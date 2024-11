Hvaler på Notcoin (NOT) shoppingtur da altcoin-markedet ser 400 % vekst

Notcoin (NOT) opplever massiv interesse fra storskala kryptovaluta-investorer. IntoTheBlock-data viser at hvaler i økende grad har akkumulert det Telegram-baserte tokenet i løpet av forrige måned, og forstørret aktiviteten deres forrige uke.

Altcoinen reflekterte denne optimismen med høye priser, opp henholdsvis 10 % og 3 % den siste måneden og uken. Notcoins tilbakeslag har fornyet optimismen for Telegram-prosjekter, som mistet appellen etter Hamster Kombats skuffelser.

I tillegg har den brede markedsoppblomstringen økt investorenes håp om massive utvinninger, og forklarer den forbedrede hvalaktiviteten i eiendeler som Notcoin.

Altcoin-markedet spenner for solide stevner

Kryptorommet viser konsolideringstrender, med de fleste digitale tokens som blinker med redusert volatilitet. Ikke desto mindre kan dette være starten på den svært etterlengtede altcoin-sesongen.

Den anerkjente kryptoanalytikeren World of Charts avslørte interessant utvikling for alts. Han fremhevet at altcoin-markedsverdidiagrammet viste et synkende kilemønster, som kan utløse en økning på 300 – 400 %.

Det bullish oppsettet signaliserer potensielle prisstigninger for alternative kryptoer i de kommende øktene.

Markedet ser ut til å følge analytikerens spådom. Markedsverdien for altcoin brøt utover mønsterets øvre grense ved pressetid, noe som bekreftet forestående rally for alter.

En slik svimlende vekst vil bety robuste rally for altcoins, og hvaltrender er IKKE tilstede blant tokens som er klar for bemerkelsesverdige opptrender i en alt-sesong.

IKKE ytelse – de raske gevinstene og påfølgende stupet

Notcoin tok altcoin-plassen med storm etter å ha fått over 2800 % innen en måned etter sin handelsdebut i midten av mai 2024. Den enorme brukerbasen, med over 35 millioner individer som deltok i NOT-innløsning umiddelbart etter lanseringen, katalyserte den bemerkelsesverdige veksten.

Slike følelser drev tokens markedsverdi til 2,56 milliarder dollar før bjørner dukket opp. Beregningen er på $828 461 562,54, noe som reflekterer betydelige nedganger fra toppene i juni 2024.

Prisen IKKE steg til ATH på $0,0293 før den stupte for å presse tidsverdier på $0,0081 – ned 45 % fra alle tiders høyder.

Likevel viser de nåværende utsiktene at tilbaketrekkingen kan sikre en solid bunn. Den økende interessen fra hvalinvestorer, den forestående altcoin-sesongen og Notcoins siste prisutvikling antyder brukeroptimisme og forestående rally.

Mynten startet sin nylige oppgang etter å ha testet støttenivået på nytt nær $0,0069 flere ganger. Det nåværende momentumet kan sende priser utover motstanden på $0,0106.

Notcoin nåværende pris

Tokenet i spillet skiftet eier til $0,0081 i løpet av denne publikasjonen, etter en nedgang på 1,78 % på det daglige diagrammet.

Ikke desto mindre antyder markedsutsikter at NOTs dip kan tilby en lukrativ mulighet til å tjene penger for dip-kjøpere.

Notcoin ser en rask snuoperasjon blant forbedrede brede markedssentimenter.

Gjenoppblomstring av kjøpere vil se at den retter seg mot nivåer over grensen til $0,0106 – en økning på over 30 % fra dagens priser.

Videre vil etterligning av den forventede veksten på 400% altcoin-markedet sende IKKE-prisene til tilsynelatende uoppnåelige høyder på $4,05.