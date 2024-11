Disse to aksjene som rapporterer inntjening slår snart forventningene: bør du kjøpe?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Å investere i en aksje rett før utgivelsen av de kvartalsvise økonomiske resultatene kan være en risikabel innsats.

Men hvis du identifiserer selskaper med en historie med å slå forventningene, endrer dynamikken seg.

For de med tilstrekkelig risikovilje, kan slike investeringer gi sunn avkastning i løpet av dager.

Her er to selskaper som planlegger å rapportere inntjening neste uke, begge kjent for å konsekvent overgå forventningene.

ServiceNow Inc (NYSE: NÅ)

ServiceNow har en merittliste med å overgå forventningene til kvartalsresultater omtrent 90 % av tiden, med aksjekursen som vanligvis stiger med rundt 3,5 % etter finansielle utgivelser, ifølge data fra Bespoke Investment Group.

Cloud computing-selskapet skal offentliggjøre resultater for tredje kvartal 23. oktober.

Analytikere anslår en inntjening på 3,46 dollar per aksje på 2,74 milliarder dollar i omsetning, noe som representerer en økning på henholdsvis 18,5 % og 19,8 % fra år til år.

Michael Turrin, analytiker i Wells Fargo, har et positivt syn på aksjen foran NOWs resultatrapport.

Hans overvektsvurdering, kombinert med et prismål på 1025 dollar, antyder en oppside på omtrent 12 % fra dagens pris.

“Vi fortsetter å fokusere på virksomheter av høyeste kvalitet med sterk plattformposisjonering, balanserte vekstprofiler og lederteam med dokumenterte resultater. NÅ oppfyller alle tre kriteriene,» uttalte han i et forskningsnotat forrige uke.

Turrin bemerket også at ServiceNow-aksjen er godt posisjonert for å dra nytte av AI-medvind etter den nylige lanseringen av Xanadu.

Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ: MPWR)

Monolithic Power Systems er en annen aksje verdt å vurdere i forkant av den kommende resultatutgivelsen, siden den har en historie med å slå forventningene i omtrent 88 % av tiden.

Halvlederaksjen ser vanligvis en gjennomsnittlig økning på mer enn 2,5 % på inntjeningsdagen, ifølge Bespoke-data.

Konsensus anslår at MPWR vil tjene $3,04 per aksje i sitt tredje finanskvartal, som markerer en økning på 22,1% fra $2,49 per aksje i samme kvartal i fjor.

Oppenheimer-analytiker Rick Schafer la nylig Monolithic Power til sin liste over de beste halvledervalgene, med henvisning til potensialet til å dra betydelig nytte av den pågående etterspørselen etter AI-kraftløsninger.

Han bemerket, “Det er et stort sett binært oppsett for gruppen, med ledende AI-eksponerte selskaper som sannsynligvis vil levere oppsideresultater og utsikter, mens de fleste andre vil være omtrent på linje, noe som gjenspeiler anemiske ikke-AI-etterspørselstrender.”

I tillegg tilbyr aksjer i Monolithic Power Systems for tiden en utbytteavkastning på 0,55 %, noe som gir en annen overbevisende grunn til å vurdere å legge den til porteføljen din.

Spesielt har MPWR forvandlet en investering på $1000 til nesten $24.000 i løpet av de siste ti årene.