WBIT, ENA og MOG gir tosifrede ukentlige gevinster når Bitcoin tar tilbake $68K

Bitcoin nærmer seg 3-måneders høye etter å ha brutt $68k for første gang siden slutten av juni, og rallyet ble først og fremst drevet av amerikanske presidentkandidater som skildrer en mer støttende holdning til kryptovalutaer.

Altcoins-markedet steg også sammen med flaggskipets kryptovaluta, og de fleste av de 99 beste tokenene endte uken i overskudd.

WBIT, ENA og Mog var ukens høyeste gevinster, og hver av dem har hatt mer enn 30 % i løpet av de siste syv dagene.

Tidligere denne uken tok Bitcoins rally fart ettersom den økende muligheten for Donald Trumps retur til Det hvite hus styrket markedstilliten.

Den tidligere presidenten, som åpent har støttet kryptovalutaer, sverget å forvandle USA til et globalt kryptoknutepunkt, noe som gir energi til store deler av kryptosamfunnet, som ser på en republikansk seier som en seier for sektoren og også bullish for prisen på Bitcoin.

Nye bemerkninger fra Kamala Harris, den demokratiske presidentkandidaten, tilførte drivstoff til det bullish momentumet, som lovet å støtte kryptovennlige reguleringer og sikre et klart rammeverk for innovative teknologier, som gir håp om støtte fra to partier i rommet.

Mens Harris-kampanjen ikke har vært like åpenhjertig om kryptovalutaer som Trump, tror mange at demokratene kan være i ferd med å varme opp til kryptovalutaer.

Noen talsmenn for kryptomarkedet som BlackRock-sjef Larry Fink og Alexander Grieve, Vice President of Government Affairs i venturefirmaet Paradigm, har imidlertid bemerket at fremtiden til krypto i USA er positiv uavhengig av hvem som vinner.

Med amerikanske valg som for tiden driver markedsoppgangen, har andre faktorer som Federal Reserves rentekutt i september, og økende institusjonell interesse og hvalaktivitet også bidratt til å opprettholde Bitcoins oktoberrally.

Crypto Fear & Greed Index satt på 73, sammenlignet med 32, forrige uke, noe som viser at tradere føler seg mye mer bullish og ivrige etter å ta risiko. Økende grådighetsnivåer øker imidlertid også sannsynligheten for en potensiell tilbaketrekking.

Ifølge flere analytikere på X handlet BTC nær et viktig nivå rundt $68 500-merket, som okser trenger for å erobre.

Hvis momentumet forblir sterkt i dette området, forventer analytikere at dette rallyet vil fortsette, med sjanser for at BTC snart når en ny all-time high.

Når du skrev, var BTC ned litt over 6 % fra sin forrige rekordhøye rekord i midten av mars.

Den pseudonyme traderen Rekt Capital fremhevet nylig at et Bitcoin-utbrudd er forsinket, og trekker paralleller med tidligere Halving-sykluser.

Han bemerket at i 2020 brøt Bitcoin ut 163 dager etter halveringen, og 154 dager i 2016-syklusen.

Denne gangen har Bitcoin vært i en reakkumuleringsfase i 187 dager, noe som tyder på at hvis historien gjentar seg, kan det snart komme et rally i horisonten.

Vanligvis antyder en lengre gjenakkumuleringsfase ofte en sterkere base for potensiell prisbevegelse, noe som kan føre til et kraftigere utbrudd sammenlignet med de forrige syklusene.

Totalt sett var det ingen mangel på bullish prisspådommer for Bitcoin gjennom uken, med det siste fra Bitwise CIO Matt Hougan som hevdet at prisen var på vei mot sekssifret.

I skrivende stund testet Bitcoin støttenivået på $68 500 på nytt, og viste en økning på 2,15 % de siste 24 timene og en økning på 10,3 % for uken.

I mellomtiden var de beste vinnerne i altcoin-markedet:

WhiteBIT mynt

WhiteBIT Coin (WBT) så de største gevinstene i løpet av de siste 7 dagene og steg 49 %, og byttet hender til $17,58, mens markedsverdien nådde en all-time high på $2,54 milliarder den 18. oktober.

Dette presset mynten som den største vinneren blant de ledende 100 kryptovalutaene etter markedsverdi per data fra CoinGecko.

Kilde: CoinMarketCap

WBTs rally falt sammen med en økning i handelsvolum fra $7,85 millioner den 11. oktober til over $11 millioner når du skrev.

WBT er det opprinnelige tokenet til den europeiske sentraliserte kryptobørsen WhiteBIT. Nylig har WhiteBIT oppnådd nivå 1-sertifisering under Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Denne sertifiseringen, som bekreftet at plattformen overholder beste praksis for svindelforebygging og datasikkerhetsprotokoller, var en nøkkelkatalysator som drev WBTs prisoppgang.

Athena

Ethena (ENA) steg 30,2 % i løpet av de siste 7 dagene, og handlet til 0,42 dollar med markedsverdi på 1,16 milliarder dollar ved skriving.

Kilde: CoinMarketCap

En nøkkelkatalysator bak ENAs nylige prisstigning er den fortsatte utvidelsen av Ethena-økosystemet.

Ethena Labs godkjente nylig et sentralt forslag om å integrere Ethereal, en desentralisert børs drevet av USDe stablecoin, i reservestyringssystemet.

Denne integrasjonen forventes å øke likviditeten og nytten for ENA-tokens i Ethena-økosystemet, og øke deres appell til både brukere og investorer.

I tillegg avslørte Ethenas utviklere planer i forrige uke om å allokere $46 millioner fra reservefondet til tokeniserte eiendeler, og legge til ytterligere diversifisering til deres økonomiske strategi.

Mog Coin

Mog Coin (MOG), den tredje største ukentlige gevinsten og en meme-mynt på Ethereum, fikk 27,2 % i løpet av de siste 7 dagene, og vekslet hender til $0,0000021 ved pressetidspunktet.

Kilde: CoinMarketCap

Dessuten var altcoins markedsverdi på 821,6 millioner dollar mens det daglige handelsvolumet svingte rundt 34,9 millioner dollar, hvorav størstedelen var konsentrert om Gate.io etterfulgt av Bybit og Uniswap V2.

Samfunnets følelser rundt meme-mynten var veldig bullish, og mange så en ytterligere økning i prisen per data fra CoinMarketcap.

Dessuten var det mange X-brukere som tok meme-mynten, kalte den den første ‘kulturmynten’ og spådde at den kunne nå en markedsverdi på 1 milliard dollar på kort sikt.