Indonesia forlenger fristen for kryptobørser for å overholde nye lisensieringsregler

Indonesian Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) kunngjorde i en pressemelding at de har forlenget fristen for kryptobørser for å overholde sine nye lisenskrav til den siste uken i november 2024.

Denne utvidelsen gjelder for børser som allerede er oppført som potensielle fysiske tradere av kryptoaktiva.

Flyttingen kommer under den nylig reviderte Bappebti-forordningen nummer 9 av 2024, med sikte på å skape et mer robust rammeverk for kryptoindustrien.

Som en del av dette må børser danne partnerskap med lokale myndighetsorganer og implementere Know Your Transaction (KYT)-protokoller, mens institusjoner får nye handelsmuligheter.

Hvordan forskrift nummer 9 av 2024 påvirker kryptoutveksling

Bappebtis nye lovforslag, forordning nr. 9 av 2024, tar sikte på å modernisere det regulatoriske miljøet for Indonesias kryptomarked.

Kryptoutveksling er påkrevd for å samarbeide med Generaldirektoratet for befolkning og sivilregistrering i innenriksdepartementet.

Sammen med dette må de overholde Know Your Transaction-standardene (KYT). Overholdelse av disse reglene er nødvendig for at børser skal få en fysisk kryptoaktivahandler-lisens.

Børser som ikke oppfyller disse standardene risikerer å få sine søknader om lisens tilbakekalt.

Med forskrift nr. 9 av 2024 har Bappebti utvidet omfanget av enheter som er kvalifisert til å handle digitale eiendeler.

Tidligere fokuserte markedet utelukkende på enkelthandlere, men det oppdaterte regelverket inkluderer nå juridiske personer og forretningsenheter som potensielle deltakere.

Dette skiftet forventes å tiltrekke flere institusjonelle investorer inn i det indonesiske kryptomarkedet, og skape nye muligheter for vekst og markedsekspansjon.

Den bredere inkluderingen kan hjelpe Indonesia til å bli et sentralt regionalt knutepunkt for institusjonell kryptohandel.

Forlengelse av fristen

Utvidelsen gir børser som INDODAX ekstra tid til å oppfylle de oppdaterte regulatoriske kravene. INDODAX er for tiden i ferd med å validere, med sikte på godkjenning fra Bappebti for å sikre sin Physical Crypto Asset Traders-lisens.

Selskapet tilpasser seg de nye standardene og er fortsatt fokusert på å overholde de reviderte forskriftene.

INDODAX, som andre børser, må sørge for at den oppfyller retningslinjene for å fortsette å operere innenfor Indonesias utviklende kryptomarked.

En av nøkkelkomponentene i Bappebtis reviderte regelverk er kravet om at børser skal noteres på National Crypto Asset Futures Exchange og bli medlemmer av Crypto Asset Clearing House. Disse trinnene er avgjørende for å opprettholde åpenhet og samsvar innenfor sektoren.

Det nye rammeverket tar sikte på å bygge et sikkert og regulert miljø for kryptohandel, som kan bidra til å øke investortilliten til Indonesias marked.

Bappebtis oppdaterte regelverk, spesielt forskrift nr. 9 av 2024, er utformet for å skape et sterkt og tilpasningsdyktig økosystem som kan møte de dynamiske behovene til kryptomarkedet.

Byrået planlegger å tilpasse eksisterende regler med loven om handel med råvarer for å sikre at Indonesia forblir konkurransedyktig i den fartsfylte globale kryptoindustrien. Den nye reguleringsstrukturen tar sikte på å balansere innovasjon med investorbeskyttelse, og posisjonere Indonesia som en regional leder innen kryptoregulering.