie delegation går live

Play-to-earn spillet Axie Infinity (AXS) stormet til toppen av de største kryptovinnerne på 24 timer.

Den registrerte en bemerkelsesverdig økning på 13 % tidlig lørdag. Som sådan overgikk AXS andre trendmynter Worldcoin, Pendle og Dogecoin.

Ifølge data fra CoinGecko har play-to-earn markedet økt til over 10 milliarder dollar med en økning på 6,6 % på 24 timer.

Axie Infinity, spillet som blander ikke-fungible tokens og blockchain, leder segmentet med over 13 % oppgang når prisen svever over $5,27.

Dette kommer når fellesskapet ønsker Axie delegation velkommen, noe som betyr at spillere nå kan “låne” Axies og leke med dem.

Axie delegation ser ut til å ha vekket ny interesse for Axie Infinity – med nyheter om at forskjellige spill vil integrere denne funksjonen som sannsynligvis vil katalysere fremtidig etterspørsel.

AXS ble sist handlet til dagens kursnivå i september.

Imidlertid har AXS slitt med motstand nær $6 og et potensielt synkende trekantmønster kan tillate en etterspørselsinnlasting nær $4.

Et reverseringsmønster kan føre til at kjøpere målretter et utbrudd til $10 midt i en bredere markedsrally.

Dogizen lanserte nylig sin første Telegram ICO

For et nytt tap-to-earn-spill på markedet, hadde Dogizen notert noen viktige milepæler for å få krypto- og Telegram-miljøene til å merke seg.

Beløpet til over 1,3 millioner spillere og lanseringen av det første forhåndssalget på Telegram er toppen av denne utviklingen – og hva har spillet på vei til å utfordre T2E-trendsetterne Hamster Kombat og Catizen.

Kryptospillentusiaster som retter seg mot fremtiden for play-to-earn og web3-adopsjon, ser Dogizen som en potensiell perle.

DOGIZ-forhåndssalget har så langt tiltrukket seg nesten $650 000 i løpet av dager etter at det ble publisert.

Hva kan katalysere Dogizens pris etter forhåndssalg?

Å bringe tidenes første Telegram ICO på markedet betyr at millioner av brukere på den populære meldingsappen nå kan kjøpe et kryptospilltoken rett i appen deres.

Telegram har nærmere en milliard brukere og integrasjonen med TON blockchain har bidratt til interessen for krypto- og kryptospilling.

Det er dette perspektivet som har sett at Catizen, for eksempel, har passert 39 millioner brukere.

Telegrams 950 millioner brukerbase betyr at Dogizen har potensialet til å formørke Catizens tall.

En stor del av denne milepælen vil komme fra Dogizen Universe, spillhuben på Telegram.

DOGIZ-tokenet gir tilgang til dette kommende navet. ICO-midler vil hjelpe Dogizen Universe til å bli en realitet, med brukere og utviklere som kan dra nytte av belønninger i spillet og DOGIZ-inntektsandel.

DOGIZ forhåndssalgspris

Mens 100 milliarder DOGIZ er tilgjengelig for fellesskapet via forhåndssalget, er det 400 milliarder tokens tildelt for airdrops og bonuser blant andre fellesskapsdrevne initiativer.

DOGIZ er for øyeblikket tilgjengelig for bare $0,00007, men vil snart hoppe til $0,000074.

Å ta tak i noen av tokens i det nåværende stadiet vil bety et hopp på 5,7 %, før påfølgende økninger.

For å lære mer om Dogizen, besøk den offisielle nettsiden.