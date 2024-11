Kreditorene utfordrer hedgefondets bud på Citgo Petroleum i retten

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Nylig har kreditorer for Citgo Petroleum reist betydelige bekymringer angående en foreslått rettsavtale med det amerikanske hedgefondet Elliott Investment Management.

Denne avtalen søker å flytte kontrollen over oljeraffinøren fra Venezuela til hedgefondet, men den har møtt kritikk for potensielt å låse selskapet til et lavt tilbud.

Kreditorer hevder at vilkårene i denne avtalen kan true Citgos finansielle stabilitet og kanskje ikke oppfyller Delaware-lovkravene.

Amber Energy sitt bud ble merket som ugjennomførbart

Ifølge Reuters uttrykker kreditorene sterk motstand mot Elliotts datterselskap, Amber Energy, som hevder at tilbudet ikke er økonomisk levedyktig.

De presser på for kontanter fra en rettsauksjon for å hjelpe til med å dekke mislighold av gjeld og problemer knyttet til Venezuelas bevilgninger.

Kreditorene ønsker at retten skal revurdere avtalen og insistere på en transparent auksjonsprosess som følger juridiske standarder.

Bekymringer vokser over favorisering i auksjonsprosessen for Elliott’s Amber

Etter hvert som kritikken tiltar, har det dukket opp spørsmål rundt salgsavtalen foreslått av rettsbetjenten som forvalter auksjonen.

Kreditorer hevder at avtalen er uforholdsmessig fordelaktig for Elliott’s Amber og kan bryte etablerte rettsregler for salget.

Auksjonsprosessen blir undersøkt for potensiell svikt i å opprettholde en rettferdig og konkurransedyktig budgivningsatmosfære.

Etterlyser større evaluering og åpenhet

I lys av det omstridte budet fra Amber Energy, ber kreditorene om en grundig revurdering av den foreslåtte avtalen.

De understreker viktigheten av økt åpenhet og streng overholdelse av juridiske standarder ved salg av Citgo Petroleum.

Retslederen har pålagt rettsbetjenten å samle inn innspill fra kreditorene for å forstå deres perspektiver på tilbudet bedre.

Crystallex har som mål å auksjonsprosessen

Crystallex, selskapet som startet søksmålet mot Citgos morselskap, PDV Holding, har kritisert auksjonsprosessen og hevdet at den har avviket fra den tiltenkte veien.

Involveringen av ulike interessenter og det komplekse juridiske landskapet rundt den foreslåtte avtalen har skapt alarmer angående det fremtidige eierskapet til Citgo Petroleum.

Oppsummert, den pågående debatten om rettsavtalen med Elliott Investment Management fremhever kompleksiteten i finansiell handel innenfor energisektoren.

Ettersom ulike interessenter fortsetter å uttrykke ulike meninger om avtalen, er kravet om åpenhet, rettferdighet og overholdelse av juridiske normer mer presserende enn noen gang for å møte eierutfordringene Citgo Petroleum står overfor.

Interessenter ber om gjenåpning av datarom for å forbedre tilbudsutsiktene

Nøkkelselskaper som as It, ConocoPhillips og Gold Reserve presser på for gjenåpning av Citgos finansielle datarom, og kravene deres får støtte.

Både It og ConocoPhillips, som har betydelige eierandeler i den pågående tvisten, ønsker rask tilgang til Citgos finansielle informasjon for å gi like konkurransevilkår for alle potensielle budgivere.

I mellomtiden har Gold Reserve, en gruvevirksomhet med et betydelig krav mot Venezuela, uttalt at den er forberedt på å tilby et mer konkurransedyktig forslag når den har undersøkt Citgos data, og understreker viktigheten av åpenhet i anbudsprosessen.

I lys av forespørselen om å gjenåpne datarommet, foreslår rettsbetjent Robert Pincus å utsette tilgangen til 9. desember. Han har foreslått en ny salgstidslinje, som åpner for en endelig avgjørelse innen slutten av januar.

Pincus ønsker å begrense offentliggjøringen av Ambers finansielle informasjon og foreslår å etablere et bruddgebyr dersom et bedre tilbud kommer frem.

Mens det er pågående uenigheter med kreditorer om salgsprosedyren og Elliott-avtalen, har Pincus til hensikt å dele anbefalingene sine på et kommende rettsmøte for å ta opp problemene som reises av interessenter.