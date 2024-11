Bør du selge ServiceNow i forkant av Q3-inntektene og ta ut penger?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Morgan Stanley nedgraderte ServiceNow (NYSE: NOW) fra “Overweight” til “Equal-Weight” 21. oktober 2024 i forkant av selskapets resultatrapport for tredje kvartal.

Til tross for nedgraderingen, hevet Morgan Stanley kursmålet for aksjen fra $900 til $960, noe som gjenspeiler blandede signaler om selskapets fremtidsutsikter.

Aksjene reagerte negativt og falt 2 % ved åpningen.

Ifølge Morgan Stanley-analytiker Keith Weiss, mens etterspørselen etter ServiceNows produkter forblir stabil, har mangelen på klar oppside i verdsettelsen, kombinert med høye investorforventninger rundt Pro Plus-adopsjonen, balansert risiko/belønningsutsiktene.

Weiss fremhevet bekymringer om selskapets ledelse, spesielt etter avgangen til tidligere COO CJ Desai, og den potensielle langsiktige effekten av lederusikkerhet på produktstrategien.

Resultatforventninger for tredje kvartal

ServiceNow er satt til å rapportere sin Q3-inntekt 23. oktober 2024, med Wall Street som forventer en inntjening på $3,45 per aksje på $2,75 milliarder i omsetning.

Mens analytikere tror disse målene er oppnåelige, bemerket Oppenheimers Brian Schwartz nylig at høye forventninger til abonnementsvekst i 2025 kan dempe markedsentusiasme.

Resultatene for 3. kvartal vil sannsynligvis bekrefte selskapets positive momentum, men enhver underprestasjon i abonnementsveksten kan dempe investorsentimentet.

Schwartz økte også prismålet til 1020 dollar, med henvisning til solid utførelse, men advarte om at fremtidige vekstanslag kanskje ikke er så optimistiske som markedet forventer.

Ulike analytikersyn

Flere analytikere har revidert sine rangeringer og prismål for ServiceNow.

Deutsche Bank gjentok sin Buy-rating, og hevet målet til $1020 etter å ha gjennomført partnersjekker som viste fortsatt sterk momentum.

BMO fulgte etter og økte prismålet til $1 025, drevet av positive tilbakemeldinger fra forhandlerfellesskapet.

UBS satte et Wall Street-høyt prismål på $1 055 etter å ha funnet ut at to av ServiceNows største partnere overgikk deres vekstforventninger, noe som ytterligere understreket styrken til virksomheten.

Guggenheim forble imidlertid mer skeptisk, og opprettholdt en salgsrating med et prismål på $716, med henvisning til bekymringer om Carahsoft, en sentral regjeringsforhandlerpartner, som er under etterforskning av justisdepartementet.

Lederendringer og bekymringer om produktstrategi

En sak som tynger investorsentimentet er den nylige avgangen til COO CJ Desai, som noen analytikere tror kan påvirke ServiceNows produktledelse og strategi.

Mens selskapets forretningsmomentum fortsatt er sterkt, har den langsiktige effekten av denne lederendringen fått noen analytikere til å innta en forsiktig holdning.

Morgan Stanley bemerket spesifikt at ledergapet kan være en potensiell risiko for fremtidig vekst, spesielt ettersom selskapet navigerer i kompleksiteten ved å opprettholde sin dominans i programvareområdet for bedrifter.

Grunnleggende resultatindikatorer

ServiceNow har konsekvent utkonkurrert i bedriftsprogramvaremarkedet, støttet av sin robuste abonnementsmodell, som utgjorde over 96 % av inntektene i Q2 2024.

Selskapets konkurransefortrinn ligger i dets evne til å tilby tilpassbare, AI-drevne arbeidsflytløsninger som er dypt forankret i klientdrift.

Dette har resultert i høye byttekostnader for kundene og en jevn inntektsstrøm.

I løpet av de siste årene har selskapet opprettholdt en imponerende 5-års CAGR på 27 % i omsetning, noe som viser sin motstandskraft i et konkurranseutsatt marked.

I tillegg understreker dens bruttomargin på 79 % og en historie med sterk kontantstrømgenerering dens finansielle styrke.

Verdsettelsesberegninger

Til nåværende priser handles ServiceNow til 57x sin forventede inntekt for FY25 og 16,7x sin forward EV/inntekt.

Dette er høye multipler, selv for et ledende skyprogramvarefirma, spesielt gitt nedgangen i vekstmomentum.

Selskapets aksjebaserte kompensasjon (SBC) er fortsatt en bekymring for investorer, med SBC i løpet av de siste 12 månedene som sto for over 1,6 milliarder dollar, noe som utvanner aksjonærverdien og forvrenger kontantstrømmålinger.

Selv når man tar hensyn til selskapets konkurranseposisjon og AI-initiativer, reiser premievurderingen spørsmål om ServiceNow kan fortsette å prestere bedre på mellomlang sikt.

Nå som vi har analysert virksomheten fra et grunnleggende perspektiv, er det på tide å rette oppmerksomheten mot aksjens tekniske egenskaper for å se hvor kursen kan være på vei videre.

Møter kortsiktig motstand på $950

Selv om ServiceNows aksje fortsatt er ekstremt sterk på alle langsiktige – månedlige, ukentlige, daglige – diagrammer, hvis vi begrenser den til timediagrammer, kan man se at den har møtt en viss motstand over $950 etter å ha oppnådd en dobbel topp nær det nivået siden. 23. september.

Kilde: TradingView

Derfor må investorer og tradere som ennå ikke har en posisjon i aksjen, men som er bullish på aksjen, vente på at selskapet rapporterer sin Q3-inntjening og at aksjen gir en daglig lukking over $950 før de starter nye lange posisjoner.

Traders som har et bearish syn på aksjen kan ta en shortposisjon i aksjen på nåværende nivåer nær $910 med et stop loss på $956.

Men med tanke på at resultatene for tredje kvartal er bare to dager unna, ville det være bedre å spille denne korte handelen ved å kjøpe ServiceNows salgsopsjon på $900 som utløper 25. oktober til $20.