Elon Musk gir 1 million dollar daglig til swing-state-velgere – er det lovlig?

Elon Musk, verdens rikeste person, har lansert en politisk innsats gjennom sin America PAC, og tildeler en daglig premie på 1 million dollar til registrerte velgere i svingstater.

Dette kontroversielle trekket blir sett på som det siste forsøket på å hjelpe tidligere president Donald Trump å gjenvinne Det hvite hus i det amerikanske presidentvalget i 2024.

Musk, som har vært vokal om sin støtte til Trump, annonserte den 20. oktober via X (tidligere kjent som Twitter), den sosiale medieplattformen han eier.

Musks beslutning om å innføre denne konkurransen har lagt enda en plott-vri til det som allerede er i ferd med å bli et av de mest dramatiske og uforutsigbare valgene i USAs historie, med Trump som møter visepresident Kamala Harris, den demokratiske kandidaten.

Utdelingen har vekket umiddelbare reaksjoner, med demokrater som lover å utforske rettslige skritt, og reiser spørsmål om initiativet bryter føderale valglover.

Hvordan fungerer Elon Musks giveaway?

America PAC-konkurransen, utformet for å belønne en tilfeldig valgt swing-state-velger hver dag med en premie på 1 million dollar, vil pågå frem til valgdagen 5. november.

For å delta må enkeltpersoner være registrerte velgere og signere et opprop som fremmer ytringsfrihet og retten til å bære våpen.

Musk, med en massiv følge på sosiale medier på 202 millioner på X, har brukt plattformen sin til å promotere både konkurransene og hans politiske tro kraftig.

Innleggene hans om konkurransen har fått betydelig oppmerksomhet, og har fått millioner av visninger og reaksjoner.

Det som skiller konkurransene er mangelen på krav om at deltakerne skal erklære sin politiske troskap.

Selv om kampanjen stemmer overens med Musks pro-Trump-holdning, dikterer ikke vilkårene hvilke kandidater deltakere skal støtte.

Den 17. oktober kunngjorde Musk også et tidsbegrenset tilbud der innbyggere i Pennsylvania – og de som henviste dem til å registrere seg – kunne motta $100 for å signere oppropet, opp fra et tidligere tilbud på $47.

Dette kontantincentivet har ført til mer debatt, spesielt blant valgloveksperter.

Er Elon Musks giveaway på 1 million dollar lovlig?

Lovligheten av Musks konkurranser er fortsatt et uløst spørsmål.

Føderal lov forbyr betaling av enkeltpersoner for å registrere seg for å stemme, noe som har ført til bekymring for at Musks America PAC kan gå på en fin linje.

Selv om konkurransen i seg selv belønner deltakerne for å signere en begjæring i stedet for å eksplisitt registrere seg for å stemme, reiser den fortsatt potensielle juridiske problemer fordi registrering er et krav for å være kvalifisert for premien.

Sean Morales-Doyle, direktør for ikke-partisan Brennan Centers stemmerettsprogram, påpekte i en Bloomberg-rapport at tilbudet skaper et økonomisk insentiv knyttet til velgerregistrering, noe som kan være problematisk under føderal lov. Han sa,

Det underliggende problemet er at konkurransen og begjæringen begge tilbyr økonomiske insentiver for registrering.

Hvordan kan konkurransen bryte valgloven?

Den primære bekymringen med Musks konkurranse er dens betingede natur, som krever at deltakerne må fremlegge bevis på velgerregistrering.

Adam Bonin, en valglovsadvokat med base i Philadelphia, bemerket i rapporten at dette kan bryte valglovene i visse stater.

For eksempel forbyr Pennsylvania-loven spesifikt økonomiske tilskyndelser for å oppmuntre til stemmer for en bestemt kandidat, noe som kan komplisere Musks innsats.

Statens lover varierer imidlertid, og ikke alle kan eksplisitt forby slike handlinger.

Selv om konkurransen ikke bryter med spesifikke statutter, er føderal lov klar på saken.

Adav Noti, administrerende direktør for Campaign Legal Center, advarte om at konkurransen kan få både sivile og strafferettslige straffer under føderal lov.

“Det er ulovlig å gi ut penger på betingelse av at mottakerne registrerer seg som velgere,” forklarte Noti.

Gitt at vilkårene for Musks konkurranser krever registrering, kan det være gjenstand for håndhevelse av justisdepartementet.

Kan Musk ha funnet et smutthull?

Musks team ser ut til å navigere etter en nøye strukturert tilnærming som fokuserer på å signere en begjæring, ikke registrere seg for å stemme, noe som kan være nøkkelen til å unngå juridiske spørsmål.

Kate Belinski, en partner hos Ballard Spahr, bemerket at oppropet og løftet om ytringsfrihet som Musk fremmer kan være utformet for å unngå brudd på valgloven, så lenge betalingene ikke er direkte knyttet til stemmegivning eller registrering.

Dessuten understreker America PACs nettsted at mottakere av premien på 1 million dollar kunne ha vært registrert i årevis før konkurransen startet, noe som antyder at betalingene ikke er ment som en oppmuntring til å registrere seg.

Som Matthew Haverstick, en politisk advokat ved Kleinbard LLC, forklarte: “Det er ikke lovlig å tilby penger for å registrere seg for å stemme. Men det er ikke det dette er. Det er et tilbud til folk som er registrert om å stemme, og det inkluderer folk som allerede er registrert.»

Kan Musks konkurranse bryte konkurranseloven?

Mens valglovbekymringer dominerer diskusjonen, strider Musks konkurranse også mot statlige og føderale konkurranseregler.

Andrew Lustigman, en New York-basert advokat som spesialiserer seg på konkurranselovgivning, bemerket at Musks forfremmelse ikke ser ut til å bryte disse reglene.

Reglene er klare: ingen kjøp eller betaling kan kreves for å delta i en konkurranse.

Siden Musk ikke ber om økonomiske bidrag fra deltakerne, omgår konkurransen hans typiske problemer.

Å kreve at deltakere skal være registrerte velgere eller henvise andre til å registrere seg kan imidlertid sees på som en ikke-monetær form for vederlag, selv om Lustigman bagatelliserte denne risikoen.

“Det ser meg ikke som en betydelig byrde,” sa han.

Likevel advarer juridiske eksperter om at enhver konkurranse som tilbyr økonomiske insentiver knyttet til velgeradferd bør håndteres med forsiktighet, da den kan falle under regulatorisk gransking.