Grunnlegger av Litecoin (LTC) er optimistisk når det gjelder spot ETF-godkjenning

Litecoin fikk et stort løft forrige uke da kapitalforvaltningsplattformen Canary Capital søkte om børsnotering av et litecoin-børsomsatt fond.

Nå sier Litecoin-gründer Charlie Lee at han tror at US Securities and Exchange Commission vil gi grønt lys for spot Litecoin ETF. Lee delte sitt siste optimistiske syn på LTC-kryptovalutaen i kommentarer til Fox Business.

“Jeg er spent på å se Litecoin ETF-innleveringen fra Canary Capital. Vi ser definitivt mye institusjonell etterspørsel etter Litecoin.

Dette er tydelig fra den daglige veksten til Grayscale Litecoin Trust med en pris som er over det dobbelte av NAV. Gitt at Litecoin er en vare som er veldig lik Bitcoin, håper jeg å se Litecoin ETF godkjent veldig snart, sa Litecoin-grunnleggeren.

Fox Business-journalisten Eleanor Terrett delte Lees kommentarer via et innlegg på X 21. oktober.

Canary Capital Litecoin ETF

Charlie Lees kommentarer kommer noen dager etter at Canary Capital Group, grunnlagt av tidligere Valkyrie-medgründer Steven McClurg,sendte inn sitt skjema S-1 for Canary Litecoin ETF 15. oktober. Det er den første slike innlevering for en LTC ETF.

Tidligere søkte Canary om en ETF knyttet til XRP. Dette betyr at det er flere innleveringer som retter seg mot godkjenning for spot-ETFer for tre store mynter.

SEC har kun godkjent spot krypto-ETFer for Bitcoin og Ethereum.

Imidlertid er det applikasjoner for XRP og Solana, med Canary Capitals LTC-applikasjon den siste for en annen kryptovaluta.

Før godkjenningene i januar som førte til at 11 spot BTC ETF-er gikk live i USA, hadde regulatoren stoppet prosessen og avvist flere søknader.

Ikke desto mindre åpnet godkjenningene for spot Ethereum ETFer som gikk live på markedene i juli etter et SEC-nikk i mai.

Men selv om samfunnet er optimistisk med tanke på et potensielt nikk etter flere ETFer, sier eksperter at dette neppe vil være snart gitt SECs håndtering av slike søknader.

En endring i administrasjonen i novembers amerikanske valg – hvis Donald Trump vinner – vil sannsynligvis presentere en annen regulatorisk tilnærming og styrke sjansene for raske godkjenninger.

Litecoin-prisutsikter

Prisen på Litecoin hoppet i forrige uke da nyheten om ETF-filen kom på markedet. Etter å ha handlet nær $66, presset LTC til over $72. Oppadgående momentum fortsatte da Bitcoin-prisen førte markedet høyere i helgen, med Litecoin som nådde topper nær $76 den 20. oktober.

Santiment forklarte hva annet som presset Litcoin-prisen opp forrige uke: transaksjoner i kjeden og detaljhandelsinteresser.

Siste retrett i markedet har altcoin-handelen nær $71, ned 4,7% de siste 24 timene i skrivende stund.

Lee sjokkerte kryptoverdenen da han avslørte at han hadde solgt alle sine Litecoin-beholdninger i desember 2017.

På den tiden hadde Litecoin-prisen steget til topper over $360 midt i oksemarkedet. Myntens nåværende verdi er omtrent 82 % av det høyeste rekordet over $410 nådd i mai 2021.