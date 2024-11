Citi Research hever 3-måneders gullprisprognose til å registrere $2800 per unse

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Citi Research har hevet sin tremåneders prognose for gullpriser, med henvisning til et svakere arbeidsmarked i USA og flere forventninger til rentekutt fra Federal Reserve.

Banken har hevet sin tremånedersprognose for gull til 2800 dollar per unse fra 2700 dollar per unse tidligere.

I tillegg var 6 til 12-måneders prognosen for gullpriser på $3000 per unse, sa banken.

Når det gjelder sølv, ser banken prisene på $40 per unse for 6-12 måneders perioden fra $38 per unse tidligere.

“Vi merker oss at gull og sølv har prestert ekstremt bra til tross for svekket fysisk etterspørsel i Kina og stigende amerikanske renter siden Fed kuttet 50 (basispunkter) og lønnslistene slo forrige måned,” siterte Reuters Citi Research i en rapport.

Gull svever nær rekordhøye

Gullprisene holdt seg nær rekordhøye nivåer tirsdag, drevet av rentekuttoptimisme og usikkerhet rundt det amerikanske valget.

Desember-gullkontrakten på COMEX steg til rekordhøye $2 755,40 per unse mandag. I skrivende stund var det gule metallet på 2750,50 dollar per unse.

“Gull er en av årets råvarer med sterkest resultater, med en økning på mer enn 30 % så langt, støttet av rentekuttoptimisme, sterke sentralbankkjøp og robuste asiatiske kjøp,” sa Warren Patterson, sjef for råvarestrategi i ING Group. i et notat.

“Vi tror makrobildet kombinert med etterspørsel etter trygg havn midt i en eskalering av spenninger i Midtøsten og den pågående krigen i Ukraina vil drive gull til nye høyder,” la Patterson til.

Geopolitiske spenninger koker

I helgen eksploderte en Hizbollah-operert drone nær Israels statsminister Benjamin Netanyahus private bolig. Dette har ført til økte forventninger om at Israel planlegger et storstilt angrep på Iran.

Råvaremarkedet har vært på bunn siden 1. oktober, da Iran avfyrte ballistiske missiler mot Israel.

Geopolitisk risiko og etterspørsel etter gull økte betydelig etter angrepet mens investorer ventet på Israels svar.

Nylig myrdet Israel lederne av Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza, mens de ikke viste noen tegn til å tøyle sine bakke- og luftoffensiver, ifølge en Reuters-rapport.

Eskalerende spenninger lover godt for gull ettersom det anses som en trygg havn. Traders investerer mer i varer som gull i tider med tvang.

Forventninger til amerikanske rentekutt

Gull har også en tendens til å prestere godt når rentene er lavere.

Den amerikanske sentralbanken ventes å kutte renten med 25 basispunkter i november, men i begynnelsen av måneden var det forventninger om et kutt på 50 bps.

Traders ser nå en 87% sjanse for et kutt på 25 basispunkter av den amerikanske sentralbanken i november, ifølge CME Fedwatch-verktøyet.

I sitt septembermøte hadde Fed kuttet renten med 50 bps, noe som overrasket markedet.

Varmere inflasjon i USA og et robust arbeidsmarked hadde fått handelsmenn til å trappe ned forventningene om et større rentekutt i november.

Selv om rentekuttet i november sannsynligvis vil være mindre prosentvis, øker enhver form for rentekutt følelsene ettersom gull er en ikke-avkastende eiendel, i motsetning til obligasjoner.