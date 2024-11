Disney planlegger å utnevne administrerende direktør Bob Igers etterfølger innen “tidlig 2026”

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Disney tar sikte på å kunngjøre Bob Igers erstatning som administrerende direktør tidlig i 2026, og gi innsikt i selskapets etterfølgerplanlegging.

Tidslinjen ble bekreftet i en selskapsoppdatering mandag, og markerte et betydelig skritt mot lederskapsovergang.

Iger, som kom tilbake til Disney i 2022, forlenget kontrakten sin til 31. desember 2026, og forsinket pensjonisttilværelsen igjen etter tidligere å ha overlatt kontrollen til Bob Chapek i 2020.

Avgjørelsen signaliserer at Disneys søken etter en ny leder går jevnt og trutt, og selskapet streber etter en jevn overgang.

Ifølge rapporter fra CNBC har Disney nylig intervjuet flere potensielle kandidater til topplasseringen.

Disse inkluderer styreleder for ESPN Jimmy Pitaro, styreleder for Disney-opplevelser Josh D’Amaro, og medformann for Disney underholdning, Dana Walden og Alan Bergman.

Underholdningsgigantens styre, ledet av det nyoppnevnte arveplanutvalget, jobber for å sikre en godt strukturert overlevering.

James Gorman utnevnt til styreleder for å lede overgangen

I et relatert trekk kunngjorde Disney at James Gorman, den nåværende administrerende styrelederen i Morgan Stanley, vil bli Disneys styreleder fra og med 31. desember 2024.

Gorman tok ansvar for styrets etterfølgerplanleggingskomité i august og vil nå spille en nøkkelrolle i å identifisere og forberede Igers etterfølger.

Gorman understreket viktigheten av en jevn overgang i pressemeldingen, og sa: “En kritisk prioritet foran oss er å utnevne en ny administrerende direktør, som vi nå forventer å kunngjøre tidlig i 2026.

Denne timingen gjenspeiler fremgangen Succession Planning Committee og styret gjør, og vil gi god tid til en vellykket overgang før kontrakten til Bob Iger inngås i desember 2026.»

Overgangstiming designet for å stabilisere Disneys fremtid

Tidslinjen for etterfølgelse tilbyr Disney en vei for å sikre kontinuitet i lederskap og operasjonelt fokus gjennom et utfordrende økonomisk og underholdningslandskap.

Med underholdningsindustrien som gjennomgår endringer på grunn av utviklende strømmingsdynamikk og parkdrift, vil den nye administrerende direktøren arve et komplekst miljø.

Disneys planlegging gjenspeiler deres intensjon om å tilpasse lederskifte med Igers kontraktslutt, noe som muliggjør en gradvis og stabil overgang.

Styrets tidlige 2026-mål gir den påtroppende administrerende direktøren tid til å tilpasse seg sin nye rolle før den offisielt tar over.

Igers funksjonstid, preget av ekspansjon og strategiske omdreininger – inkludert oppkjøpene av Pixar, Marvel og Lucasfilm – gir store sko å fylle.

Ledelsen hans har definert en æra for Disney, og det å finne den rette etterfølgeren vil være avgjørende for å navigere i selskapets fremtid.

Mens Disney ikke har avslørt ytterligere detaljer om de potensielle kandidatenes tidslinjer, vil markedet følge nøye med på overgangsprosessen.

Igers lederskap og strategiske grep har formet Disneys vekst, og interessenter leter etter en etterfølger som kan opprettholde selskapets bane midt i bransjens utfordringer.

Med Gormans utnevnelse og søkebegrensningen, har Disney som mål å forsikre investorer om sin forpliktelse til en strukturert overlevering.