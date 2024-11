Minneapolis Feds nye papir presser på for Bitcoin-forbud eller skatt for å løse primære underskudd

I et nylig arbeidsdokument har Federal Reserve Bank of Minneapolis utløst debatt ved å anbefale at regjeringer vurderer å forby eller skattlegge Bitcoin for å håndtere pågående primære underskudd.

Utgitt 17. oktober antyder papiret at slike tiltak er nødvendige for å opprettholde finanspolitisk ansvar og effektiv pengepolitikk.

Forfatterne, Amol Amol og Erzo GJ Luttmer, hevder at enten et lovforbud eller en skatt på Bitcoin kan bidra til å gjenopprette myndighetenes evne til å implementere permanente primære underskudd. I følge abstraktet av artikkelen, med tittelen “Unik implementering av permanente primære underskudd?” Tiltaket vil gjøre det mulig for myndighetene å bedre styre sine finanspolitiske strategier.

“Et juridisk forbud mot Bitcoin kan gjenopprette en unik implementering av permanente primære underskudd, og det samme kan en skatt på Bitcoin med sats,” uttaler forfatterne.

Gjennom det 40 sider lange dokumentet karakteriseres Bitcoin som en «balansert budsjettfelle», der kryptovalutaens desentraliserte natur utgjør utfordringer for beslutningstakere som tar sikte på å opprettholde budsjettunderskudd gjennom nominell gjeld.

Forskerne argumenterer for at Bitcoin fungerer som en “sikkerhet i den private sektor” med fast forsyning som mangler ekte ressurskrav, noe som fører til at de anbefaler et forbud eller beskatning av kryptovalutaen.

Primære underskudd oppstår når statens utgifter overstiger skatteinntektene og andre inntektskilder.

Begrepet “permanent primært underskudd” antyder en bevisst intensjon om å opprettholde en budsjettmessig ubalanse på lang sikt.

Matthew Sigel, leder for forskning på digitale eiendeler ved VanEck, har kritisert Minneapolis Feds papir, og beskriver det som et “angrep på Bitcoin.”

Han argumenterer for at dokumentet innebærer at regjeringer kan opprettholde permanente underskudd bare hvis forbrukerne forblir uvitende om og ikke tar i bruk alternative valutaer som Bitcoin.

Sigel refererte også til Bitcoin-analytiker Tuur Demeester, som kritiserte en forskningsartikkel fra den europeiske sentralbanken fra 12. oktober som antydet at eldre Bitcoin-innehavere tjener på bekostning av nyere investorer.

Demeesters kommentarer peker på behovet for regulering eller direkte forbud for å stabilisere Bitcoins pris.

I et innlegg fra 21. oktober på X uttrykte Sigel sine bekymringer og uttalte: “[Avisen] fantaserer om ‘Legal Prohibition’ og ekstra skatter på BTC for å sikre at statsgjeld forblir den ‘Only Risk-Free Security’.”

Denne diskusjonen understreker de pågående spenningene mellom tradisjonell pengepolitikk og den økende innflytelsen fra kryptovalutaer, og reiser viktige spørsmål om fremtiden til digitale eiendeler i et økonomisk landskap i utvikling.