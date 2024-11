Vitalik Buterin foreslår løsning for Ethereums sentraliseringsspørsmål om innsats

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Vitalik Buterin har foreslått et sett med løsninger for å møte Ethereums sentrale sentraliseringsbekymringer som en del av nettverkets “Scourge”-fase.

Buterin delte tankene sine i en blogg 20. oktober, og reiste bekymringer over den økende sentraliseringen av Ethereum-satsing, og la merke til at mindre innsatspuljer blir absorbert i større.

Han advarte om at denne sentraliseringen kan øke risikoen for transaksjonssensur, og foreslo flere tekniske løsninger for å minimere denne risikoen og opprettholde Ethereums desentraliserte natur.

En sentral bekymring for Buterin er det økonomiske presset som oppmuntrer mindre innsatspuljer til å konsolidere seg med større.

Buterin advarte om at dette sentraliseringsnivået utgjør “en av de største risikoene” for Ethereum, spesielt når det gjelder økt sensur og potensielle nettverkskriser. Han la til:

Dette fører til høyere risiko for 51 % angrep, transaksjonssensur og andre kriser. I tillegg til sentraliseringsrisikoen, er det også risikoer for verdiutvinning : en liten gruppe som fanger opp verdier som ellers ville gått til Ethereums brukere.

Han påpekte at 30 % av Ether for øyeblikket er satset, noe han sa allerede er tilstrekkelig til å beskytte nettverket mot 51 % angrep.

Han advarte imidlertid om at hvis en mye større prosentandel av Ether skulle satses, ville det dukke opp ytterligere risikoer.

For eksempel ville innsatsen bli mindre lønnsom, og Ether-innehavere ville møte flere forpliktelser.

Han advarte også om at slashing-mekanismen, en nøkkelfunksjon ved staking, kan bli svekket, og et flytende staking-token kan overskygge Ethers “penger”-nettverkseffekter.

Forslagene av Buterin

For å redusere disse risikoene foreslo Buterin å begrense mengden Ether som kan settes inn av individuelle brukere og begrense innsatsstraffene til 12,5 % av innsatsbeløpet.

Han foreslo en to-lags modell, med ett nivå for “risikobærende” (slashable) staking og den andre for “risiko-fri” (unslashable) staking.

Per Buterin kan denne tilnærmingen balansere innsatsbelønninger og risikoer samtidig som den hindrer noen få store enheter i å kontrollere nettverket.

Som svar på Buterin støttet Mario Raufal, vert for Crypto Roundtable, ideen om en to-lags staking-modell, og antydet at den kunne redusere dominansen til store enheter i blokkproduksjon.

Buterin reagerte også på nylige advarsler fra Ethereum Foundation-forsker Toni Wahrstätter som reiste bekymring over det faktum at bare to Ethereum-blokkbyggere, Beaverbuild og Titan Builder, produserte nesten 89 % av nettverkets blokker i begynnelsen av oktober.

Ethereum bruker for tiden en separasjonsmetode mellom forslagsstiller og byggherre, der blokkbyggere er ansvarlige for å lage blokker som deretter vurderes av forslagsstillere, som velger den mest lønnsomme.

Denne separasjonen har imidlertid bidratt til sentralisering, ettersom bare noen få utbyggere dominerer prosessen.

Buterin erkjente at denne sentraliseringen utgjør en risiko, som potensielt forsinker transaksjonsinkludering til opptil 114 sekunder, i stedet for de typiske 6 sekundene.

For å avbøte dette problemet fremmet han ideen om “gaffelvalg-håndhevede inkluderingslister.”

Denne tilnærmingen tar sikte på å overføre transaksjonsutvelgelsesansvaret tilbake til forslagsstilleren mens blokkprodusenter kun vil fokusere på hvordan transaksjonene bestilles.

En alternativ løsning, «BRAID», innebærer å dele blokkproduksjonen på flere aktører for å desentralisere prosessen.

Forbedring av Ethereum

Tidligere denne måneden skisserte Buterin flere planer rettet mot å forbedre Ethereums konsensusmodell, først og fremst for å takle sentraliseringsproblemer ved å forbedre innsatstilgjengelighet.

Han foreslo å redusere minimumsinnsatskravet fra 32 ETH (omtrent $81 500) til bare 1 ETH.

Dette kan demokratisere innsatsen ved å la flere deltakere, spesielt mindre innehavere, bidra til nettverkssikkerhet uten å trenge store summer Ether.

Buterin diskuterte også innføringen av “single-slot finality”, som dramatisk ville redusere tiden det tar for en blokkering å bli ferdigstilt på nettverket.

Foreløpig tar det rundt 15 minutter for en blokkering å bli bekreftet, men med enkelt-slot finalitet kan dette reduseres til så lite som 4 sekunder.