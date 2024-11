Hvordan Taylor Swifts varer kunne gi Target en fordel over Costco

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Costco har kanskje gullbarrer, men Target satser på sin egen type gull: Taylor Swift-varer.

Forhandleren annonserte eksklusive Taylor Swift-produkter for utgivelse på Black Friday, inkludert en vinyl, CD og en spesiell bok som forteller om sangerens opplevelser under storfilmen Eras Tour.

Flyttingen er en del av Targets pågående samarbeid med popikonet, og legger til mer enn ti eksklusive versjoner av albumene hennes butikken har gitt ut.

Swifts fandom er kjent for sin appetitt på samleobjekter, og analytikere mener at dette nye tilbudet kan gi et betydelig løft til Targets salg i høytiden.

Analytikere spår Taylor Swift-varene kan øke Targets salg i fjerde kvartal

UBS-analytiker Michael Lasser ser på Taylor Swift-partnerskapet som en strategisk lek for å generere spenning, øke trafikken og bygge kundelojalitet.

I følge en Morning Consult-undersøkelse identifiserer 69 % av amerikanske voksne seg som fans av Taylor Swift, med 16 % av de som identifiserer seg som ivrige fans – tilsvarende omtrent 42 millioner superfans.

Lasser anslår at hvis bare 2 % av de ivrige fansen kjøper både albumet og boken, kan Targets salg i fjerde kvartal øke med 100 millioner dollar.

Han bemerket også at disse anslagene er konservative, siden de ikke tar hensyn til ytterligere kjøp i butikk fans kan gjøre under besøkene sine.

Utover den direkte innvirkningen på vareinntektene, sier Lasser at samarbeidet understreker Targets fokus på «nyhet, innovasjon og eksklusivitet», elementer som kan skape buzz og differensiere forhandleren under den konkurransedyktige høytiden.

Fansen forbereder seg på å stille opp tidlig for Taylor Swift-utgivelser

Swifts fans, kjent for sitt engasjement, er allerede klar for utgivelsen.

Varene vil være tilgjengelige i Target-butikker på Black Friday og online fra og med neste dag.

Mange fans forventer at varer vil bli utsolgt raskt, omtrent som Swifts turvarer, som angivelig genererte 200 millioner dollar i løpet av 2023-etappen alene.

Forhandlere forventes også å utnytte den høye etterspørselen, noe som vekker bekymring for at varer kan bli utsolgt enda raskere.

Analytikere foreslår at Target kan vurdere å følge Costcos eksempel med å sette kjøpsgrenser, slik det gjorde med gullbarrer, for å administrere varelager og forhindre hamstring.

Kan Taylor Swifts fandom drive vedvarende vekst for Target?

Mens Taylor Swifts varer kan skape en buzz, kan innvirkningen på Targets samlede inntekt være begrenset.

Hard lines, kategorien som inkluderer salg av underholdning, utgjorde bare 13 % av Targets totale inntekter i kvartalet som avsluttet august 2024.

Men i et detaljhandelslandskap der Target har mistet markedsandeler, kan enhver strategi som holder kundene engasjert være verdifull.

Lasser understreket at tidspunktet for utgivelsen kan hjelpe Target under en potensielt ustabil julehandelsesong, og skrev: “Disse lanseringene bør gi en differensiert trafikkdriver.”

Taylor Swift har allerede bevist sin økonomiske innflytelse gjennom sine rekordstore turneer og varesalg – en innvirkning kalt «Swiftonomics».

Hvis dette partnerskapet viser seg så vellykket som analytikere forutsier, kan Target nyte en betydelig økning fra Swift-effekten, og hjelpe forhandleren med å konkurrere med giganter som Costco.

Hva er det neste for Target i et overfylt detaljmarked?

Utover Black Friday-utgivelsene, har Target som mål å fortsette å utnytte partnerskap og eksklusive varer for å øke kundelojalitet.

Forhandlerens samarbeid med Swift følger en trend med merkevarer som samarbeider med kjendiser for å skille seg ut i et overfylt butikkmiljø.

Mens Costco fokuserer på essensielle og etterspurte produkter som gullbarrer, lener Targets strategi seg mot kulturell relevans og fansengasjement, med sikte på å tiltrekke seg yngre, trendkyndige shoppere.

Når høytiden nærmer seg, vil disse strategiene være avgjørende for begge forhandlere for å fange forbrukernes oppmerksomhet og forbruk.