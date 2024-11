GM hever veiledning for tredje gang etter å ha slått anslagene for tredje kvartal – hva er det som driver suksessen?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

General Motors (GM) har nok en gang overgått Wall Streets forventninger i sin resultatrapport for tredje kvartal, og demonstrerer styrken til den nordamerikanske virksomheten til tross for utfordringer i Kina.

Selskapet rapporterte at det tjente et justert resultat på 3,4 milliarder dollar i tredje kvartal, opp fra 3,2 milliarder dollar for samme periode i fjor.

Den rapporterte en justert fortjeneste per aksje (EPS) på 2,96 dollar, godt over forventet 2,43 dollar, og en omsetning på 48,76 milliarder dollar, som overgår prognosene på 44,59 milliarder dollar.

Bilprodusenten hevet også veiledningen for 2024, og spådde et helårsjustert resultat før renter og skatter (EBIT) på mellom 14 og 15 milliarder dollar, opp fra et tidligere område på 13 til 15 milliarder dollar.

Justert fri kontantstrøm for biler ble også økt til mellom 12,5 og 13,5 milliarder dollar.

Dette er tredje gang GM hever helårsprognosen, noe som signaliserer tillit til den fremtidige ytelsen.

GM CFO Paul Jacobson fremhevet selskapets evne til å opprettholde høye priser selv om andre bilprodusenter har slitt med fallende etterspørsel etter dyrere kjøretøy.

“Forbrukeren har holdt seg bemerkelsesverdig godt for oss,” sa han.

“Ingenting vi har sett har endret seg fra der vi har vært de siste kvartalene.”

Nord-Amerika driver GMs suksess

GMs nordamerikanske virksomhet var en nøkkeldriver for suksessen i tredje kvartal, og bidro med nesten 4 milliarder dollar i justert resultat før renter og skatter, en økning på 12,9 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Denne ytelsen ble drevet av sterke priser, med selskapets gjennomsnittlige transaksjonspris i Nord-Amerika som nådde nesten $50 000 per kjøretøy – en økning fra året før.

Mary T Barra, administrerende direktør i GM, sa:

«I tredje kvartal økte vi amerikanske detaljhandelsmarkedsandeler med priser over gjennomsnittet, godt administrerte varelager og insentiver under gjennomsnittet.

Mens salgsvolumet i USA falt litt, med en nedgang på 2,2 % totalt, steg salget til individuelle kjøpere – et mer lønnsomt segment – med 3 %.

Evnen til å selge kjøretøy til høyere priser, spesielt store SUV-er og pickuper, har vært en velsignelse for GM når den navigerer i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

Jacobson påpekte at flåtesalg, som har en tendens til å ha lavere fortjenestemarginer, sto for det meste av salgsnedgangen.

Strategisk rekalibrering for å takle kampene i Kina

I motsetning til dette fortsetter GMs internasjonale markeder, spesielt Kina, å by på utfordringer.

Bilprodusenten hadde et tap på 137 millioner dollar i Kina, en kraftig nedgang fra overskuddet på 192 millioner dollar den tjente der i samme periode i fjor.

Dette kommer ettersom GM kjemper med hard konkurranse fra kinesiske bilprodusenter og skiftende markedsdynamikk, noe som resulterer i et 37 % fall i salgsvolum til 372 000 biler i kvartalet.

Kina var en gang GMs største marked, men resultatene for tredje kvartal gjenspeiler vanskelighetene bilprodusenten står overfor med å opprettholde fotfeste der.

Selskapets salg i Kina utgjør nå litt over halvparten av salgsvolumet i USA.

Imidlertid var ytelsen bedre sekvensielt, og Jacobson la til at salget forbedret seg i landet fra andre kvartal, og forhandlerbeholdningen falt kraftig.

Ifølge analytikere skyldtes hvorfor Kinas kamp ikke var i stand til å slå et betydelig slag for GMs inntjening, en rekalibrering av strategien der.

Craig Trudell, Bloombergs globale bilredaktør sa at bilprodusenten har som mål å bevege seg bort fra å konkurrere i det svært konkurransedyktige mellommarkedet og fokusere på høyere segmenter der den ser mer potensial for lønnsomhet.

“Et lyspunkt for GM i Kina er dets lavprisede Wuling-biler, som fortsetter å prestere godt i markedet,” sa han.

GMs ambisjoner om elektriske kjøretøy (EV) øker og tapene krymper

Mens GM møter motvind i Kina, øker EV-strategien deres. Barra sa at selskapet jobber for å gjøre elbiler lønnsomme på EBIT-basis “så raskt som mulig”.

“Vi er fortsatt i rute for å nå våre 2024 EV-produksjon og lønnsomhetsmål. Dette er en funksjon av våre investeringer i en dedikert EV-plattform, amerikansk battericelleproduksjon og fleksibel monteringskapasitet. De fleste av våre konkurrenter mangler disse fordelene. Og ingen kan matche dybden og bredden i vår strategiske EV-portefølje.”

I flere år har GM jobbet med å bygge sin dedikerte elbil- og batteriplattform, kjent som Ultium.

Initiativet har imidlertid møtt noen støt underveis. Nylig hentet GM inn en tidligere Tesla-leder for å føre tilsyn med EV-driften, et trekk som signaliserer et fornyet fokus på å få EV-produksjonen riktig.

Selskapet øker nå EV-produktaktiviteten betydelig, med 2025 som forventes å bli et sentralt år.

Jacobson nevnte at tapene i GMs EV-segment har begynt å krympe, noe som tyder på at bilprodusentens investering i elektrisk mobilitet kan begynne å lønne seg.

Dette er en avgjørende utvikling ettersom industrien fortsetter skiftet mot elektriske kjøretøy, og GMs evne til å konkurrere effektivt på dette området vil være avgjørende for langsiktig suksess.