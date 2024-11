Waaree Energies IPO 2024: Er denne indiske solcellepanelprodusenten en god investering?

Det børsnoterte tilbudet (IPO) til Waaree Energies Ltd, en av Indias ledende solcellepanelprodusenter, har skapt betydelig interesse i markedet.

På den første dagen av åpningen, 21. oktober, så børsnoteringen sterk etterspørsel, spesielt i kategorien ikke-institusjonelle investorer (NII), med et abonnement på 1,18 ganger innen kl. 10:51 IST.

Detaljinvestorer viste jevn deltakelse, mens aktiviteten i gråmarkedet antyder robuste noteringsgevinster, med en gråmarkedspremie (GMP) som indikerer over 100 % avkastning. Hovedfokuset nå er på om børsnoteringen kan opprettholde dette momentumet og vise seg å være en lukrativ investering.

Afternoon Energies IPO GMP dagens kurs

I dag er prisen på Waaree Energies’ IPO GMP en viktig indikator for potensielle investorer.

Ifølge markedsobservatører handles aksjer til en gråmarkedspremie på 1510 Rs over emisjonskursen, noe som gjenspeiler investortillit til selskapets vekstutsikter.

GMP har variert, men peker for øyeblikket mot en imponerende 100,47 % forventet noteringsgevinst.

IPO-prisbåndet er satt mellom Rs 1,427 og Rs 1,503 per aksje, noe som gjør det til et attraktivt alternativ for de som ser på potensielle kortsiktige gevinster.

Sterk tegning og investorinteresse

Fra den første dagen mottok Waaree Energies-børsnoteringen bud på 1.09.13.427 aksjer mot de 2.02.56.207 som ble tilbudt, noe som tilsvarer 0,54 ganger det totale tegningen.

Mens detaljhandelsdelen ble tegnet 0,57 ganger, ble NII-kategorien overtegnet, noe som indikerer økt interesse fra velstående investorer.

Imidlertid forblir den kvalifiserte institusjonelle kjøperen (QIB) ikke tegnet per nå, noe som kan endre seg i løpet av de kommende dagene ettersom flere institusjonelle investorer går inn i kampen.

Waaree Energies: nøkkeldatoer og IPO-struktur

Børsnoteringen, åpen fra 21. til 23. oktober, vil fullføre sin aksjetildeling 24. oktober, med notering på BSE og NSE forventet 28. oktober.

IPO-størrelsen er på 4321 crore Rs, og består av en ny emisjon verdt 3600 crore Rs og et tilbud for salg (OFS) på 48 lakh aksjer.

En del av inntektene vil bli brukt til å sette opp et produksjonsanlegg i Odisha, noe som ytterligere styrker Waaree Energies’ posisjon i Indias sektor for fornybar energi.

Analytikernes anbefalinger om IPO av Waaree Energies

De fleste meglerhus, inkludert Geojit Financial Services, Anand Rathi og Swastika, har gitt en “abonner”-rating for Waaree Energies IPO, med henvisning til sin sterke ordrebok, fokus på bakoverintegrasjon og det blomstrende solenergimarkedet.

Selskapets markedsverdi etter utstedelse forventes å være over Rs 4300 crore, og det er posisjonert til å dra nytte av gunstig regjeringspolitikk og globale endringer mot fornybar energi.

GMP av Waaree Energies IPO er en avgjørende faktor for de som vurderer investeringer.

Det grå markedet fungerer som et uoffisielt barometer for investorsentiment og kan ofte indikere potensiell ytelse på noteringsdagen.

Ettersom Waaree Energies fortsetter å få tak i området for fornybar energi, blir børsnoteringen sett på som en lovende mulighet for både kortsiktige gevinster og langsiktig vekst. Dette kan være et attraktivt forslag for investorer.