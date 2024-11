IndiaMart aksjer ned 19% på Jefferies nedgradering: kjøpe, selge eller holde?

Aksjene i IndiaMart Intermesh stupte med 19 % til ₹ 2447 under morgenhandelen 21. oktober, til tross for at de rapporterte sterke andre kvartalsresultater.

Advertisement Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Mens den nettbaserte B2B-markedsplassen postet en betydelig år-til-år nettofortjenesteøkning på 94,7 % til ₹135,1 crore for 2. kvartal 2024, førte bekymringer om å bremse samlingsveksten og svake abonnenttilvekst analytikere til å gi forsiktige anbefalinger.

Advertisement

Jefferies nedgraderte aksjen fra “kjøp” til “underperform”, og peker på en potensiell nedgang i fremtidig vekst med mindre selskapet tar tak i abonnentfragangen.

IndiaMart-aksjekursen får et slag til tross for sterke resultater for andre kvartal

Copy link to section

IndiaMart-aksjen falt kraftig, selv etter at selskapet rapporterte imponerende inntjening for kvartalet som endte 30. september 2024.

Mens nettofortjenesten steg til ₹135,1 crore, opp 94,7 % fra år til år, haltet abonnentveksten, med bare 2 390 nye betalte abonnenter lagt til.

Denne nedgangen førte til bare 5 % økning i samlinger, et bratt fall fra 14 % i samme kvartal i fjor.

Som et resultat kuttet Jefferies kursmålet for IndiaMart-aksjer til ₹ 2540, med henvisning til svake abonnenter og stagnerende samlingsvekst som kritiske bekymringer.

Jefferies nedgraderer IndiaMart til å “underprestere”

Copy link to section

Jefferies’ nedgradering av IndiaMart fra “kjøp” til “underperform” har hevet røde flagg for investorer.

Meglerhuset bemerket at uten en betydelig forbedring i abonnenttilskudd, vil samlingsveksten sannsynligvis forbli i området 10-15%, noe som kan veie tungt på aksjens ytelse.

I tillegg reduserte firmaet IndiaMarts inntektsestimater med 4-12 %, og signaliserte at abonnentavgang fortsatt er et vedvarende problem til tross for ledelsens innsats for å dempe det.

IndiaMart-aksjen står overfor ytterligere press

Copy link to section

IndiaMarts aksjekurs har vært under press, og handles for tiden til ₹2 585, ned 14,2 % fra forrige stenging på NSE.

Kilde: TradingView

Aksjen er betydelig lavere enn 52-ukers høyeste på 3198 INR. Mens selskapets EBITDA-margin ble forbedret til 38,7 %, opp fra 27,2 % i samme periode i fjor, har ikke operasjonell effektivitet vært nok til å oppveie bekymringer om vekstbærekraft.

Utsatt inntekt økte med 19 % år-til-år til ₹1 483 crore, men svak abonnentvekst fortsetter å skygge selskapets utsikter på kort sikt.

Analytikere delte på IndiaMart-aksjen

Copy link to section

Meningene om IndiaMarts fremtid er fortsatt delte blant analytikere. Nomura opprettholdt en “nøytral” rangering, med et prismål på 3150 INR, noe som peker på de svake samlingene og trege abonnenttilskuddene som store motvind.

Meglerhuset fremhevet at lav innsamling per kunde, kombinert med konsekvent lavt antall abonnenter – i snitt 2000 per kvartal over de siste fem periodene – utgjør en betydelig risiko for selskapets vekstbane.

Av 21 analytikere som dekker IndiaMart, har åtte en «kjøp»-rating, fire anbefaler «hold» og ni foreslår «selg», noe som gjenspeiler den blandede følelsen rundt aksjens utsikter. Til tross for sterk inntjening, vil selskapets evne til å akselerere abonnentveksten være nøkkelen til å avgjøre om aksjekursen kan ta seg opp igjen.

IndiaMart News: hva er det neste for investorer?

Copy link to section

For investorer som følger IndiaMart-aksjen og nyheter, vil fokus være på hvordan selskapet takler sine vekstutfordringer.

Med analytikere som forutsier moderat vekst på kort sikt, vil aksjens ytelse sannsynligvis avhenge av forbedring av abonnenttilskudd og opprettholdelse av samlingsveksten.

Mens IndiaMart navigerer i disse utfordringene, bør investorer veie sine alternativer nøye, vurdere både kortsiktige markedsbevegelser og langsiktig vekstpotensial.

Ved å inkludere søkeord som «IndiaMart-aksjekurs», «IndiaMart Intermesh», «IndiaMart-nyheter» og «IndiaMart-aksje», tilbyr denne SEO-fokuserte kopien en unik og optimalisert versjon av det originale innholdet.