Sverige tilbyr nå store penger for å få innvandrere til å forlate: her er hvor mye og hvorfor

Sverige skal implementere en ny politikk som øker betalingene for innvandrere som frivillig forlater landet, med insentiver som øker betydelig innen 2026.

I henhold til planen vil gjeldende betaling, begrenset til 40 000 svenske kroner, øke til maksimalt 350 000 kroner.

Politikkskiftet, kunngjort i september 2024, er i tråd med regjeringens mål om å omforme rammeverket for migrasjon.

Støttet av Sverigedemokratene mot innvandring, er initiativet en del av en bredere innsats for å håndtere immigrasjonsnivåer, redusere sosial belastning og fremme integrering.

Øk betalinger for å drive returmigrering

Sveriges nåværende insentiv for innvandrere som velger å returnere til sine hjemland er beskjedent, med 10 000 kroner per voksen og 5 000 kroner per barn, med forbehold om et familietak på 40 000 kroner.

De kommende endringene markerer en betydelig økning, med betalinger på opptil 350 000 kroner innen 2026.

Denne justeringen tar sikte på å oppmuntre til frivillig retur, lette presset på sosiale tjenester og fremme et bærekraftig migrasjonssystem.

Politikken er en del av et bredere skifte som inkluderer strengere inngangskrav for lavt kvalifisert arbeidskraft.

Andre europeiske lands returinsentiver sammenlignet

Sverige er ikke alene om å tilby økonomiske insentiver for frivillig returmigrasjon.

Danmark leder med betalinger på over 15 000 dollar per person, mens Norge tilbyr rundt 1 400 dollar, og Frankrike gir ca 2 800 dollar. Tysklands insentiv er på rundt 2000 dollar.

Disse tiltakene reflekterer en regional trend der europeiske land tilbyr økonomisk støtte til innvandrere som velger å returnere, og hjelper dem å bosette seg i opprinnelseslandene.

Sammen med økende returbetalinger planlegger Sverige å stramme inn kriteriene for arbeidstillatelse for lavt kvalifiserte arbeidere.

Innen juni 2025 må innvandrere tjene minst 80 % av den svenske medianlønnen – 35 600 kroner (omtrent 3 455 dollar) – for å kvalifisere for arbeidstillatelse.

Den nye loven tar sikte på å prioritere kvalifisert arbeidskraft, og rette muligheter mot hushjelper for lavere lønnsjobber. Enkelte yrker, for eksempel hjemmehjelp, vil fortsatt være unntatt fra denne regelen for å sikre at kritiske tjenester opprettholdes.

Tiltrekker høyt kvalifiserte innvandrere

Til tross for restriksjonene på lavt kvalifiserte arbeidere, øker Sverige sin appell for høyt kvalifiserte innvandrere.

Et forslag om å vedta EUs nye blåkortdirektiv har som mål å tiltrekke seg topptalenter ved å senke lønnsterskler og utvide kvalifikasjonskriteriene. Denne endringen forventes å tre i kraft 1. januar 2025.

Regjeringens strategi er å øke Sveriges konkurranseevne ved å sikre at arbeidsgivere i avanserte sektorer kan få tilgang til den dyktige arbeidskraften de trenger.

I et skifte fra tidligere tiår, opplever Sverige netto utvandring for første gang på over 50 år.

Mellom januar og mai 2024 forlot 5700 flere mennesker Sverige enn de kom, drevet av strengere innvandringspolitikk og færre asylsøkere.

Det svenske justisdepartementet delte i et innlegg på sosiale medier at 2024 er satt til å se det laveste antallet asylsøkere siden 1997.

Trenden reflekterer et bredere trekk mot bærekraftig migrasjonspolitikk, som tar sikte på å balansere integreringsarbeid og redusere sosial ekskludering.

Indianere leder økningen i avganger

En bemerkelsesverdig trend i Sveriges emigrasjonsmønstre er økningen i indiske statsborgere som returnerer til hjemlandet.

I første halvdel av 2024 forlot 2 837 indere Sverige, en økning på 171 % sammenlignet med samme periode i 2023.

Til tross for dette er indianere fortsatt en av de største innvandrergruppene i Sverige, nest etter ukrainere når det gjelder ankomster i år.

Antallet indiske ankomster har sunket til 2.461 fra 3.681 i samme periode i fjor, noe som markerer et skifte etter år med jevn vekst.

Sveriges inngrep mot innvandring gir resultater

Sveriges strengere holdning til innvandring har ført til et betydelig fall i nyankomne og økt utvandring.

Migrationsverkets prosjekter fortsatte nedgangen i asylsøknader og økende utvandring de neste årene.

Innvandringen falt med 15 % fra år til år tidlig i 2024, mens utvandringen økte med 60 %.

Politikkendringene følger et skifte som begynte i 2015 da Sverige erkjente behovet for en mer kontrollert tilnærming til migrasjon etter år med høyt inntak.

Sveriges historie som en «humanitær stormakt» har sett en transformasjon.

I 2014 mottok landet over 81 000 asylsøkere, og antallet nesten doblet seg i 2015.

Nasjonen har siden beveget seg mot mer kontrollert migrasjon, spesielt etter fremveksten av Moderaterna og Sverigedemokraterna i 2022.

Regjeringens nylige handlinger representerer et betydelig skifte i Sveriges tilnærming til immigrasjon, og prioriterer integrering og økonomisk bærekraft fremfor tidligere humanitære ambisjoner.