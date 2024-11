VanEck kutter Ethereum-prisprognosen til $7 334: Hva førte til denne skarpe revisjonen?

VanEck, et ledende kapitalforvaltningsfirma, har drastisk kuttet sin langsiktige prisprognose for Ethereum (ETH) til $7,333 innen 2030, et betydelig fall fra forrige estimat på $22,000.

Denne revisjonen signaliserer en nedgang på 67 % og har fått investorer og analytikere til å revurdere Ethereums fremtid midt i økende konkurranse og utviklende markedsforhold.

Matthew Siegel, leder for forskning på digitale verdier ved VanEck, kunngjorde dette skiftet i perspektiv, og understreket at firmaets tidligere spådommer var altfor optimistiske.

I utgangspunktet forventet VanEck at Ethereum-prisene kunne nå $22.000 under standard markedsforhold, $154.000 i et oksemarked, og til og med $360.000 i et eksepsjonelt gunstig scenario.

Det skiftende landskapet i kryptovalutamarkedet nødvendiggjorde imidlertid denne revurderingen.

Layer 2-nettverk utfordrer Ethereums vekst

En primær årsak til VanEcks reviderte prisprognose er den økende fremtredenen av Layer 2 (L2)-nettverk, som opererer på toppen av Ethereums basislag og har tiltrukket både verdi og brukere bort fra Ethereum selv.

Tidligere forventet VanEck en balansert fordeling av Total Value Locked (TVL) og Miner Extractable Value (MEV) mellom Ethereum- og L2-nettverk.

Nyere data indikerer imidlertid at L2-nettverk nå har omtrent 90 % av markedsandelen, og Ethereum har bare 10 %.

Dette betydelige skiftet fremhever at L2-løsninger som Arbitrum og Optimism effektivt adresserer problemer med skalerbarhet og transaksjonskostnader, noe som gjør dem mer attraktive for utviklere og brukere.

Følgelig har den reduserte etterspørselen etter Ethereums basislagtjenester fått VanEck til å justere prismålet sitt, med Siegel som advarer om at denne trenden kan begrense Ethereums prispotensial ytterligere.

SEC ETF-godkjenning hjelper ikke Ethereum

Til tross for at US Securities and Exchange Commission (SEC) godkjente spot Ethereum børshandlede fond (ETFs) tidligere i år, har ikke Ethereums markedsresultater svart til forventningene.

VanEcks reviderte prognose gjenspeiler denne underytelsen sammenlignet med andre ledende kryptovalutaer som Bitcoin og Solana.

Opprinnelig ble godkjenningen av spot-ETFer sett på som en potensiell katalysator for Ethereums vekst, og ga institusjonelle investorer lettere tilgang til eiendelen.

Imidlertid har markedsresponsen vært lunken, noe som førte til at VanEck revurderte utsiktene sine.

Bitcoins utsikter midt i Ethereums nedgradering

Mens VanEck har kuttet Ethereum-prognosen, opprettholder firmaet et optimistisk utsikter for Bitcoin. Siegel antyder at resultatene av det kommende amerikanske presidentvalget kan påvirke Bitcoins prisbane betydelig.

Han hevder at en Donald Trump-seier kan utløse en rask økning i Bitcoins verdi, og potensielt presse den til nye all-time highs.

VanEck har satt et ambisiøst prismål på $350 000 for Bitcoin innen 2030, noe som reflekterer tillit til Bitcoins kapasitet til å ta en større andel av det globale gullmarkedet.

Denne spådommen står i sterk kontrast til firmaets nedjusterte utsikter for Ethereum, og forsterker synet på Bitcoin som et mer robust verdilager i det nåværende økonomiske landskapet.

Konkurrerende blokkjeder som Solana og Avalanche, som tilbyr raskere transaksjonshastigheter og lavere avgifter, eroderer Ethereums markedsdominans.

I tillegg undergraver fremveksten av L2-nettverk ytterligere Ethereums kontroll over desentraliserte finansmarkedene (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFT).

VanEcks reviderte prognose indikerer at Ethereums markedsposisjon kanskje ikke er så sikker som den en gang så ut til.

Endringer i regelverket, spesielt angående DeFi-protokoller og innsatstjenester, kan påvirke Ethereums økosystem og påvirke prisbanen.

Selv om SECs godkjenning av spot-ETFer representerer en positiv utvikling, understreker den svake markedsreaksjonen de pågående utfordringene Ethereum står overfor for å opprettholde investorinteressen.

For investorer signaliserer VanEcks reviderte Ethereum-prismål en mer forsiktig tilnærming til det digitale aktivamarkedet.

Mens Ethereum fortsatt er en kritisk aktør i blockchain-området, tyder den skiftende dynamikken i markedsandeler og konkurranse fra L2-løsninger på at fremtidig vekst kan være mer dempet enn tidligere forventet.

Motsatt presenterer VanEcks bullish perspektiv på Bitcoin en alternativ investeringsfortelling, som antyder at de som søker langsiktige gevinster kan vurdere å diversifisere porteføljene sine mot Bitcoin, spesielt gitt potensialet til å trives midt i geopolitiske hendelser og dens voksende status som en digital verdibutikk.