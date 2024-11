Er IONQ-aksjen et bedre valg enn Microsoft for eksponering for kvantedatabehandling?

Kvantedatabehandling har vært fronten og sentrum av finansdebattene i år – spesielt blant investorer som er på utkikk etter den neste store tingen etter kunstig intelligens.

To navn som tilbyr rikelig eksponering for kvantedatabehandling som mange tror kan revolusjonere verden slik vi kjenner den og tjene som en langsiktig katalysator for aksjemarkedet i de kommende årene inkluderer Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) og IONQ Inc (NYSE: IONQ).

Mens MSFT absolutt leder når det gjelder stabilitet, er det grunn til å velge IONQ-aksjen fremfor Microsoft for eksponering for kvantedatabehandling, spesielt hvis du har den passende risikoviljen. La oss utforske hvorfor.

IONQ aksje vs MSFT: hvilken er det beste valget?

Quantum computing er en av de mange millioner tingene som Microsoft er forpliktet til for øyeblikket.

Så, tech titan avslører ikke prosentandelen av inntektene den genererer fra kvantedatabehandling.

IONQ, på den annen side, er et rent spill som tilbyr direkte eksponering for kvantedatabehandling. I september overgikk den 99,9 % to-qubit-gatefidelitet på neste generasjons barium-utviklingsplattform.

MSFT har en one-up over dette New York-børsnoterte firmaet ettersom det for tiden betaler en utbytteavkastning på 0,80 %.

Men IONQ-aksjen har mer enn doblet seg i løpet av de siste tre månedene, noe som indikerer at den er i sin eksplosive fase når den skrives.

Microsoft, på den annen side, er en relativt tilbakelent investering som lover sunn om enn ikke voldsom avkastning på lang sikt.

Wall Street ser for tiden oppside i MSFT-aksjekursen til $497 i gjennomsnitt, noe som antyder potensial for ytterligere 20% gevinst herfra.

IONQ mer enn doblet omsetningen i andre kvartal

IONQ er foreløpig ikke et lønnsomt navn som kan gjøre investorer på vakt mot å bygge en betydelig posisjon i det.

Men det er sikkert at inntektene vokser i et akselerert tempo.

I slutten av august rapporterte det børsnoterte New York-selskapet 11,4 millioner dollar i salg for sitt andre finanskvartal – en gigantisk økning på 106 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Enda viktigere, selskapets ledelse forventer at momentumet vil fortsette, og anslår 38 millioner dollar i inntekt for dette året eller 73 % høyere enn 22 millioner dollar i 2023.

Investorer bør føle seg bedre om å investere i IONQ-aksjer, også fordi de allerede jobber med kjente navn som Oak Ridge National Laboratory og Hyundai.

Firmaet med hovedkontor i Maryland har også et partnerskap med Microsoft.

Alt i alt kan det å investere i IONQ være et risikabelt spill, men det kan meget vel også gi lukrativ avkastning hvis det fortsetter å vokse i raskt tempo.

Det vil derfor ikke være den verste ideen å sikre seg en posisjon i IONQ på et fall i aksjekursen som kan materialisere seg i ukene fremover.