Er det mer oppside for gull og sølv i vente?

Federal Reserve Bank of Dallas president Lorie Logan sa mandag at hun ser flere rentekutt i forkant av Feds politiske møte i november.

“Hvis økonomien utvikler seg slik jeg for øyeblikket forventer, kan en strategi for å gradvis senke styringsrenten mot et mer normalt eller nøytralt nivå hjelpe til med å håndtere risikoen og nå våre mål,” sa Logan i teksten til en tale som skal holdes før Securities Årsmøte for Industry and Financial Markets Association i New York.

Gull og sølv øker med optimisme over amerikanske rentekutt ettersom det forventes mer oppside i prisene de neste månedene.

I skrivende stund var gull på COMEX på $2 736,05 per unse, opp 0,2 % fra forrige stenging.

Kontrakten hadde nådd en rekordhøy på $2.755,30 per unse.

Når det gjelder sølv, var desemberkontrakten på COMEX på $33,875 per unse, opp 2%. Kontrakten nærmer seg et maksimum på mer enn 12 år.

Amerikansk økonomi “sterk og stabil”

Logan sa at den amerikanske økonomien er “sterk og stabil”, men “meningsfull usikkerhet er fortsatt i utsiktene” rundt økende risiko for arbeidsmarkedet.

Logan sa:

Fed “må forbli kvikk og villig til å justere hvis det er hensiktsmessig.

Logans kommentarer kommer midt i utbredte forventninger om at Fed vil kutte renten med 25 basispunkter på møtet i november.

Den amerikanske sentralbanken kuttet renten med 50 bps i september, noe som overrasket markedet.

Markedet ventet et nytt rentekutt på 50 bps i begynnelsen av oktober, men høyere inflasjon i USA og et robust arbeidsmarked har fått handelsmenn til å kutte ned på forventningene.

Kina varsler kutt i lånerentene

Kina annonserte noe større enn forventet kutt i både ett- og femårs primelånsrentene.

Kitco News sa:

Likevel har kinesiske myndigheter ikke klart å møte markedets forventninger når det gjelder finanspolitisk stimulans.

“Investorer har levd på håpet, men har bare lidd skuffelse siden forrige måned da det var forsikringer om at penger ville komme for å hjelpe til med å støtte opp Kinas urolige eiendomsmarked,” ble megler SP Angel sitert av Kitco News.

Kinas økonomi er viktig for metalletterspørselen ettersom landet er en av de største forbrukerne av edle metaller og uedelmetaller.

Tekniske utsikter for bullion

Eksperter mener gullpriser har et større oppsidepotensial, ettersom enhver form for amerikanske rentekutt sannsynligvis vil støtte følelser i markedet.

Lavere renter reduserer lånekostnadene for publikum, samtidig som det øker likviditeten i økonomien.

Dette gjør det lettere for flere investeringer i råvarer.

Ifølge Kitco.com forventes gullprisene å bygge opp en sterk motstand mot $2800 per unse.

Første motstand sees på $2,775,00 og deretter på $2,800,00, sa Kitco i en rapport.

Støtte er sett til $2 708,70 per unse.

For sølv har det edle metallet en sterk generell teknisk fordel på kort sikt, sa Kitco.

Jim Wyckoff, analytiker hos Kitco, sa i en rapport:

Silver Bulls neste oppsideprismål er å lukke prisene over solid teknisk motstand på $37,50.

Motstand for sølvkontrakter er sett på $34,75 per unse, og deretter på $35 per unse. Støtte for sølv er på $33,225 per unse.