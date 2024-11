JPMorgan spår økning i sørafrikanske børsnoteringer midt i økende økonomisk tillit

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Sør-Afrika forbereder seg på en bølge av innledende offentlige tilbud (IPOs) og innsamlingsaktiviteter, som skal begynne så tidlig som i 2025, ettersom landets økonomiske utsikter lysner etter år med svak vekst.

Ifølge JPMorgan Chase & Co. har investoroptimismen økt, drevet av den nylige dannelsen av en forretningsvennlig koalisjonsregjering etter at African National Congress (ANC) mistet sitt parlamentariske flertall i valget i mai.

Dette skiftet i det politiske landskapet har utløst fornyet investortillit, med multinasjonale selskaper som strømmer inn kapital, et rally i den sørafrikanske randen og obligasjoner, og referanseindeksen for aksjer har steget over 20 % i dollar siden juni.

I følge en rapport fra Bloomberg, bemerket Edward Bell, administrerende direktør ved JPMorgan i Johannesburg,

Vi forventer at primæraktiviteten tar seg opp. Etter hvert som aksjemarkedets ytelse og verdivurderinger går tilbake til mer hensiktsmessige nivåer, blir insentivet og muligheten til å utstede aksjer eller børsnotering av en virksomhet et levedyktig alternativ.

Johannesburg Stock Exchange forbereder seg på nøkkelnoteringer

Midt i det positive sentimentet forbereder Johannesburg Stock Exchange (JSE) seg allerede på flere høyprofilerte noteringer.

Pick n Pay Stores Ltd.s Boxer-enhet forventes å bli børsnotert før slutten av året, noe som trekker betydelig interesse fra investorer.

Tilsvarende er Anglo American Plc satt til å spinne ut platina- og diamantvirksomhetene, som begge er svært etterlengtet av markedet.

I tillegg til disse kommende oppføringene, er det økende spekulasjoner om Coca-Colas potensielle børsnotering av den afrikanske tappevirksomheten, som kan ta sikte på en verdivurdering på 8 milliarder dollar i 2025.

JSE jobber også for å tiltrekke seg flere innover og sekundære oppføringer fra selskaper med afrikanske eller sørlige Sahara-bånd, noe som gir flere muligheter for vekst i regionen.

Investortilliten vender tilbake til Sør-Afrika

Til tross for at utenlandske investorer solgte sørafrikanske aksjer for en nettoverdi på 5,5 milliarder dollar i år, har innenlandske aksjer, spesielt i banksektoren, sett sterke gevinster.

FirstRand Ltd., Standard Bank Group Ltd. og Capitec Bank Holdings Ltd. har alle steget mer enn 25 % siden juni, noe som reflekterer fornyet tillit til Sør-Afrikas økonomi.

JPMorgan spår at Sør-Afrikas økonomi vil vokse med 1 % i 2024 og med 1,4 % i 2025, etter år med gjennomsnittlig BNP-vekst under 1 %.

Bell fremhevet også den økende etterspørselen etter gjeldseksponering sør for Sahara, med investorer som søker høyere avkastning og stabilitet fra regionen.

“Gjeldsinvestorer i fremvoksende markeder ser etter eksponering sør for Sahara siden det gir god avkastning og regionen har for tiden mer stabile økonomiske utsikter,” la Bell til.