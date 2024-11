Japans DPP-leder lover kutt i kryptoskatt og reguleringsreformer i forkant av valget

Lederen for Japans demokratiske parti for folket (DPP), Yuichiro Tamaki, har lovet å reformere landets kryptobeskatning dersom han blir valgt.

Forslaget hans, som han annonserte via en tweet på søndag, tar sikte på å skifte fra å behandle digitale eiendeler som diverse inntekter til en flat 20% skattesats.

Planen inkluderer også eliminering av skatter på transaksjoner som involverer utveksling av en kryptoaktiva mot en annen.

Denne reformen kan ha betydelige implikasjoner for Japans Web3-økosystem, og potensielt posisjonere landet som et knutepunkt for digitale eiendeler og innovasjon.

Hvordan vil Japans skatteendringer påvirke tokenøkonomien?

Tamakis forslag, med tittelen “støtte token-økonomien ved bruk av kryptoaktiva,” søker å gi et klart regulatorisk rammeverk for digitale eiendeler i Japan.

Den har som mål å fremme veksten av en økonomi som utnytter Web3 og NFT-er.

DPPs policy inkluderer å heve gearingsraten fra 2x til 10x og introdusere kryptovalutabørshandlede fond (ETFer) i det japanske markedet. De foreslåtte tiltakene kan tiltrekke investorer og selskaper til Japan, spesielt de som leter etter et mer gunstig skatteregime for handel med digitale eiendeler.

Dette er ikke første gang Tamaki har presset på for endringer i Japans kryptoskattelover. I fjor argumenterte han for at Japan måtte «fremme Web3» og «token-økonomien» ved å ta i bruk en fast skattestruktur for digitale eiendeler.

Han fremhevet behovet for å handle raskt for å “hindre utstrømming av menneskelige ressurser og virksomheter i utlandet.”

Tamakis konsekvente talsmann antyder en langsiktig visjon for å skape et mer konkurransedyktig miljø for digitale eiendeler i Japan, i tråd med globale trender mot kryptoregulering.

Vil krypto-ETFer omforme Japans investeringsmarked?

Innføringen av krypto-ETFer er et nøkkelaspekt av DPPs løfte, som kan gi japanske investorer nye muligheter for å diversifisere porteføljene sine.

Ved å tilby regulert tilgang til digitale eiendeler, kan de foreslåtte ETF-ene bidra til å integrere kryptovalutaer i Japans mainstream finansielle økosystem.

Dette skiftet kan oppmuntre private og institusjonelle investorer til å utforske muligheter i Web3-området, og potensielt revitalisere Japans status som et finansielt innovasjonssenter.

DPP er ikke alene om å etterlyse kryptoskattereformer. Det regjerende Liberal Democratic Party (LDP) har også vist interesse for å redusere skatterelaterte barrierer på Web3.

LDP etablerte en NFT-politisk arbeidsgruppe, kjent som “NFT Policy Review Project Team”, som hadde som mål å gjøre Japan til en leder i Web3-æraen.

I fjor ga en LDP-parlamentsmedlem ut en hvitbok som understreket behovet for Japan for å «drive innovasjon i Web 3.0-æraen».

Dokumentet skisserte viktigheten av å posisjonere NFT-sektoren som en ny vekstmotor for den japanske økonomien.

Tamakis bredere økonomiske visjon inkluderer å konvertere yen til en elektronisk valuta og fremme utstedelse av en digital lokal valuta eller sentralbanks digital valuta (CBDC).

Dette er i tråd med globale trender der flere land utforsker eller lanserer digitale versjoner av valutaene sine.

En CBDC kan tilby større effektivitet i transaksjoner og gi mer åpenhet til Japans finansielle system, og potensielt posisjonere landet i forkant av digital valutaadopsjon i Asia-Stillehavsregionen.