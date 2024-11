Bank of Canada står overfor et vanskelig valg mellom 25 bps og 50 bps rentekutt

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Bank of Canada (BoC) er ved et veiskille når den forbereder seg på en sentral beslutning neste uke angående renter, med markedsforventninger delt mellom 25 basispunkter (bps) og et mer aggressivt kutt på 50 bps.

Dette vil markere den fjerde reduksjonen på rad etter tre tidligere kutt.

BoCs beslutning er komplisert av blandede signaler fra inflasjonsdata, et skiftende arbeidsmarked og en utviklende økonomiske utsikter.

I september falt Canadas konsumprisvekst til 1,6 % fra år til år, og falt under målet på 2 % for første gang siden februar 2021.

En betydelig bidragsyter til denne gjenværende inflasjonen er boligkostnader; ekskluderer disse, kan inflasjonen potensielt falle under 1 %.

BoC kan imidlertid ikke selektivt se bort fra komponenter, noe som har gjort beslutningstakere forsiktige med å lempe for aggressivt. En stor bekymring er risikoen for fornyet prispress dersom pengeforholdene blir for avslappet.

Vekstutsiktene forbedres til tross for avkjølende inflasjon

Til tross for moderat inflasjon, virker Canadas økonomiske vekst motstandsdyktig.

Den siste Business Outlook-undersøkelsen indikerer forbedret sentiment blant bedrifter, med nylige BNP- og detaljsalgstall som overgår prognosene.

Arbeidsmarkedet presenterer imidlertid et komplekst bilde: Arbeidsledigheten har økt til 6,5 %, opp fra 4,8 % i juli 2022.

Denne økningen skyldes ikke tap av arbeidsplasser, men en økning i yrkesdeltakelsen drevet av nylig innvandring.

Dette økte arbeidstilbudet kan dempe lønnspresset, og gi BoC rom til å følge sin gradvise rentekuttstrategi.

Sentralbanken har som mål å balansere å opprettholde en nøytral politikk med å støtte økonomisk ekspansjon.

Finansmarkedene signaliserer et kutt på 50 bps med høy sikkerhet

Finansmarkedene lener seg mot en mer aggressiv holdning, og priser inn en høy sannsynlighet for et kutt på 50 bps for det kommende policymøtet.

Hvis det vedtas, vil dette kuttet bidra til en reduksjon på totalt 83 bps forventet innen utgangen av desember.

Derimot fremhever markedsforventningene for 60 bps kutt for bare en uke siden utviklingen av sentimentet blant investorer.

En reduksjon på 50 bps vil øke rentedifferansen mellom BoC og den amerikanske sentralbanken, og skape en spredning på 125 bps.

Dette kan øve ytterligere press på den kanadiske dollaren (CAD), noe som gjør importen dyrere og øker bekymring blant enkelte BoC-medlemmer om å forfølge en større rentereduksjon.

Større renteforskjell mellom USA og Canada kan påvirke BoCs beslutning

Den potensielle utvidelsen av rentedifferansen mellom Canada og USA er en avgjørende faktor i BoCs beslutningsprosess.

Et kutt på 50 bps vil forsterke denne spredningen, og potensielt føre til ytterligere nedadgående press på CAD.

En svakere CAD kan øke importkostnadene, og legge til inflasjonspress som kompliserer BoCs mål om å oppnå prisstabilitet.

Gitt denne dynamikken, kan et kutt på 25 bps dukke opp som et mer fornuftig alternativ.

Denne tilnærmingen vil signalisere en fortsettelse av lettelser samtidig som risikoen for en kraftig nedgang i CAD reduseres.

Avgjørelsen forblir imidlertid fint balansert, med et kutt på 50 bps som fortsatt er en plausibel bane avhengig av BoCs inflasjonsutsikter.

Dovish forventninger driver USD/CAD høyere ettersom markedene venter på BoC-avgjørelsen

Siden begynnelsen av oktober har gapet mellom USD og CAD toårs swaprente økt fra 50 bps til 80 bps.

Dette skiftet gjenspeiler forventningene til duerenter i Canada mot et bakteppe av haukisk sentiment i USA.

Den økende spredningen har presset USD/CAD-kursen til 1,38, og hindrer loonie’s potensielle gevinster midt i relativ stabilitet blant valutakryss, spesielt ettersom noen markedsaktører posisjonerer seg foran det kommende amerikanske valget.

Markedets forventning om et 50bps-kutt gjør CAD-en sårbar for re-prising dersom BoC velger kun en 25bps-reduksjon.

I dette scenariet er en kortsiktig styrking av loonie mulig ettersom investorer tilpasser seg en mindre aggressiv lettelsesbane enn først forventet.

Hva vil Bank of Canada bestemme: et kutt på 25 bps eller 50 bps?

Til syvende og sist avhenger BoCs valg mellom 25 bps og 50 bps kutt på vurderingen av inflasjonsrisiko, økonomisk momentum og virkningen av en svakere CAD på den bredere økonomien.

En forsiktig tilnærming vil favorisere et kutt på 25 bps, slik at banken kan opprettholde fleksibiliteten for fremtidige justeringer.

Omvendt kan et mer avgjørende kutt på 50 bps signalisere en sterkere forpliktelse til å støtte økonomisk vekst.

Det kommende politiske møtet vil bli overvåket nøye av markedene, med betydelige implikasjoner for CAD og Canadas økonomiske utsikter.

Investorer og analytikere er fortsatt klar for potensiell volatilitet når sentralbanken navigerer i dette utfordrende miljøet.