Robinhood lanserer høyrisikomarginhandel i Storbritannia etter myndighetsgodkjenning

Robinhood har annonsert lanseringen av marginhandel i Storbritannia, som gjør det mulig for investorer å låne midler for å forsterke handlene sine. Denne utviklingen, som følger plattformens diskusjoner med Financial Conduct Authority (FCA), vil gi britiske brukere større tilgang til avanserte investeringsverktøy som tradisjonelt er reservert for en utvalgt gruppe personer med høy nettoverdi.

Det nye alternativet for marginhandel lar britiske brukere utnytte sine eksisterende eiendeler som sikkerhet for å anskaffe ytterligere verdipapirer.

I motsetning til mange britiske plattformer som begrenser marginhandel til kunder med høy nettoverdi, søker Robinhoods initiativ å demokratisere tilgangen til denne handelsstrategien.

Konkurrenter som tilbyr lignende tjenester inkluderer Interactive Brokers, IG og CMC Markets, men marginhandel er fortsatt relativt uvanlig i Storbritannia på grunn av regulatoriske bekymringer om risikoen involvert.

Robinhoods forsøk på marginhandel følger introduksjonen av et verdipapirutlånsprodukt i september, som gjør det mulig for brukere å tjene passiv inntekt på aksjebeholdningen. Plattformen fremmer “konkurransedyktige” renter for sine marginlån, som varierer fra 6,25 % for lån opp til $50 000 til 5,2 % for lån på $50 millioner og over.

Jordan Sinclair, president for Robinhood UK, la vekt på plattformens oppdrag om å fjerne adgangsbarrierer for hverdagsinvestorer.

“Det er så mange barrierer for inngang,” uttalte Sinclair i et intervju med CNBC.

Til syvende og sist ønsker vi å bryte ned disse stigmaene og barrierene for grunnleggende investeringsverktøy.

Han la til at for de rette kundene kan marginhandel være en effektiv måte å diversifisere og utvide sine porteføljer på.

Marginhandel innebærer imidlertid iboende risiko, spesielt for detaljinvestorer.

Ved å bruke lånte midler kan handelsmenn forsterke investeringene sine; for eksempel kan en investering på $10 000 i Tesla gjøres med bare $1000 på forhånd hvis du bruker 10x innflytelse.

Selv om denne strategien kan gi betydelig avkastning i et stigende marked, øker den også potensialet for betydelige tap hvis eiendelsverdiene synker.

Robinhood ble opprinnelig lansert i Storbritannia i november i fjor, men var ikke i stand til å tilby marginhandel før nå på grunn av regulatoriske diskusjoner.

Sinclair forklarte at å få FCAs tillit innebar å demonstrere plattformens amerikanske produkthistorie og kvalifikasjonskriterier.

For å redusere risikoen for brukerne, har Robinhood etablert strenge sikkerhetstiltak, som krever et minimumsinnskudd på $2000 i kontanter for marginhandel og sikrer at kunder frivillig velger tjenesten.

Sinclair forsikret potensielle brukere om at Robinhoods kunders uinvesterte kontanter er beskyttet opp til $2,5 millioner av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), og gir et ekstra lag med sikkerhet for brukere som navigerer i kompleksiteten ved marginhandel.

Med denne lanseringen har Robinhood som mål å gjøre marginhandel tilgjengelig for et bredere publikum i Storbritannia, og posisjonere seg som en konkurransedyktig aktør i det internasjonale handelsmarkedet.