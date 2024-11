En fersk rapport fra Verdensbanken fremhever et presserende globalt problem: 8,5 % av verdens befolkning – omtrent 700 millioner mennesker – lever i ekstrem fattigdom, definert som å overleve for mindre enn 1,90 dollar om dagen.

Til tross for fremskritt med å redusere andelen av de som lever i fattigdom siden 1990-tallet, har det faktiske antallet mennesker som står overfor disse tøffe forholdene holdt seg stabilt på grunn av befolkningsvekst, spesielt i regioner med høy fattigdom som Asia.

Asia spiller en betydelig rolle i det globale fattigdomslandskapet, med land som India, Bangladesh og Indonesia som huser store befolkninger som sliter med å få tilgang til viktige tjenester, utdanning og helsetjenester.

Statista rapporterer at Verdensbanken bruker varierende fattigdomsgrenser, med $3,65 per person per dag gjeldende for land med lavere middelinntekt og $6,85 for øvre middelinntektsbefolkninger.

Det er anslått at i 2024 vil omtrent 1,7 milliarder mennesker (21,4%) og 3,5 milliarder mennesker (43,6%) leve under disse respektive fattigdomsgrensene.

Kilde: Statista

Medvirkende faktorer til global fattigdom

Flere sammenhengende faktorer bidrar til vedvarende fattigdom i Asia.

Rask befolkningsvekst, inntektsulikhet, utilstrekkelige jobbmuligheter, utilstrekkelige sosiale sikkerhetsnett og miljøforringelse er kritiske drivere for denne pågående krisen.

Landsbygda er spesielt sårbare på grunn av begrenset tilgang til viktige tjenester og økonomiske muligheter.

Konsekvensene av fattigdom er alvorlige, spesielt for barn som ofte mangler tilgang til utdanning, noe som gjør dem mer utsatt for sult og sykdommer som kan forebygges.

Kvinner og jenter møter vanligvis de største utfordringene, og møter betydelige barrierer for utdanning, helsetjenester og økonomisk fremgang.

De forferdelige leveforholdene i urbane slumområder, spesielt i land som India og Bangladesh, illustrerer på en levende måte situasjonen til de som er fanget i ekstrem fattigdom.

For å effektivt bekjempe global fattigdom i Asia er målrettet politikk og samarbeid mellom regjeringer, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og privat sektor avgjørende.

Sentrale initiativer inkluderer investering i utdanning og yrkesopplæring, fremme bærekraftig landbruk og bygdeutvikling, forbedre helsevesenet og fremme rettferdig økonomisk vekst, med et spesielt fokus på kvinner, barn og etniske minoriteter.

Å nå bærekraftsmålene (SDG) og utrydde fattigdom innen 2030 krever at nasjoner takler de unike utfordringene som regioner som Asia står overfor.

Ved å implementere målrettet politikk og fremme inkluderende vekst, kan land gjøre betydelige fremskritt i å redusere global fattigdom og fremme et mer rettferdig samfunn.

Samarbeid og felles innsats er avgjørende for å drive bærekraftig utvikling og sikre en bedre fremtid for kommende generasjoner.