LATAM kryptooppdatering: Colombias oppgang, Mercado Libres Meli Dólar og Brasils stablecoin-forskrifter

Denne uken i LATAMs kryptovalutalandskap fremstår Colombia og Brasil som ledere med lovende vekstmuligheter.

I følge den nylige Geography of Cryptocurrency Report 2024 av Chainalysis, har regionen sett en bemerkelsesverdig økning på 42,5 % i kryptovalutatransaksjoner fra år til år, noe som styrker statusen som det nest raskest voksende markedet over hele verden.

Rapporten fremhever at omtrent 700 millioner mennesker i Latin-Amerika engasjerte seg i kryptotransaksjoner, til sammen svimlende 415 milliarder pesos fra juli 2023 til juni 2024.

Til sammenligning leder Afrika sør for Sahara globalt med en økning på 45 % i kryptoaktivitet.

Colombia rangerer på femteplass når det gjelder bruk av kryptovaluta, med en imponerende tilstrømning på 25 milliarder dollar i kryptotransaksjoner i løpet av den angitte perioden.

Landet er også det sjette raskest voksende i denne sektoren, og viser en bemerkelsesverdig 25% økning i verdien av kryptotransaksjonene, ifølge Chainalysis.

Meli Dólar: Mercado Libres spillendrende initiativ

Mercado Libres introduksjon av Meli Dólar, en stabil mynt knyttet til amerikanske dollar, markerer et betydelig skifte i Latin-Amerikas kryptovalutamiljø for 2024.

Dette initiativet forbedrer Mercado Libres lojalitetsprogram på tvers av Brasil og Mexico, og tilbyr brukere stabiliteten til amerikanske dollar midt i svingende markeder.

I et intervju med Forbes rapporterte Ignacio Estivariz, VP for Fintech Services hos Mercado Libre, at millioner av brukere allerede har mottatt Meli Dólar gjennom lojalitetsbelønninger eller direkte kjøp.

Mens fokus forblir på Brasil for nå, nevnte Estivariz at det ikke er noen umiddelbare planer om å utvide Meli Dólar til andre land.

Brasils regulatoriske innsats innen kryptovaluta

Brasils regjering jobber tett med sentralbanken for å løse regulatoriske utfordringer knyttet til kryptovaluta og måltidskuponger.

Med Gabriel Galipolo som ny sentralbankpresident, har regjeringen som mål å forene sin regulatoriske tilnærming, som har vært fragmentert tidligere.

I mellomtiden opplever stablecoin-sektoren i Brasil rask vekst og har begynt å overgå Bitcoin i transaksjonsvolumer på lokale børser.

Stablecoins appellerer til brukere som søker mindre volatilitet, og posisjonerer Brasil som et knutepunkt for B2B-betalinger over landegrensene.

Nylige data fra Chainalysis avslører Latin-Amerika som den nest raskest voksende regionen for bruk av stablecoin, med en vekstrate på over 42 %.

Amerikanske valg påvirker latinamerikanske kryptomarkeder

Mens det amerikanske presidentkappløpet varmes opp, reagerer finansmarkedene. Meningsmålinger indikerer et tilstrammende kappløp mellom den republikanske kandidaten Donald Trump og den demokratiske visepresidenten Kamala Harris, som påvirker eiendeler som Bitcoin og den meksikanske pesoen.

Trump har tatt ledelsen i online prediksjonsmarkeder som PredictIt og Polymarket. Polymarket favoriserte ham sist 61% til 39% over Harris, rapporterte Reuters.

Ifølge en rapport fra Wall Street Journal på fredag, kan Trumps gevinster på Polymarket tilskrives en gruppe på fire kontoer som samlet har satset rundt 30 millioner dollar i kryptovaluta på hans potensielle seier.

Investorer er forsiktige og bemerker at nåværende markedsbevegelser også påvirkes av økende økonomisk optimisme etter sterke amerikanske jobbrapporter og nylige rentekutt fra Federal Reserve.

Latin-Amerikas kryptovalutalandskap er i rask utvikling, med land som Colombia og Brasil som leder an i digital eiendelsadopsjon og blokkjedeteknologiintegrasjon.

Dette skiftet gjenspeiler ikke bare endrede forbrukerpreferanser, men betyr også en bredere transformasjon av økonomiske rammer.