Ripple-medgründer donerer 10 millioner dollar i XRP for å øke kampanjen til Kamala Harris

Ripple-medgründer Chris Larsen har gitt nok en kryptodonasjon til kampanjen til visepresident Kamala Harris.

Den 21. oktober tok Larsen til X for å bekrefte rapporter om at han hadde donert 10 millioner dollar i XRP-kryptovalutaen til den demokratiske presidentkandidatens kampanje.

Det siste bidraget følger en donasjon på 1 million dollar som Ripple-medgründeren og styrelederen ga til den politiske aksjonskomiteen Future Forward USA i august.

Larsen tror Harris vil være god for krypto.

«Det er på tide for demokratene å ha en ny tilnærming til teknisk innovasjon, inkludert krypto. Jeg tror Kamala Harris vil sørge for at amerikansk teknologi dominerer verden, og det er derfor jeg donerer 10 millioner dollar i XRP til støtte for henne, skrev Larsen på X.

Harris’ kampanje samlet inn 100 millioner dollar i september

Rapporter på mandag opplyser at Future Forward USA samlet inn 100 millioner dollar i september, med Larsen blant dem som sprutet stort på Kamala Harris PAC. Andre å donere inkluderer 10 millioner dollar fra milliardæren Dustin Moskovitz, 9 millioner dollar fra den ideelle organisasjonen Evidence for Impact og 5 millioner dollar fra Illinois-guvernør JB Pritzker.

Mens Larsens donasjon til PAC er massiv, er det ikke det eneste bidraget han har gitt til Harris-kampanjen. Han støttet offentlig det demokratiske partiets nominerte i september. Imidlertid, ifølge en CNBC-rapport, ga Larsen sitt første bidrag i valgsyklusen for Harris.

I februar bidro Larsen med det maksimale personlige beløpet på $6 600, og dette kom nesten fem måneder før president Joe Biden støttet Harris.

Dokumenter fra den føderale valgkommisjonen viser også at Ripple-lederen bidro med 100 000 dollar til Harris Action Fund.

Per Forbes, 64-årige Larsens nettoformue er for tiden rundt 3,1 milliarder dollar. Mesteparten av rikdommen er i kryptovalutaen XRP så vel som i Ripple.

Ripples kamp med SEC

Selv om Larsen har bidratt massivt til Harris’ valgbud – avstemningen er nå drøyt to uker unna – har ikke det bredere kryptosamfunnet omfavnet den demokratiske nominerte.

Hovedsakelig har det vært ned til det fiendtlige miljøet som Biden/Harris-administrasjonen dyrket for kryptoindustrien.

Spesielt har det vært tilnærmingen til regulering ved håndhevelse som US Securities and Exchange Commission har tatt i bruk de siste fire årene.

En av sakene som gjenstår å avslutte er Ripple vs. SEC-saken.

Kommisjonen saksøkte Ripple og dets ledere Chris Larsen og Brad Garlinghouse i desember 2020.

Kjernen i søksmålet var påstanden om at XRP var et verdipapir og at Ripple og dets ledere hadde engasjert seg i verdipapirbrudd.

I juli 2023 avgjorde en dommer at XRP ikke var et verdipapir, og Ripple gikk med på et oppgjør på 125 millioner dollar med verdipapirvakten.

SEC henla også saken mot Larsen og Ripple-sjef Garlinghouse i oktober 2023.

SEC anket imidlertid rettens kjennelse om XRP-salg. Ripple la inn en kryssanke.