RBL Bank-aksjen faller 14 % til 52-ukers lavpunkt etter 24 % fortjenestefall på 2. kvartal: bør du kjøpe?

RBL Bank-aksjekursen fikk et kraftig slag, og falt 14 % 21. oktober for å nå sitt laveste nivå på 52 uker, etter bankens skuffende resultater for andre kvartal.

Långiveren i den private sektor rapporterte en betydelig nedgang på 24 % fra år til år i nettoresultatet, og falt til 223 crore pund, hovedsakelig på grunn av kvalitetsutfordringer for eiendeler i kredittkort- og mikrolånebøkene.

Med investorer bekymret for bankens fremtidige resultater, nådde RBL Bank-aksjekursen et intradag-lav på ₹176,5 på NSE under handelsøkten.

RBL Bank resultater for 2. kvartal: netto overskudd faller

RBL Banks resultater for 2. kvartal for kvartalet som endte 30. september 2024, avslørte et nettoresultat etter skatt på ₹223 crore, ned fra ₹294 crore i samme periode i fjor og ₹372 crore i forrige junikvartal.

Nedgangen i lønnsomhet skyldtes i stor grad utfordringer i bankens mikrofinans- og kredittkortsegmenter, som har påvirket kvaliteten på eiendeler.

Brutto misligholdte eiendeler (NPA)-forholdet ble litt forbedret, og falt med 0,25 % til 2,88 %. Dette var imidlertid ikke nok til å oppveie bekymringer om bankens kredittresultater.

RBL Bank-aksjekursen har nådd 52 ukers lavpunkt

RBL Bank-aksjekursen åpnet med et tap på nesten 6 % i tidlig handel 21. oktober, før den falt videre til en nedgang på 14 %, som markerte et lavpunkt i 52 uker på 176,5 INR per aksje.

Til tross for en vekst på 15 % i forskudd, så bankens kjernenetto renteinntekter bare en beskjeden 9 % økning, og nådde ₹ 1615 crore.

Denne langsommere veksten er knyttet til pågående kvalitetsproblemer i både mikrofinans- og kredittkortsektorene.

Bankens netto rentemargin (NIM) sank også til 5,04 % fra 5,54 % året før.

RBL Banks ledelse indikerte at det kan ta opptil ni måneder for NIM å komme seg til målområdet på 5,4-5,5 %.

Langsommere vekst i kredittkortvirksomheten

I andre kvartal så RBL Bank en økning på 32 % i andre inntekter til ₹618 crore, noe som ga en viss lettelse midt i lavere renteinntektsvekst.

Bankens avsetninger økte imidlertid kraftig til ₹618 crore, drevet av økt stress på eiendelens kvalitet. Ledelsen forventer at kredittkostnadene vil følge en tilsvarende trend i kommende tredje kvartal.

RBL Bank rapporterte også en 20 % økning i innskudd, med fokus på å tiltrekke seg flere ikke-bulk, granulære forpliktelser. I kredittkortsegmentet forventes veksten enten å matche eller følge den samlede aktivaveksten ettersom banken endrer sin strategi.

I stedet for å fokusere på porteføljeutvidelse, har RBL Bank som mål å forbedre kvaliteten på kredittkortporteføljen sin ved å generere mer forretning fra eksisterende kunder.

Bør du kjøpe, selge eller eie aksjer i RBL Bank?

Den nylige nedgangen i RBL Bank-aksjen, kombinert med de svake resultatene for 2. kvartal, har reist spørsmål om bankens fremtidsutsikter.

Investorer bør veie risikoen knyttet til de pågående kvalitetsproblemene, spesielt i kredittkort- og mikrolånbøkene, før de tar noen avgjørelser.

For de som vurderer å investere i RBL Bank-aksjer kan det være lurt å vente og se hvordan banken adresserer disse utfordringene i de kommende kvartalene.

Med avsetninger om oppgang og netto rentemarginer under press tilrådes forsiktighet.

For langsiktige investorer kan imidlertid bankens innsats for å forbedre sin innskuddsbase og forbedre porteføljekvaliteten by på potensielle vekstmuligheter når aktivakvaliteten stabiliserer seg.